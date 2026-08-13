Em busca do primeiro estágio? Veja as competências mais buscadas pelas empresas

Uma pesquisa nacional encomendada pelo CIEE ao Instituto Locomotiva revelou que 84% das empresas valorizam mais a capacidade de aprender do que o domínio técnico na hora de efetivar um estagiário. O levantamento, realizado com profissionais de RH responsáveis por programas de estágio em todo o país, mostra que competências como proatividade, postura profissional, adaptabilidade e vontade de aprender têm peso cada vez maior nos processos seletivos.