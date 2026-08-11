Cruzamento da Carlos Lindenberg será fechado para obra do Expresso GV

■ O Expresso GV terá sete quilômetros de extensão, com corredor construído em pavimento rígido de concreto.





■ O projeto prevê sete estações, com 14 plataformas, videomonitoramento, painéis de informação em tempo real e estruturas acessíveis.





■ As obras também incluem ciclovia, reconfiguração de calçadas, nova urbanização e requalificação do pavimento asfáltico.





■ O projeto prevê ainda a construção de dois novos viadutos, um de saída e outro de acesso à Segunda Ponte, com ligação direta a Cariacica.





■ A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2027.