O que setor empresarial do ES diz sobre projeto do contorno ferroviário de Belo Horizonte

A inclusão do Contorno Ferroviário de Belo Horizonte (MG) no plano de investimentos da renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) é vista pelo setor produtivo como uma medida capaz de ampliar a eficiência da estrada de ferro que liga Minas Gerais aos portos do Espírito Santo.





Apesar da expectativa de ganhos logísticos, entidades e a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ressaltam que os efeitos não serão imediatos, já que ainda haverá várias etapas antes do início das obras.





Na última semana, a diretoria da ANTT aprovou as condicionantes definidas pelo Ministério dos Transportes para a renovação antecipada da concessão da FCA, operada pela VLI. Entre elas, está a priorização do Contorno Ferroviário de Belo Horizonte, estimado em cerca de R$ 2 bilhões, em substituição ao antigo projeto do Contorno da Serra do Tigre.





Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, a mudança atende a uma demanda defendida pelo setor produtivo dos dois Estados e elimina um dos principais gargalos operacionais da malha.