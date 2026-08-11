Hérnia de disco: 5 hábitos que ajudam a proteger a coluna e a evitar o problema

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 5 milhões de brasileiros convivem com a hérnia de disco, considerada uma das principais causas de afastamento do trabalho no país. A condição pode comprometer a qualidade de vida e dificultar atividades simples do dia a dia, como caminhar, permanecer sentado por longos períodos ou até levantar objetos.Quando o diagnóstico e o tratamento são adiados, o problema pode se agravar ainda mais, aumentando o risco de complicações.