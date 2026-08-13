Investigação de triplo homicídio em São Mateus termina com prisão

Um homem identificado como Felipe Pinguim dos Santos, de 27 anos, foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os dois são suspeitos de envolvimento na morte de três homens durante um churrasco no bairro Morada do Ribeirão. As detenções aconteceram na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Tríade, deflagrada a partir das investigações do caso.





Segundo a corporação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.





O triplo homicídio aconteceu em fevereiro deste ano. As vítimas foram identificadas como Aldelon Cesário Alves, Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva. Segundo a Polícia Civil, Aldelon foi surpreendido por um carro com três suspeitos armados, que efetuaram disparos contra ele.





Ainda de acordo com relatos feitos à Polícia Militar, um homem que participava do churrasco teria buscado uma arma em um veículo estacionado nas proximidades da residência e reagido aos disparos, atirando contra dois dos suspeitos, identificados como Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva.





Durante a operação realizada nesta quinta-feira, os policiais apreenderam maconha, cocaína e R$ 584 em espécie.