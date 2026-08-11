Benefício de previdência complementar garante saúde financeira de colaboradores e dedução fiscal para empresas

Construir segurança financeira para o futuro é uma preocupação crescente entre os trabalhadores brasileiros. Mais do que pensar na aposentadoria, é preciso agir no presente. Por isso, os investimentos em previdência complementar são uma alternativa para quem deseja planejar essa etapa da vida de forma mais organizada e consistente.





Afinal, a expectativa de vida no Brasil segue aumentando, segundo os últimos dados divulgados nas Tábuas de Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, em 2024, a população brasileira chegou à média de 76,6 anos, crescendo 2,5 meses em comparação a 2023.





Esse cenário reforça a importância de realizar investimentos que possam contribuir para um envelhecimento mais tranquilo, especialmente aqueles que oferecem flexibilidade nas contribuições e vantagens tributárias, dependendo da modalidade escolhida.





A Valia, por exemplo, que oferece soluções para empresas que desejam ampliar sua estratégia de benefícios e cuidar do bem-estar financeiro dos colaboradores, podendo trazer, inclusive, deduções fiscais para o empregador, como explica Rodrigo Carvalho, diretor de Seguridade da Valia.





“Basicamente, existe a previdência social, oferecida pelo governo, e existe a previdência complementar. Neste segundo caso, as pessoas investem recursos no longo prazo para que, no futuro, isso possa ser somado, de forma complementar, aos benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou utilizado para a realização de sonhos e planos”, afirma.





De acordo com o diretor, atualmente, a empresa soma mais de R$ 34 bilhões sob administração, mais de 50 anos de solidez, atende mais de 150 mil pessoas e conta com 60 clientes corporativos.





“A Valia coloca sua experiência de mais de cinco décadas à disposição do mercado corporativo. Temos um atendimento especializado para empresas, porque acreditamos que podemos agregar valor a elas com soluções flexíveis e personalizadas conforme a realidade de cada organização. Cada vez mais, as pessoas que fazem parte do mercado de trabalho, e também aquelas que estão entrando nele, querem ser respeitadas e trabalhar em empresas com propósito, que se preocupem efetivamente com quem faz parte de sua jornada”, destaca Rodrigo Carvalho.