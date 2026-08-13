Celulite pós-septal: entenda a doença que afeta o campeão do MasterChef

Um inchaço ou vermelhidão na região dos olhos pode, inicialmente, parecer algo simples, como um terçol. No entanto, quando a infecção ultrapassa uma região chamada septo orbitário e atinge os tecidos mais profundos da órbita, o quadro passa a ser chamado de celulite pós-septal ou celulite orbitária e exige atendimento médico imediato.





Segundo a oftalmologista Sylvia Passamani, do Hospital de Olhos Vitória, a principal diferença está na profundidade e na gravidade da infecção. “A celulite pós-septal é uma infecção que acomete os tecidos localizados atrás do septo orbitário, dentro da órbita ocular. Ela pode começar com uma aparência semelhante à de um terçol, mas é uma condição muito mais grave e que precisa de avaliação médica rápida”, explica.





A celulite orbitária pode estar relacionada principalmente a infecções dos seios da face, mas também pode surgir após traumas, cirurgias ou pela disseminação de uma infecção em regiões próximas aos olhos.





A infecção pode comprometer músculos responsáveis pelos movimentos oculares, gordura orbitária e, em casos mais graves, estruturas próximas ao nervo óptico. “É uma emergência oftalmológica porque a evolução pode ser rápida. Estamos falando de uma infecção que está em uma região muito próxima ao nervo óptico e ao cérebro. Por isso, não é uma situação para observar em casa e esperar que melhore espontaneamente”, alerta Sylvia.





Os principais sintomas incluem inchaço e vermelhidão ao redor dos olhos, dor ocular, dor ou dificuldade para movimentar os olhos e febre. Alterações como visão dupla ou redução da visão também são sinais que exigem atendimento imediato.





“Quando o paciente apresenta inchaço ao redor dos olhos associado a febre, dor ou dificuldade para movimentar os olhos, é importante procurar atendimento médico imediatamente. Qualquer alteração na visão torna essa avaliação ainda mais urgente”, orienta a oftalmologista.





Nas crianças, a atenção deve ser redobrada. “Em crianças, um quadro de inchaço ao redor dos olhos acompanhado de febre merece uma avaliação rápida, porque a infecção pode evoluir de forma acelerada”, afirma.