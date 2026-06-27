Última parada para o “eu não sabia”

Há algum tempo venho alertando que a integridade deixou de ser tema periférico, restrito ao jurídico, ao compliance ou a mero compromisso ético. A integridade tornou-se ativo estratégico e, em alguns casos, requisito imprescindível à sobrevivência. Hoje, uma empresa — e o risco que ela corre — não é avaliada apenas pelo que faz internamente, mas também por quem aceita como sócio, fornecedor, cliente, financiador, representante ou subcontratado.





A Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de SP, na última quinta-feira (25), que mirou a cúpula de uma empresa de ônibus e um vereador paulistano, escancara esse alerta.





Segundo o que foi noticiado pela imprensa, há suspeita de que uma estrutura empresarial ligada ao transporte coletivo tenha sido utilizada para lavagem de dinheiro em favor do PCC. Obviamente, as responsabilidades deverão ser apuradas no devido processo legal, com respeito à presunção de inocência, mas o alerta e a gravidade da situação não deixam dúvidas: o crime organizado não busca apenas territórios e lucro; busca também empresas, contratos, fluxo de caixa e aparência de legalidade.