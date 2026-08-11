Canal de Camburi: saiba como está a obra de urbanização na Ponte da Passagem

O projeto completo contempla cerca de 47 mil metros quadrados de área requalificada e inclui aproximadamente 650 metros de deques, além de infraestrutura de apoio às atividades náuticas e de lazer. O investimento total beira os R$ 50 milhões, segundo o contrato assinado com a empreiteira.





Até o momento, 83,5% da obra foram executados. Inicialmente, o prazo de entrega era para o dia 18 de junho, mas o aditivo publicado no Diário Oficial do Município aumentou em 180 dias o período de execução, passando a conclusão das obras para o dia 15 de dezembro de 2026. Já a vigência do contrato, que garante um período de manutenção da obra, por exemplo, foi acrescida de 450 dias, com o prazo atualizado para o dia 3 de junho de 2028.





A área terá, em breve, equipamentos de lazer e de esporte, com apoio às atividades náuticas, além de deques, arquibancadas alagáveis, rampas, atracadouros, áreas de permanência e espaços voltados à valorização da relação da cidade com o mar e os canais da região.