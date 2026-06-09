Mais de 500 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 520 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio em instituições privadas por meio do Programa Bolsa Técnica.





O processo seletivo tem como objetivo oferecer oportunidades de bolsa integral em cursos técnicos de nível médio em escolas privadas.





A seleção é aberta aos candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA/EM), inclusive CEEJA/ENCCEJA, que estudaram na rede pública de ensino ou na rede privada (desde que tenham sido bolsistas integrais).