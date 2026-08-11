Aposentado tem casa incendiada pela segunda vez em cinco meses na Serra

Um aposentado de 70 anos teve a casa incendiada pela segunda vez em cerca de cinco meses no bairro Serramar, na Serra. O incêndio mais recente aconteceu na madrugada de segunda-feira (10). Segundo vizinhos, a suspeita de provocar o fogo é a ex-namorada do homem, de 28 anos.





Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), recebeu dois chamados relacionados ao caso. No primeiro contato, o aposentado relatou que a ex-companheira estaria danificando objetos da residência e o ameaçando com uma barra de ferro.





Uma equipe da PM foi enviada ao endereço, mas o homem não foi localizado. Os policiais também tentaram contato por telefone, sem sucesso.





Posteriormente, o aposentado voltou a acionar o Ciodes e informou que a mulher estava no imóvel e havia derrubado o portão da residência. Os militares retornaram ao endereço, mas a suspeita não foi encontrada.





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 1h30. Segundo os solicitantes, uma mulher teria colocado fogo no imóvel durante uma briga de casal. Os militares realizaram o combate e a extinção das chamas.