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Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Curso Técnico Profissionalizante"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:09

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:09
Cursos técnico, como o de Informática, estão no Recall 2026
Cursos técnico, como o de Informática, estão no Recall 2026 Shutterstock

A qualificação profissional é cada vez mais importante em um mercado de trabalho competitivo e em constante transformação. E cursos técnicos ganharam espaço entre quem busca formação prática e rápida para ingressar ou crescer na carreira.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metolodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento  "Curso Técnico Profissionalizante" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Cedtec

O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, além de cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). 

2

2º lugar - Senai

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Criado em 1942, já formou milhões de trabalhadores em diferentes áreas da indústria.

2

2º lugar - Ifes

Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados.

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