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TSE envia representação ao MP para providências sobre filiação de Flávio ao Missão

Presidente da Corte também determinou a abertura de inquérito pela Polícia Judiciária para apurar o ocorrido

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 15:35

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 ago 2026 às 15:35
Sede do TSE, em Brasília
 José Cruz/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, enviou representação à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para adoção de providências sobre a filiação do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) ao partido Missão no sistema da Justiça Eleitoral. 


Segundo nota divulgada pela Corte, o ministro também determinou a abertura de inquérito pela Polícia Judiciária para apurar o ocorrido.

"O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credencias da legenda para efetivar filiações", informou a Corte.

A nota também informa que já está sob análise o pedido protocolado pelo PL para desfiliar Flávio do Missão.


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