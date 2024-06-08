'Tem ala petista que apoia Euclério', diz presidente do PT em Cariacica

Sede da Prefeitura de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O racha partidário foi admitido pelo presidente do diretório municipal do PT, Luiz Gaurink, nesta sexta-feira (7). O chefe da Executiva petista na cidade não só admitiu a existência de dois projetos políticos distintos dentro do próprio grupo, como também revelou que há membros do Partido dos Trabalhadores simpáticos ao projeto de manutenção de Euclério na prefeitura. Isso mesmo com o partido tendo anunciado a professora Célia Tavares como pré-candidata no município.

Soma-se a isso o fato de que também há correntes do PT, juntamente com uma grande parte do PCdoB em Cariacica, favoráveis à pré-candidatura do ex-vereador Heliomar Rocha, lançado como pré-candidato do PV no início do mês passado.

Ao comentar sobre a atual situação da federação em Cariacica, Luiz faz questão de reforçar que, mesmo considerando legítima a pré-candidatura de Heliomar, a Executiva municipal, em consonância com o entendimento da direção nacional de seu partido, apoia o nome da professora Célia na chapa majoritária a ser formulada pela federação.

"Desde 29 de outubro do ano passado, a pré-candidatura da Célia já estava definida e discutida, respeitando, logicamente o PV e o PCdoB. Consideramos legítima a pré-candidatura do Heliomar. Na realidade, o PT em Cariacica, atualmente, tem muitas tendências. Existem correntes do partido, por exemplo, que apoiam a reeleição do Euclério e que não vão na Célia", diz Luiz.

Cabo de guerra até as convenções

O posicionamento do ex-vereador tem a ver com o fato de o PT ter decidido, em âmbito nacional, que a pré-candidatura de Célia , que chegou a disputar o segundo turno contra Euclério, nas eleições municipais de 2020, é que deverá seguir na corrida eleitoral deste ano representando a federação no município. Ela, inclusive, terá pré-candidatura lançada oficialmente em evento que será realizado no próximo dia 15.

Ouvida pela reportagem na noite desta sexta-feira (7), Célia frisou que é a pré-candidata do PT em Cariacica, conforme decisão das Executivas estadual e nacional. Ela também voltou a dizer que considera legítima a pré-candidatura de Heliomar. Ao comentar sobre o fato de ter correligionários que não apoiam o seu projeto, a professora garante desconhecer a situação.

"Não tenho conhecimento dessa situação. A pré-candidatura foi apoiada à unanimidade pelo PT de Cariacica. Gostaria que o presidente (do PT) apontasse quem é que está contra o projeto e apoiando Euclério", afirma.

O presidente do PCdoB em Cariacica também foi procurado para comentar o racha no município. Ele não retornou os contatos da reportagem.

Entenda a federção PV, PT e PCdoB

Os partidos PV, PT e PCdoB formam atualmente a Federação Brasil da Esperança. Por lei, a junção entre as três legendas, estabelecida em 2022 visando ao pleito daquele ano, só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.