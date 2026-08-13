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Noroeste do ES

Ponte Fontenelle volta a ter pare e siga para reparo em juntas de dilatação

Estrutura na BR 259 passou por obra de cerca de R$ 100 milhões; pare e siga termina sábado (15), mas reparos continuam até o dia 20

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 16:23

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

13 ago 2026 às 16:23
Trânsito "pare e siga" permanecerá no local até sábado (15).
Trânsito permanecerá em "pare e siga" até sábado (15). Douglas Abreu

O sistema de “pare e siga” voltou a ser adotado na Ponte Fontenelle, no km 82 da BR 259, entre Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a medida é necessária para a realização de reparos nas juntas de dilatação da estrutura e permanecerá em vigor até sábado (15).


A ponte passou por meses de obras de recuperação emergencial, iniciadas em 2025 e concluídas no fim de junho deste ano. O investimento do governo federal nessa manutenção foi de aproximadamente R$ 100 milhões. Porém, o DNIT identificou falhas nas juntas de dilatação e determinou que a empresa responsável refizesse parte do trabalho. As novas intervenções começaram em 5 de agosto e devem continuar até o dia 20, segundo o DNIT, mesmo após o fim do sistema de “pare e siga”, previsto para sábado (15).

Segundo o DNIT, os reparos na estrutura serão concluídos até 20 agosto, dentro do cronograma estabelecido pelo órgão.
Segundo o DNIT, os reparos na estrutura serão concluídos até 20 agosto, dentro do cronograma estabelecido pelo órgão. Douglas Abreu

O superintendente regional do DNIT, Romeu Scheibe Neto, explicou que a necessidade dos reparos foi constatada após uma inspeção técnica realizada pelo departamento. "Nós acionamos a empresa contratada e ela teve que voltar a campo e refazer os serviços em que foram identificadas falhas. Esse refazimento é inteiramente sob as custas da empresa contratada, a administração pública não precisa pagar novamente pelo serviço", esclarece. 


A Ponte Fontenelle é uma das principais ligações entre o Noroeste capixaba, o leste de Minas Gerais e os complexos portuários do Espírito Santo. A estrutura é estratégica para o deslocamento de passageiros e para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial da região.

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