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Atenção!

Colatina recebe alerta de chuvas intensas com rajadas de vento e granizo

Publicado em

14 ago 2026 às 19:21

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (14). Segundo o comunicado, além da chuva, há chances de ocorrerem rajadas de vento e queda de granizo.


O alerta é válido até as 21h10 desta noite. A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta e acionar o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergências. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crimes patrimoniais

Foragido do Espírito Santo é preso no Peru pela Polícia Federal

Publicado em 14/08/2026 às 19:01

Um homem condenado no Espírito Santo por integrar uma organização criminosa voltada para crimes contra o patrimônio foi preso nesta sexta-feira (14), no Peru, pela Polícia Federal. Segundo a corporação, ele estava foragido desde 2018, após a expedição de um mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Aracruz, no Norte do Estado.


As buscas começaram com a Polícia Civil do Espírito Santo. Após investigação, a corporação identificou o endereço do foragido no Peru e repassou as informações ao Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Espírito Santo (NCI/ES).


A partir dos dados, a PF adotou as medidas necessárias para a inclusão do nome do condenado na Difusão Vermelha da Interpol, o que possibilitou sua localização e captura. Segundo a Polícia Federal, serão adotados os procedimentos legais para o retorno do homem ao Brasil. O nome dele não foi divulgado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na Capital

Incêndio atinge apartamento em edifício no Centro de Vitória

Publicado em 14/08/2026 às 18:40

Um apartamento do 14° andar do Edifício Esplanada, localizado na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, pegou fogo nesta sexta-feira (14). Um morador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e o prédio foi evacuado. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.


Segundo a corporação, o morador sofreu ferimentos e inalou muita fumaça. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. 


A produtora cultural Laís Loyola, de 31 anos, mora no edifício e contou que, no início do incêndio, os próprios moradores bateram às portas dos vizinhos para alertá-los sobre o fogo.


Segundo Laís, funcionários de um prédio comercial próximo liberaram o espaço para que os moradores do Edifício Esplanada pudessem aguardar o fim do trabalho dos bombeiros.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Crime

Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar e roubar idoso no ES

Publicado em 14/08/2026 às 18:01
Vítima estava caída e ferida em uma ribanceira abaixo de uma ponte.
Vítima estava caída e ferida em uma ribanceira abaixo de uma ponte. Divulgação | Prefeitura de Águia Branca

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (14) suspeito de tentar matar e roubar um idoso de 66 anos em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na segunda-feira (10), no Centro do município. A vítima foi localizada pela Polícia Civil em uma ribanceira abaixo de uma ponte, gravemente ferida e sem o celular e a carteira.


Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente agrediu o idoso com golpes de cadeira. “A violência foi tamanha que o móvel acabou quebrado. Na sequência, o celular e a carteira do idoso foram subtraídos”, disse o delegado Daniel Nogueira Azevedo.


As imagens também mostram o adolescente e a vítima caminhando em direção à ponte sobre o Rio Águas Claras. Segundo a corporação, apenas o adolescente retornou.

Após buscas na região, o idoso foi localizado e resgatado com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Ele foi apreendido e levado para uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Destruição

Incêndio atinge 40 hectares de vegetação em Marataízes

Publicado em 14/08/2026 às 16:22

Um incêndio já destruiu cerca de 40 hectares de pastagem em uma área rural na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A estimativa é do coordenador da Defesa Civil municipal, Jonas Toledo. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na tarde desta sexta-feira (14) para atender à ocorrência.


Segundo a Defesa Civil, equipes trabalham no local com o apoio de uma máquina escavadeira para a abertura de aceiros — faixas sem vegetação criadas para dificultar a propagação do fogo  e de um caminhão-pipa da Prefeitura de Marataízes. As chamas chegaram às imediações da lagoa da região e se aproximaram de residências, mas nenhum imóvel foi atingido. O combate às chamas está em andamento.

Incêndio atinge 40 hectares de vegetação em Marataízes
Incêndio atinge 40 hectares de vegetação em Marataízes Defesa Civil de Marataízes

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Jovem é esfaqueada por mulher em frente a academia em Boa Esperança

Publicado em 14/08/2026 às 12:56

Uma jovem de 25 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada por outra mulher durante uma briga em frente a uma academia, no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (13). Segundo o delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, titular da delegacia do município, havia uma desavença entre as duas mulheres relacionada ao namorado de uma delas.


De acordo com o delegado, durante a briga, a suspeita puxou uma faca e atingiu a jovem na lateral do tórax. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Rei. Segundo o médico plantonista, ela sofreu uma perfuração grave e profunda e corria risco de vida. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela até a publicação desta matéria.


A Polícia Militar disse que realizou patrulhamento na região após o ocorrido, mas ninguém foi detido. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo o delegado, a suspeita ainda não se apresentou à delegacia e será intimada para prestar depoimento. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da briga e da agressão.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão com caminhão

Dois homens morrem após moto pegar fogo em acidente em Muniz Freire

Publicado em 14/08/2026 às 12:02

Dois homens, de 37 e 41 anos, morreram no acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde de quinta-feira (13), na ES 181, rodovia que liga Muniz Freire a Alegre, no Sul do Espírito Santo. Com o impacto da batida, a moto pegou fogo na pista. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 54 anos, contou que seguia pela rodovia quando se deparou com a motocicleta em uma curva. 


De acordo com o relato, o piloto da moto perdeu o controle e invadiu a faixa do caminhão. O motorista afirmou que tentou desviar para o acostamento, mas a motocicleta atingiu a lateral traseira do veículo e começou a pegar fogo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.


O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Muniz Freire.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é preso por dívida de pensão com arma e R$ 29 mil em São Mateus

Publicado em 14/08/2026 às 11:54

Um homem de 40 anos foi preso na quarta-feira (12), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por causa de um mandado de prisão relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Durante o cumprimento da ordem judicial, no bairro Sernamby, policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, nove munições, drogas e R$ 29 mil em espécie.


Segundo a Polícia Militar os agentes receberam informações de que o homem estaria recolhendo dinheiro do tráfico em pontos de venda e distribuição de drogas em diferentes bairros da cidade e guardando os valores em casa.


O suspeito foi localizado em frente à residência. Questionado pelos policiais sobre as denúncias, ele negou que tivesse recebido dinheiro proveniente do tráfico e afirmou que havia guardado uma sacola para um conhecido, mas que não sabia o conteúdo.


Dentro da sacola, os policiais encontraram R$ 28 mil. Durante a busca pessoal, outros R$ 1 mil foram localizados, totalizando R$ 29 mil. Além do dinheiro, foram apreendidos um revólver calibre .38, nove munições intactas, uma porção de maconha e uma pedra de crack.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal. Também foi cumprido um mandado de prisão contra ele, expedido pela 3ª Vara Cível de São Mateus, relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro e ambulância se envolvem em acidente em cruzamento de Vitória

Publicado em 14/08/2026 às 11:42

Um carro e uma ambulância se envolveram em um acidente no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). 


O motorista da ambulância relatou à reportagem da TV Gazeta que seguia no sentido Vila Velha, com o giroflex ligado, e solicitava prioridade para atravessar o cruzamento quando ocorreu o acidente. 


A Guarda Municipal informou que a motorista do carro precisou de atendimento médico e foi levada para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os outros dois ocupantes do carro e o condutor da ambulância não ficaram feridos. (Com imagens e informações de Viviane Lopes, da TV Gazeta)

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Briga entre clientes de bar termina com homem baleado em Vila Velha

Publicado em 14/08/2026 às 11:12

Uma briga entre dois homens em um bar terminou com um deles baleado no bairro Brisamar, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois deixaram o estabelecimento após uma discussão, mas um deles voltou armado procurando pelo outro, de 44 anos.


Como a vítima não estava no bar naquele momento, o suspeito teria aguardado o retorno dela para efetuar os disparos, conforme os relatos de testemunhas. Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, encontraram o homem baleado. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e não quis comentar o ocorrido.


Após os disparos, o suspeito fugiu do local e deixou um par de chinelos para trás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.


 A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Projeto-piloto

Guarda de Vitória vai usar bikes elétricas para rondas nas orlas

Publicado em 14/08/2026 às 10:49
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

As bicicletas elétricas vão começar a fazer parte do patrulhamento da Guarda Municipal de Vitória. A iniciativa, nomeada de "E-bike Patrulhamento", consiste em um projeto-piloto para o policiamento mais próximo à população, acompanhando a evolução da mobilidade urbana.


A previsão para o início, de acordo com a corporação, é em setembro, com patrulhamento, inicialmente, ocorrendo na orla da Ilha das Caieiras, em São Pedro, e na orla de Camburi e do Canal, no período das 6h às 20h. 


Segundo a Guarda, cerca de 100 guardas municipais iniciaram, nesta semana, um treinamento para o uso dos novos veículos e técnicas de pilotagem defensiva e táticas operacionais.  No total, serão oito turmas de 12 agentes cada fazendo o curso.


As bicicletas elétricas utilizadas no projeto-piloto foram doadas pela Receita Federal. Inicialmente, o atendimento nas orlas contará com duas equipes no turno matutino e duas no vespertino. A comandante Fabiana Gonçalves esclareceu que o novo método não substitui o estilo tradicional de policiamento.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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