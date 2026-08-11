Suspeito de ser gerente do tráfico em Vitória é preso com fentanil e outras drogas

Um homem de 27 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente do tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, foi preso na noite de segunda-feira (10) por militares da Força Tática do 1º Batalhão. Segundo a PM, foram apreendidos cocaína, skunk, crack e seis frascos de citrato de fentanil (anestésico de uso hospitalar), além de materiais utilizados para embalagem e distribuição de entorpecentes.





A operação teve início por volta das 23h após os policiais receberem denúncias de que um imóvel abandonado na Rua Eugênio José Xavier, em uma região conhecida como "Vila Baiana", estaria sendo utilizado para armazenar drogas e armas de fogo.





As equipes foram até o endereço e, ao chegarem à residência abandonada, sentiram um forte odor de maconha. Pelos fundos da construção, os militares encontraram sete tabletes da droga.





Na sequência, os policiais cercaram a casa do suspeito, localizada na Escadaria Márcia Helena da Silva. Durante a abordagem, o homem tentou fugir pela janela do próprio quarto e caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros. Ele sofreu escoriações leves e foi contido pelas equipes de apoio.





Com o suspeito, os policiais apreenderam um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada por criminosos da região.





Com o apoio da companheira do homem, os militares realizaram buscas na residência. Foram encontrados nove pacotes de cocaína, que totalizaram 4,64 gramas; 316 pinos de cocaína prontos para comercialização; 100 gramas de skunk; 14 pedras e uma porção adicional de crack, totalizando 15 gramas; e seis frascos de citrato de fentanil.





Também foram apreendidas três balanças de precisão, diversos pinos vazios, cinco bases de recarregamento e quatro baterias de rádio comunicador, R$ 188 em espécie, um coldre de pistola e um aparelho celular danificado.





O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.