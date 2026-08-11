Canal de Camburi: saiba como está a obra de urbanização na Ponte da Passagem

Falta pouco para a Prefeitura de Vitória concluir as obras de requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luíza, no entorno e embaixo da Ponte da Passagem. A nova previsão, segundo o site Portal de Obras e o aditivo de contrato publicado pela prefeitura, é de que a totalidade das obras seja entregue até o final de 2026. Por enquanto, neste sábado (15), será inaugurado o trecho de Pontal de Camburi.
O projeto completo contempla cerca de 47 mil metros quadrados de área requalificada e inclui aproximadamente 650 metros de deques, além de infraestrutura de apoio às atividades náuticas e de lazer. O investimento total beira os R$ 50 milhões, segundo o contrato assinado com a empreiteira.
Até o momento, 83,5% da obra foram executados. Inicialmente, o prazo de entrega era para o dia 18 de junho, mas o aditivo publicado no Diário Oficial do Município aumentou em 180 dias o período de execução, passando a conclusão das obras para o dia 15 de dezembro de 2026. Já a vigência do contrato, que garante um período de manutenção da obra, por exemplo, foi acrescida de 450 dias, com o prazo atualizado para o dia 3 de junho de 2028.
A área terá, em breve, equipamentos de lazer e de esporte, com apoio às atividades náuticas, além de deques, arquibancadas alagáveis, rampas, atracadouros, áreas de permanência e espaços voltados à valorização da relação da cidade com o mar e os canais da região.
A Gazeta registrou os avanços da obra. As imagens, feitas pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, mostram que a parte de baixo da Ponte da Passagem, principalmente do lado do bairro Pontal de Camburi, está com as obras finalizadas, com o espaço pronto para ser entregue à população neste sábado (15), como anunciado pela prefeitura.
Porém, do lado de Andorinhas, o cenário ainda é de muito trabalho. A quadra poliesportiva, prevista nas imagens de projeção divulgadas pela Prefeitura de Vitória, ainda não está em obras. E toda a parte de urbanização, incluindo calçadas, deques e paisagismo, ainda deve demandar tempo para ser concluída.
A Prefeitura de Vitória foi procurada por A Gazeta para explicar sobre os andamentos da obra e indicar algum período para a entrega do local, mesmo que parcial. Após sete dias de espera, a prefeitura divulgou a inaugurção do trecho de Pontal de Camburi, com entrega de pista de skate, parque kids, pet park, atracadouro e rampa para barcos.
Esta, segundo a prefeitura, é a entrega da primeira etapa das obras de requalificação de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzía. O trecho que fica do outro lado da Ponte da Passagem, principalmente do lado de Andorinhas, segue em obras até dezembro de 2026, segundo o prazo indicado pelo Portal de Obras da prefeitura.
Esse projeto, segundo a administração pública, representa a transformação de uma área historicamente marcada pela ausência de equipamentos públicos, pela ocupação desordenada de suas margens e pela presença de pontos de descarte irregular de resíduos. E a intenção é que a área receba infraestrutura moderna, soluções de acessibilidade, mobilidade, paisagismo e novos ambientes de convivência.
O modelo de utilização dos equipamentos públicos, incluindo áreas esportivas e estruturas de apoio náutico, ainda não foi divulgado pela prefeitura. Por meio de nota, a administração explica que essa definição será informada oportunamente, observando as características de cada espaço e garantindo o acesso da comunidade aos investimentos realizados.
A prefeitura explica que o foco, neste momento, está na execução dos serviços e na entrega de uma infraestrutura duradoura, segura e funcional, capaz de consolidar uma nova frente urbana para a cidade e promover a integração da população com um espaço que, durante décadas, permaneceu sem a estrutura adequada para o uso coletivo.
Essa intervenção integra um conjunto mais amplo de obras que compõem o Projeto Vitória de Frente para o Mar, a exemplo do trecho recém-inaugurado do Canal de Camburi, nos entornos da Praia do Canto e da Ponte Ayrton Senna. A segunda etapa da requalificação dessa área teve o edital divulgado há poucas semanas pela prefeitura.
Os projetos conectam diferentes trechos da orla, desde a Ponte da Passagem, na altura da Avenida Reta da Penha, conectando, pelo Canal de Camburi, os bairros Andorinhas, Santa Luíza, Pontal de Camburi e Praia do Canto, passando pela Ponte Ayrton Senna e se conectando com a Ponte de Camburi, até chegar à Avenida Dante Michelini.
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