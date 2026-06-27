Um tributo a Regina Monteiro e sua impressionante liderança suave

Peço licença ao leitor para um tributo a uma capixaba da Praia do Canto que “descansou” outro dia. Da estirpe das mulheres fortes, portadoras de aguçada inteligência emocional.





Memórias. Um dia, muito jovem ainda, acordei na minha casa na Avenida Desembargador Santos Neves, na então chamada Praia Comprida, e vi que tinha um Simca Chambord estacionado na garagem. Achei bacana.





Meu pai, Cyro Medeiros, então nos disse, a mim e à família, que comprou na loja de automóveis do amigo dele, “Seu” João Monteiro. “Ele fez um preço bom e boa forma de pagamento”, disse meu pai.





Alguns anos depois, em 1976, voltei do mestrado na FGV-Rio, fui admitido para trabalhar no Bandes e selecionado para ser professor colaborador “part time” na Ufes. Depois fiz concurso e virei professor adjunto da universidade.





Dei uma volta. Para chegar ao ponto.





Na Ufes, conheci e convivi durante 21 anos com uma galera de jovens professores com mestrado no Brasil ou no exterior cheios de sonhos e adesão (então) à “missão” de ensinar e formar profissionais e cidadãos.





A maioria pensava (e praticava) que ensinar significa ensinar a pensar. Essa é a tarefa principal do professor: ensinar a pensar. Quem pensa resolve problemas, formula ideias e soluções e executa. (Como os jovens gênios que acabaram construindo as Big Techs).





Nessa galera estava Regina Maria Monteiro, professora de administração financeira e filha do “Seu” João Monteiro, o amigo do meu pai. Herdei uma grata amizade familiar. Uma das mulheres mais fortes que conheci e tive o privilégio de conviver, inicialmente na Ufes ao lado de outros amigos e jovens professores idealistas (espécime existia mais do que hoje).