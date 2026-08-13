Ponte Fontenelle volta a ter pare e siga para reparo em juntas de dilatação

O sistema de “pare e siga” voltou a ser adotado na Ponte Fontenelle, no km 82 da BR 259, entre Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a medida é necessária para a realização de reparos nas juntas de dilatação da estrutura e permanecerá em vigor até sábado (15).





A ponte passou por meses de obras de recuperação emergencial, iniciadas em 2025 e concluídas no fim de junho deste ano. O investimento do governo federal nessa manutenção foi de aproximadamente R$ 100 milhões. Porém, o DNIT identificou falhas nas juntas de dilatação e determinou que a empresa responsável refizesse parte do trabalho. As novas intervenções começaram em 5 de agosto e devem continuar até o dia 20, segundo o DNIT, mesmo após o fim do sistema de “pare e siga”, previsto para sábado (15).