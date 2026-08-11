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Vila Velha

Cruzamento da Carlos Lindenberg será fechado para obra do Expresso GV

Interdição começa nesta quinta-feira (13), em Jardim Marilândia; avenida continuará liberada nos dois sentidos e haverá rota alternativa para cruzar a via

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2026 às 12:25

O cruzamento da Rua Felicidade Siqueira com a Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Marilândia, Vila Velha, será fechado a partir das 10h de quinta-feira (13) para a execução de obras do Expresso GV. A intervenção faz parte da implantação do corredor exclusivo de ônibus em padrão BRT na avenida.


A Avenida Carlos Lindenberg continuará liberada nos dois sentidos. Para atravessar a via na altura do cruzamento interditado, os motoristas deverão utilizar uma rota alternativa, que estará sinalizada no local.

Rota alternativa durante fechamento de cruzamento da Rua Felicidade Siqueira com a Avenida Carlos Lindenberg
Imagem gerada por IA com informações da Semobi

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a intervenção segue o cronograma previsto. O bloqueio no trecho deve durar cerca de dois meses. A Guarda Municipal de Vila Velha também dará apoio à operação e à orientação dos motoristas.


A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, redobrem a atenção e respeitem a sinalização provisória e as orientações das equipes durante o período das obras.

Obras

O Expresso GV

■ O Expresso GV terá sete quilômetros de extensão, com corredor construído em pavimento rígido de concreto.


■ O projeto prevê sete estações, com 14 plataformas, videomonitoramento, painéis de informação em tempo real e estruturas acessíveis.


■ As obras também incluem ciclovia, reconfiguração de calçadas, nova urbanização e requalificação do pavimento asfáltico.


■ O projeto prevê ainda a construção de dois novos viadutos, um de saída e outro de acesso à Segunda Ponte, com ligação direta a Cariacica.


■ A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2027.

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