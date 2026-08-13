Celulite pós-septal: entenda a doença que afeta o campeão do MasterChef

O chef César Yukio, 37, vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, fez um alerta na última quarta-feira (12) após ser internado com diagnóstico de celulite pós-septal. Segundo ele, a infecção bacteriana em um dos olhos já estava se alastrando para o cérebro, podendo causar danos permanentes.
Pela rede social, ele disse que tudo começou com uma bolinha no olho e deu mais detalhes do susto. "Eu quase fui de 'arrasta'. Achei que isso aqui era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois, eu estava internado tomando antibiótico na veia", iniciou.
"Ele estourou e eu achei que o problema tivesse acabado. Só que meu olho começou a ficar muito vermelho, e o mais curioso é que a minha visão estava normal, não tinha sensibilidade à luz, conseguia ler normal, enfim", continuou.
Ele relata que só buscou ajuda depois que o olho começou a ficar muito inchado: "Eu procurei atendimento e vi que o negócio era mais sério quando começaram a pedir tomografia, ressonância magnética, e o resultado foi uma celulite pós-septal, que já tinha ultrapassado o olho e indo para o cérebro".
Embora tenha tratamento e possibilidade de cura, a celulite pós-septal é uma condição grave quando não diagnosticada e tratada adequadamente. Entre as possíveis complicações estão perda da visão, lesão do nervo óptico e formação de abscesso orbitário. Em situações mais graves, a infecção pode se disseminar para estruturas intracranianas e provocar meningite, trombose do seio cavernoso, abscesso cerebral e sepse.