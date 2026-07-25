Crime muito organizado: como reagir à profissionalização no país

Em fevereiro deste ano, um jornal de grande circulação revelou, com base em investigações da Polícia Civil de São Paulo, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) havia desenvolvido uma estrutura organizacional semelhante à de uma grande empresa.





O organograma apresentado incluía setores especializados, entre eles áreas descritas como "compliance" e "comunicação social", evidenciando um elevado grau de divisão de funções e profissionalização.





Agora, em julho, outra reportagem trouxe uma informação igualmente preocupante. Segundo investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV) teria criado a função de "Diretor de Governança" em um presídio fluminense, atribuindo a um integrante da facção a responsabilidade de coordenar normas internas, estabelecer procedimentos disciplinares e organizar aspectos estratégicos da organização criminosa.