Investigação de triplo homicídio em São Mateus termina com prisão

Um homem identificado como Felipe Pinguim dos Santos, de 27 anos, foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os dois são suspeitos de envolvimento na morte de três homens durante um churrasco no bairro Morada do Ribeirão. As detenções aconteceram na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Tríade, deflagrada a partir das investigações do caso.
Segundo a corporação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.
O triplo homicídio aconteceu em fevereiro deste ano. As vítimas foram identificadas como Aldelon Cesário Alves, Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva. Segundo a Polícia Civil, Aldelon foi surpreendido por um carro com três suspeitos armados, que efetuaram disparos contra ele.
Ainda de acordo com relatos feitos à Polícia Militar, um homem que participava do churrasco teria buscado uma arma em um veículo estacionado nas proximidades da residência e reagido aos disparos, atirando contra dois dos suspeitos, identificados como Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva.
Durante a operação realizada nesta quinta-feira, os policiais apreenderam maconha, cocaína e R$ 584 em espécie.
Ainda durante a ação, um homem identificado como Dieverson Bastos Livramento foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido a partir de uma investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme a Polícia Civil, ele é suspeito de ameaçar e tentar matar a esposa.
A Operação Tríade contou com a participação de policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), além de equipes das polícias Militar e Penal.
De acordo com a Polícia Civil, a operação permanece em andamento. A matéria será atualizada assim que houver novas informações.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos suspeitos citados nesta matéria e deixa este espaço aberto para manifestações.
Errata
13/08/2026
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que o homem de 27 anos havia sido preso e o adolescente de 17 apreendido por um triplo homicídio registrado em São Mateus. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que eles são suspeitos do crime, mas foram autuados por tráfico de drogas durante as investigações do caso. O título e o texto da matéria foram corrigidos.