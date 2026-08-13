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Internado

Celulite pós-septal: entenda a doença que afeta o campeão do MasterChef

Segundo César Yukio, a infecção bacteriana em um dos olhos já estava se alastrando para o cérebro, podendo causar danos permanentes.

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 18:38

A Gazeta

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Publicado em 

13 ago 2026 às 18:38
César Yukio
César Yukio teve o diagnóstico de celulite pós-septal Reprodução @Césaryukio

O chef César Yukio, 37, vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, fez um alerta na última quarta-feira (12) após ser internado com diagnóstico de celulite pós-septal. Segundo ele, a infecção bacteriana em um dos olhos já estava se alastrando para o cérebro, podendo causar danos permanentes.


Pela rede social, ele disse que tudo começou com uma bolinha no olho e deu mais detalhes do susto. "Eu quase fui de 'arrasta'. Achei que isso aqui era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois, eu estava internado tomando antibiótico na veia", iniciou.


"Ele estourou e eu achei que o problema tivesse acabado. Só que meu olho começou a ficar muito vermelho, e o mais curioso é que a minha visão estava normal, não tinha sensibilidade à luz, conseguia ler normal, enfim", continuou.


Ele relata que só buscou ajuda depois que o olho começou a ficar muito inchado: "Eu procurei atendimento e vi que o negócio era mais sério quando começaram a pedir tomografia, ressonância magnética, e o resultado foi uma celulite pós-septal, que já tinha ultrapassado o olho e indo para o cérebro".

Entenda a doença
Um inchaço ou vermelhidão na região dos olhos pode, inicialmente, parecer algo simples, como um terçol. No entanto, quando a infecção ultrapassa uma região chamada septo orbitário e atinge os tecidos mais profundos da órbita, o quadro passa a ser chamado de celulite pós-septal ou celulite orbitária e exige atendimento médico imediato.

Segundo a oftalmologista Sylvia Passamani, do Hospital de Olhos Vitória, a principal diferença está na profundidade e na gravidade da infecção. “A celulite pós-septal é uma infecção que acomete os tecidos localizados atrás do septo orbitário, dentro da órbita ocular. Ela pode começar com uma aparência semelhante à de um terçol, mas é uma condição muito mais grave e que precisa de avaliação médica rápida”, explica.

A celulite orbitária pode estar relacionada principalmente a infecções dos seios da face, mas também pode surgir após traumas, cirurgias ou pela disseminação de uma infecção em regiões próximas aos olhos.

A infecção pode comprometer músculos responsáveis pelos movimentos oculares, gordura orbitária e, em casos mais graves, estruturas próximas ao nervo óptico. “É uma emergência oftalmológica porque a evolução pode ser rápida. Estamos falando de uma infecção que está em uma região muito próxima ao nervo óptico e ao cérebro. Por isso, não é uma situação para observar em casa e esperar que melhore espontaneamente”, alerta Sylvia.

Os principais sintomas incluem inchaço e vermelhidão ao redor dos olhos, dor ocular, dor ou dificuldade para movimentar os olhos e febre. Alterações como visão dupla ou redução da visão também são sinais que exigem atendimento imediato.

“Quando o paciente apresenta inchaço ao redor dos olhos associado a febre, dor ou dificuldade para movimentar os olhos, é importante procurar atendimento médico imediatamente. Qualquer alteração na visão torna essa avaliação ainda mais urgente”, orienta a oftalmologista.

Nas crianças, a atenção deve ser redobrada. “Em crianças, um quadro de inchaço ao redor dos olhos acompanhado de febre merece uma avaliação rápida, porque a infecção pode evoluir de forma acelerada”, afirma.
Falta de tratamento pode levar a complicações graves

Embora tenha tratamento e possibilidade de cura, a celulite pós-septal é uma condição grave quando não diagnosticada e tratada adequadamente. Entre as possíveis complicações estão perda da visão, lesão do nervo óptico e formação de abscesso orbitário. Em situações mais graves, a infecção pode se disseminar para estruturas intracranianas e provocar meningite, trombose do seio cavernoso, abscesso cerebral e sepse.


“É importante reforçar que não estamos falando de uma simples inflamação da pálpebra. Se a infecção atingir estruturas mais profundas, ela pode comprometer a visão e, em casos extremos, colocar a vida do paciente em risco”, destaca a oftalmologista.

Por se tratar de uma infecção profunda, o tratamento normalmente é realizado em ambiente hospitalar, com antibióticos administrados por via intravenosa, além de acompanhamento oftalmológico. Dependendo da origem da infecção, também pode ser necessária a avaliação de um otorrinolaringologista.

Exames de imagem, como a tomografia computadorizada das órbitas e dos seios da face, podem ser solicitados para identificar a extensão da infecção e verificar a existência de complicações. “Quando existe um abscesso ou outra complicação, pode ser necessária uma drenagem cirúrgica. A escolha do tratamento depende da gravidade e da causa da infecção, por isso a avaliação médica é indispensável”, explica.

A celulite orbitária tem cura e, quando diagnosticada e tratada precocemente, geralmente apresenta boa resposta ao tratamento. “O maior risco está em retardar o diagnóstico e o início do tratamento. Quanto mais cedo identificamos a infecção e iniciamos a terapia adequada, maiores são as chances de evitar complicações e preservar a visão”, finaliza Sylvia.

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