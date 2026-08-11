Benefício de previdência complementar garante saúde financeira de colaboradores e dedução fiscal para empresas

Construir segurança financeira para o futuro é uma preocupação crescente entre os trabalhadores brasileiros. Mais do que pensar na aposentadoria, é preciso agir no presente. Por isso, os investimentos em previdência complementar são uma alternativa para quem deseja planejar essa etapa da vida de forma mais organizada e consistente.
Afinal, a expectativa de vida no Brasil segue aumentando, segundo os últimos dados divulgados nas Tábuas de Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, em 2024, a população brasileira chegou à média de 76,6 anos, crescendo 2,5 meses em comparação a 2023.
Esse cenário reforça a importância de realizar investimentos que possam contribuir para um envelhecimento mais tranquilo, especialmente aqueles que oferecem flexibilidade nas contribuições e vantagens tributárias, dependendo da modalidade escolhida.
A Valia, por exemplo, que oferece soluções para empresas que desejam ampliar sua estratégia de benefícios e cuidar do bem-estar financeiro dos colaboradores, podendo trazer, inclusive, deduções fiscais para o empregador, como explica Rodrigo Carvalho, diretor de Seguridade da Valia.
“Basicamente, existe a previdência social, oferecida pelo governo, e existe a previdência complementar. Neste segundo caso, as pessoas investem recursos no longo prazo para que, no futuro, isso possa ser somado, de forma complementar, aos benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou utilizado para a realização de sonhos e planos”, afirma.
De acordo com o diretor, atualmente, a empresa soma mais de R$ 34 bilhões sob administração, mais de 50 anos de solidez, atende mais de 150 mil pessoas e conta com 60 clientes corporativos.
“A Valia coloca sua experiência de mais de cinco décadas à disposição do mercado corporativo. Temos um atendimento especializado para empresas, porque acreditamos que podemos agregar valor a elas com soluções flexíveis e personalizadas conforme a realidade de cada organização. Cada vez mais, as pessoas que fazem parte do mercado de trabalho, e também aquelas que estão entrando nele, querem ser respeitadas e trabalhar em empresas com propósito, que se preocupem efetivamente com quem faz parte de sua jornada”, destaca Rodrigo Carvalho.
Para Flávia Dutra, gerente de Benefícios e Bem-Estar da Vale, empresa que criou a Valia e conta com seus serviços, a previdência complementar contribui para a construção de segurança financeira de longo prazo e para a preparação futura dos empregados.
“Isso faz parte da nossa estratégia de valorização das pessoas, atração e retenção de talentos. Incentivamos o planejamento financeiro e a formação de patrimônio para o futuro, o que reforça o compromisso da empresa com o bem-estar financeiro dos empregados e de suas famílias”, pontua.
Flávia ressalta que o modelo de contribuição, em que a empresa participa e investe junto com o empregado, amplia o potencial de acumulação de recursos ao longo da carreira.
Em um mercado cada vez mais competitivo, benefícios que contribuem para a construção de segurança financeira de longo prazo se tornam importantes diferenciais na atração, no engajamento e na retenção de profissionais.
“Dependendo do modelo de plano que a empresa escolher, ela pode, sim, ter vantagens fiscais relevantes. Assim como nós, pessoas físicas, dependendo também do modelo da nossa declaração de Imposto de Renda, conseguimos fazer boas deduções na nossa base de cálculo, pagando menos imposto e investindo em nós mesmos para o futuro”, acrescenta Rodrigo Carvalho.
Ao lado da Valia, as empresas também têm acesso a um programa estruturado de educação financeira e previdenciária, com ações contínuas de conscientização, orientação especializada e incentivo ao planejamento de longo prazo. A iniciativa desempenha papel fundamental na promoção do bem-estar dos empregados e contribui para uma melhor relação com o dinheiro.
“Em 2025, lançamos o Programa Bem-Estar e nele destacamos o Programa de Educação Financeira, que tem como objetivo fornecer conhecimento e trazer ferramentas para que os empregados possam tomar decisões mais conscientes sobre seu presente e seu futuro financeiro. Abordamos no programa a importância do planejamento constante, do controle de gastos, da poupança e do investimento, além de conscientizar sobre o aspecto emocional do consumo. Tudo isso para que os empregados fortaleçam sua segurança financeira, reduzindo situações de endividamento e aumentando sua capacidade de alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo. Oferecemos também consultoria especializada e individual para que as orientações sejam customizadas de acordo com a realidade do empregado”, completa Flávia.
A Valia oferece modelos de planos flexíveis, que podem ser estruturados tanto com contrapartida da empresa quanto com contribuição apenas do empregado, respeitando a realidade e os objetivos de cada organização.
Empresas de diferentes portes e segmentos podem estruturar uma solução alinhada à sua estratégia de gestão de pessoas, oferecendo um benefício valorizado pelos colaboradores e contribuindo para o fortalecimento de sua proposta de valor como empregadora.
Mais do que um plano, a previdência é uma solução adaptável que ajuda as pessoas a construírem um futuro financeiro mais tranquilo, ao mesmo tempo em que reforça o cuidado e o compromisso da empresa com o bem-estar de seus profissionais.
Quem é a Valia?
Com mais de cinco décadas de atuação, a Valia é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, que administra mais de R$ 34 bilhões em ativos, atende mais de 150 mil pessoas e oferece soluções para empresas que desejam investir no futuro financeiro de seus colaboradores.
Como funciona?
A previdência complementar é um benefício oferecido pela empresa para ajudar seus colaboradores a construírem um futuro financeiro mais tranquilo. Dependendo do modelo adotado, a empresa pode realizar contribuições para o plano ou apenas disponibilizar o benefício para adesão dos colaboradores. Os valores de contribuição e as regras são definidos de acordo com as características do plano e da organização, garantindo flexibilidade para atender diferentes perfis e necessidades.
Como adquirir esse serviço?
É possível entrar em contato com a Valia para solicitar uma conversa diretamente pelo e-mail [email protected] ou por meio do WhatsApp, pelo número (21) 97466-5323.