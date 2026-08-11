Dupla suspeita de furtar R$ 7 mil de fazenda em Brejetuba é detida em Cachoeiro

Dois homens, de 20 e 18 anos, suspeitos de furtar R$ 7 mil de uma fazenda em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos após um cerco da Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (11). Com a dupla, os militares encontraram R$ 3.436 em dinheiro e um ciclomotor com registro de furto em Anchieta.





Segundo a Polícia Militar, a vítima registrou o furto na manhã desta terça-feira, em Brejetuba. Após receberem informações de que os suspeitos estariam seguindo em direção a Cachoeiro de Itapemirim, equipes montaram um cerco no trevo do bairro BNH.





Durante a abordagem, foram recuperados R$ 3.436 em espécie, que, segundo a PM, seriam provenientes do furto ocorrido horas antes. Os militares também apreenderam uma Shineray 50Q com registro de furto em Anchieta.





Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.