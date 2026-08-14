Quaresma de São Miguel Arcanjo: 3 rituais poderosos para proteção

A especialista lembra ainda que a devoção começa justamente em agosto, período que carrega no imaginário popular a fama de “mês do desgosto”. Para ela, a coincidência diz muito. “O mesmo mês que carrega a fama de desgosto é o mês em que o Brasil inteiro reza pedindo proteção. Agosto não precisa ser o mês do desgosto. Pode ser o mês da proteção , da limpeza, de encerrar o que precisa ser encerrado. A energia de São Miguel está aí para isso”, conclui.