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Loteria

Aposta de Vila Velha ganha mais de R$ 500 mil na Lotofácil

Publicado em

11 ago 2026 às 11:36
Aposta de Vila Velha vai receber R$ 530 mil Divulgação

Uma aposta feita em Vila Velha, na Lotérica Itaparica, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e vai receber R$ 530.611,74. O sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (10). Outras sete apostas (Fortaleza/CE, Aimorés/MG, Eldorado/MS, Olinda/PE, Toledo/PR, Rio de Janeiro/RJ e Bagé/RS) também acertaram os mesmos números e vão receber, cada, o mesmo valor. 


Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17- 18 - 20 - 24 - 25.


Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (11), é de R$ 2 milhões.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente na ES 488

Três pessoas ficam feridas em batida entre 2 carros e Kombi em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 14:15
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente na ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais

Uma mulher, a filha dela, de 3 anos, e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros e uma Kombi na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, próximo ao Posto Dantas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen SpaceFox, que seguia no sentido Frade-Cachoeiro, tentou ultrapassar uma carreta, mas não conseguiu e atingiu lateralmente um Ford Fiesta, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o Fiesta rodou na pista, invadiu a faixa contrária e bateu em uma Volkswagen Kombi, que pertence a uma empresa que presta serviço nas obras de pavimentação da ES 488, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).  


O motorista da Kombi, a mulher que estava no Fiesta e a filha dela foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado. 


O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) informou que o motorista da Kombi, sofreu algumas escoriações. O órgão acrescentou que tomou todas as providências necessárias e está acompanhando o caso.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Homem é preso após roubar 40 pulseiras de ouro avaliadas em R$ 100 mil em Colatina

Publicado em 11/08/2026 às 13:31

Um homem de 38 anos foi preso após roubar 40 pulseiras de ouro de uma joalheria no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). Segundo aPolícia Militar (PM), o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil. Seis das peças foram encontradas no lixo do banheiro da casa do suspeito. As demais não foram localizadas.


De acordo com a PM, funcionários da joalheria relataram que o homem entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e ordenou que eles se sentassem no chão. Em seguida, exigiu acesso às joias e fugiu levando as 40 pulseiras.


Após o crime, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança (veja acima) e, a partir das características do suspeito, conseguiram localizá-lo em casa. Durante as buscas no imóvel, seis pulseiras foram encontradas dentro de um saco de lixo no banheiro.


Ainda segundo a corporação, o suspeito afirmou que contou com a ajuda de um comparsa e que teria entregado parte das joias a ele. A informação, no entanto, não foi confirmada pelos policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Na operação da PM, foram apreendidas pedras de crack, dinheiro em espécie e armas de fogo.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Quase um mês após sair da prisão, homem é detido com carro furtado em Vitória

Publicado em 11/08/2026 às 13:25
Delegacia Regional de Vitória
Delegacia Regional de Vitória Fernando Madeira

Um motorista de 30 anos foi detido após ser flagrado circulando com um carro furtado na Praia de Santa Helena, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (10). O veículo havia sido furtado no bairro Itapuã, em Vila Velha, horas antes. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o homem possui antecedentes criminais e havia deixado a prisão havia pouco menos de um mês. O suspeito não teve a identidade divulgada.


De acordo com a Guarda, o veículo foi furtado em frente à residência do proprietário, em Vila Velha, por volta das 6h30. O crime foi comunicado à polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Pouco depois, a Central de Monitoramento da Guarda identificou o carro circulando pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória.


Uma equipe foi até o local e encontrou o veículo na Praia de Santa Helena. Segundo o guarda municipal Lins, o motorista recebeu ordem de parada e foi questionado sobre a procedência do carro. “Ele apresentou uma versão inconsistente dos fatos, afirmando ter comprado o carro por R$ 2.200, na Ilha de Santa Maria”, relatou o agente.


Ainda segundo a Guarda, o homem possui antecedentes por ameaça, furto e posse e uso de drogas. Ele havia deixado a prisão em 15 de julho, após ficar detido por suspeita de participação em um roubo em Linhares, no Norte do Estado.


O motorista foi detido por receptação e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O veículo foi levado para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), onde poderá ser recuperado pelo proprietário.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Prejuízos

Incêndio atinge padaria e deixa parte de bairro sem energia em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 10:57

Um incêndio atingiu uma padaria na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeirosas chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.


Vizinhos e comerciantes da região relataram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, que o fogo teria começado no térreo do estabelecimento, na área de atendimento aos clientes. De acordo com os Bombeiros, as chamas se espalharam pelo primeiro pavimento, onde funciona a área de produção. No andar superior havia um cachorro e gatos, que não se feriram.


As causas do incêndio não foram informadas. Também não há informação sobre eventual solicitação de perícia por parte do proprietário da padaria.


Além dos danos materiais, o incêndio afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do bairro Valão e prejudicou o comércio local. O dono de uma loja de bolos, Renato Borges, contou que precisou interromper as atividades na manhã desta terça-feira (11) enquanto aguardava o restabelecimento da energia.


Procurada por A Gazeta, a EDP informou que técnicos atuam para restabelecer o fornecimento de energia. O motivo para o interrompimento do serviço está sendo apurado, segundo a concessionária.

Incêndio atinge padaria em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge padaria em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Luto

Comerciante e pai de vereador de Marechal Floriano morre em acidente na BR 262

Publicado em 11/08/2026 às 10:47
Argeu Oliveira, de 54 anos, morreu em um acidente na localidade de Alto Nova Almeida
Argeu Oliveira, de 54 anos, morreu em um acidente na localidade de Alto Nova Almeida Crédito: Acervo familiar e Redes Sociais

O comerciante Argeu Oliveira, de 54 anos, pai do vereador Hilário Oliveira Neto, de Marechal Floriano, morreu em um acidente de carro no km 65 da BR 262, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Ele estava sozinho e dirigia um Hyundai HB20 branco quando o veículo capotou.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 22h38. O carro saiu da pista e caiu em uma estrada secundária localizada abaixo da rodovia. As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas.


Conforme publicação do site Montanhas Capixabas, Argeu era conhecido na comunidade de Santa Maria por ser proprietário do “Gegeu Bar”, tradicional estabelecimento da região. 


Nas redes sociais, o filho de Argeu, vereador Hilário, publicou uma mensagem de luto: “Te amarei para todo sempre, meu pai, meu melhor amigo. Sua alegria, generosidade e amizade serão lembradas por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu.


Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Pontal de Camburi

Área de lazer perto da Ponte da Passagem, em Vitória, será entregue no sábado (15)

Publicado em 11/08/2026 às 06:08
O local ganhou pista de skate, parque kids (foto), pet park, atracadouro e rampa para os barcos Divulgação/Prefeitura de Vitória

As obras de urbanização realizadas na altura da Ponte da Passagem, em Pontal de Camburi, Vitória, serão entregues no sábado (15). O local ganhou pista de skate, parque kids, pet park, atracadouro e rampa para os barcos.


Segundo a prefeitura, essa é a primeira etapa da requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzia, que são parte do programa "Vitória de Frente para o Mar".

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Vila Velha: trecho interditado da Champagnat pode ser liberado até domingo

Publicado em 11/08/2026 às 05:54
Trecho em obras na Champagnat pode ser liberado até domingo (16) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O trecho em obras da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, poderá ser liberado para o trânsito de veículos até domingo (16). A informação é da Prefeitura de Vila Velha. A interdição da via acontece entre as ruas Inácio Higino e São Paulo. Os desvios e a sinalização permanecem no local até a conclusão do serviço, que acontece no Canal da Costa, debaixo da Terceira Ponte.


Nesta quarta-feira (12), a Secretaria de Obras do município inicia a execução da base para pavimentação do trecho interditado. O serviço será realizado onde foram instaladas as novas galerias de macrodrenagem do canal. Após a conclusão da base, será executada a pavimentação asfáltica para posterior liberação do trânsito.


A previsão é que a preparação da base leve de um a dois dias. Na sequência, será realizado o asfaltamento da pista. Segundo a prefeitura, o cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas, principalmente em caso de chuva, desta


No local da antiga ponte da Avenida Champagnat foram instaladas duas galerias de macrodrenagem no interior do canal. Após a implantação das estruturas e a concretagem, o trecho recebeu aterro para permitir a recomposição da via.


A nova travessia segue o mesmo padrão executado nas avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que também receberam novas estruturas durante as obras de tamponamento do Canal da Costa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Visita inusitada

Tamanduá é encontrado dentro de casa e surpreende moradores em Aracruz

Publicado em 10/08/2026 às 21:49

Um tamanduá foi encontrado dentro de uma residência e surpreendeu moradores do bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 desta segunda-feira (10) e fez o resgate do animal. Segundo a corporação, após ser retirado da residência, o mamífero foi devolvido ao habitat natural.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Maconha e cocaína

Dez quilos de drogas são encontrados em tonel enterrado em Cariacica

Publicado em 10/08/2026 às 21:30

Cerca de dez quilos de drogas foram encontrados dentro de um tonel enterrado em um um terreno em Flexal II, em Cariacica, nesta segunda-feira (10). No recipiente estavam 11 tabletes de maconha, 3.332 pinos de cocaína e 1.433 buchas de maconha. Ninguém foi detido. 


Segundo o tenente Neris, da Polícia Militar, o local era usado apenas para esconder as drogas. A suspeita é de que os traficantes enterravam o material longe de casas e de locais movimentados para dificultar a ação da polícia.


"Os traficantes guardam as drogas onde não tem ninguém. O criminoso geralmente vai lá, busca o entorpecente e leva até um ponto de tráfico para poder vender. Eles colocam longe de casas e locais movimentados para não haver nenhuma prisão", explicou. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Noroeste do ES

Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina

Publicado em 10/08/2026 às 18:59
Resgate de corpo no Rio Doce em Colatina
Resgate de corpo no Rio Doce em Colatina Leitor A Gazeta

Um corpo foi encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados.


Ainda não há informações sobre o sexo da vítima nem se havia marcas de violência no corpo. Após ser retirado da água, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Científica.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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