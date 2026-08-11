Cruzamento da Carlos Lindenberg será fechado para obra do Expresso GV

O cruzamento da Rua Felicidade Siqueira com a Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Marilândia, Vila Velha, será fechado a partir das 10h de quinta-feira (13) para a execução de obras do Expresso GV. A intervenção faz parte da implantação do corredor exclusivo de ônibus em padrão BRT na avenida.
A Avenida Carlos Lindenberg continuará liberada nos dois sentidos. Para atravessar a via na altura do cruzamento interditado, os motoristas deverão utilizar uma rota alternativa, que estará sinalizada no local.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a intervenção segue o cronograma previsto. O bloqueio no trecho deve durar cerca de dois meses. A Guarda Municipal de Vila Velha também dará apoio à operação e à orientação dos motoristas.
A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, redobrem a atenção e respeitem a sinalização provisória e as orientações das equipes durante o período das obras.
Obras
O Expresso GV
■ O Expresso GV terá sete quilômetros de extensão, com corredor construído em pavimento rígido de concreto.
■ O projeto prevê sete estações, com 14 plataformas, videomonitoramento, painéis de informação em tempo real e estruturas acessíveis.
■ As obras também incluem ciclovia, reconfiguração de calçadas, nova urbanização e requalificação do pavimento asfáltico.
■ O projeto prevê ainda a construção de dois novos viadutos, um de saída e outro de acesso à Segunda Ponte, com ligação direta a Cariacica.
■ A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2027.