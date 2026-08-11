Boi entra em mercearia, come produtos e assusta moradores em Cariacica

Um boi entrou em uma mercearia e assustou moradores que passavam pelo bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória. Um vídeo registrado por um leitor de A Gazeta na última quinta-feira (6) mostra o animal caminhando pelo estabelecimento, enquanto uma mulher que trabalhava no local tenta espantá-lo arremessando algumas batatas.





Kedma Fernandes é sogra da proprietária da mercearia. Ela contou que estava sozinha e somente percebeu a presença do boi quando um motorista buzinou para alertá-la. "Quando eu olho para trás, o boi já estava aqui dentro. Ele entrou silenciosamente", disse.





A mulher ainda informou que o animal quase atingiu o carro de um cliente durante o "passeio" nada convencional. "Fiquei desesperada quando vi que o tamanho do bicho aqui dentro. Eu tenho muito medo", contou.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que não foi acionada para atender a ocorrência. O município afirmou, no entanto, que mantém equipes 24 horas para recolher animais de médio e grande porte soltos nas ruas.