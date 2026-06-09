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Bolsa técnica

Mais de 500 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

Processo seletivo tem como objetivo oferecer oportunidades de bolsa integral em qualificações técnicas de nível médio em escolas privadas

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 14:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2026 às 14:03
Curso de desenvolvimento de sistemas
Curso de desenvolvimento de sistemas Magnific

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 520 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio em instituições privadas por meio do Programa Bolsa Técnica. 


O processo seletivo tem como objetivo oferecer oportunidades de bolsa integral em cursos técnicos de nível médio em escolas privadas. 


A seleção é aberta aos candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA/EM), inclusive CEEJA/ENCCEJA, que estudaram na rede pública de ensino ou na rede privada (desde que tenham sido bolsistas integrais).

As inscrições podem ser feitas até 15 de junho de 2026, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.  


As aulas vão começar no segundo semestre de 2026/2 e os alunos serão selecionados em uma única etapa, que consistirá da análise do certificado e histórico escolar do ensino médio ou equivalente.

O aluno que efetivar a matrícula e não comparecer às atividades acadêmicas, presenciais, nos primeiros cinco dias letivos, terá sua matrícula automaticamente cancelada.

Confira as vagas e onde serão oferecidas

  • Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

  • Enfermagem: 15

  • Informática: 15

  • Segurança do trabalho: 10

  • Centro Técnico Cicos - Aracruz

  • Desenvolvimento de Sistemas: 30

  • Escola Técnica Cedtec - Barra de São Francisco

  • Segurança do trabalho - EAD: 30

  • Escola Técnica Cedtec - Cariacica

  • Enfermagem: 40

  • Centro Educacional de Formação Técnica Alto Caparaó - Guaçuí

  • Enfermagem: 40

  • Escola Técnica Cedtec - Guarapari

  • Enfermagem: 40

  • Colégio Paulo Freire - Marataízes

  • Enfermagem: 40

  • Etec - Escola Técnica - Serra

  • Mecânica diesel: 40

  • Escola Técnica Cedtec - Serra

  • Análises clínicas: 40

  • Serviço Nacional de Aprendizagem - Senac Vila Velha

  • Enfermagem: 40

  • Faculdade Novo Milênio - Vila Velha

  • Eletrotécnica: 30

  • Podologia: 30

  • Escola Técnica do ES Eteses - Vitória

  • Enfermagem: 40

  • Radiologia: 40

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