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Boi entra em mercearia, come produtos e assusta moradores em Cariacica

"Fiquei desesperada quando vi que o tamanho do bicho aqui dentro. Eu tenho muito medo", contou mulher que estava no estabelecimento

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 18:05

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

11 ago 2026 às 18:05

Um boi entrou em uma mercearia e assustou moradores que passavam pelo bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória. Um vídeo registrado por um leitor de A Gazeta na última quinta-feira (6) mostra o animal caminhando pelo estabelecimento, enquanto uma mulher que trabalhava no local tenta espantá-lo arremessando algumas batatas.


Kedma Fernandes é sogra da proprietária da mercearia. Ela contou que estava sozinha e somente percebeu a presença do boi quando um motorista buzinou para alertá-la. "Quando eu olho para trás, o boi já estava aqui dentro. Ele entrou silenciosamente", disse.


A mulher ainda informou que o animal quase atingiu o carro de um cliente durante o "passeio" nada convencional. "Fiquei desesperada quando vi que o tamanho do bicho aqui dentro. Eu tenho muito medo", contou.


Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que não foi acionada para atender a ocorrência. O município afirmou, no entanto, que mantém equipes 24 horas para recolher animais de médio e grande porte soltos nas ruas.

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