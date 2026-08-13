AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação Tríade

Investigação de triplo homicídio em São Mateus termina com prisão

Ação foi realizada nesta quinta-feira (13) e cumpriu seis mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 11:34

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

13 ago 2026 às 11:34
Operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Morada do Ribeirão
Felipe Pinguim dos Santos foi preso suspeito de triplo homicídio, e Dieverson Bastos Livramento por crime contra a ex-esposa Divulgação | PCES | Montagem A Gazeta

Um homem identificado como Felipe Pinguim dos Santos, de 27 anos, foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a  Polícia Civil, os dois são suspeitos de envolvimento na morte de três homens durante um churrasco no bairro Morada do Ribeirão. As detenções aconteceram na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Tríade, deflagrada a partir das investigações do caso.


Segundo a corporação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. 


O triplo homicídio aconteceu em fevereiro deste ano. As vítimas foram identificadas como Aldelon Cesário Alves, Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva. Segundo a Polícia Civil, Aldelon foi surpreendido por um carro com três suspeitos armados, que efetuaram disparos contra ele.


Ainda de acordo com relatos feitos à Polícia Militar, um homem que participava do churrasco teria buscado uma arma em um veículo estacionado nas proximidades da residência e reagido aos disparos, atirando contra dois dos suspeitos, identificados como Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva.


Durante a operação realizada nesta quinta-feira, os policiais apreenderam maconha, cocaína e R$ 584 em espécie.

Outra prisão

Ainda durante a ação, um homem identificado como Dieverson Bastos Livramento foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido a partir de uma investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme a Polícia Civil, ele é suspeito de ameaçar e tentar matar a esposa.


A Operação Tríade contou com a participação de policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), além de equipes das polícias Militar e Penal.


De acordo com a Polícia Civil, a operação permanece em andamento. A matéria será atualizada assim que houver novas informações.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos suspeitos citados nesta matéria e deixa este espaço aberto para manifestações.

Errata

13/08/2026

A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que o homem de 27 anos havia sido preso e o adolescente de 17 apreendido por um triplo homicídio registrado em São Mateus. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que eles são suspeitos do crime, mas foram autuados por tráfico de drogas durante as investigações do caso. O título e o texto da matéria foram corrigidos.

Veja Também 

Acidente aconteceu na ES 381, na região de Nova Aimorés

Motociclista morre após bater em caminhonete na ES 381, em São Mateus

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos é apontado como autor dos disparos que mataram Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos; o outro teria ameaçado testemunhas do caso

Suspeito de matar mulher na frente da filha é preso em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus ES Norte Polícia Civil Tráfico de drogas Violência Contra a Mulher Homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A crise da Apex Partners e os limites da responsabilidade penal
Incêndio em lanchonete no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Fritadeira de lanchonete pega fogo no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Imagem Edicase Brasil
ES terá 1º Hospital Veterinário Estadual, com atendimento gratuito e emergência 24h

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados