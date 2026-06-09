Mais de 500 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 520 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio em instituições privadas por meio do Programa Bolsa Técnica.
O processo seletivo tem como objetivo oferecer oportunidades de bolsa integral em cursos técnicos de nível médio em escolas privadas.
A seleção é aberta aos candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA/EM), inclusive CEEJA/ENCCEJA, que estudaram na rede pública de ensino ou na rede privada (desde que tenham sido bolsistas integrais).
As inscrições podem ser feitas até 15 de junho de 2026, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.
As aulas vão começar no segundo semestre de 2026/2 e os alunos serão selecionados em uma única etapa, que consistirá da análise do certificado e histórico escolar do ensino médio ou equivalente.
O aluno que efetivar a matrícula e não comparecer às atividades acadêmicas, presenciais, nos primeiros cinco dias letivos, terá sua matrícula automaticamente cancelada.
Confira as vagas e onde serão oferecidas
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre
Enfermagem: 15
Informática: 15
Segurança do trabalho: 10
Centro Técnico Cicos - Aracruz
Desenvolvimento de Sistemas: 30
Escola Técnica Cedtec - Barra de São Francisco
Segurança do trabalho - EAD: 30
Escola Técnica Cedtec - Cariacica
Enfermagem: 40
Centro Educacional de Formação Técnica Alto Caparaó - Guaçuí
Enfermagem: 40
Escola Técnica Cedtec - Guarapari
Enfermagem: 40
Colégio Paulo Freire - Marataízes
Enfermagem: 40
Etec - Escola Técnica - Serra
Mecânica diesel: 40
Escola Técnica Cedtec - Serra
Análises clínicas: 40
Serviço Nacional de Aprendizagem - Senac Vila Velha
Enfermagem: 40
Faculdade Novo Milênio - Vila Velha
Eletrotécnica: 30
Podologia: 30
Escola Técnica do ES Eteses - Vitória
Enfermagem: 40
Radiologia: 40