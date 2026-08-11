Aposentado tem casa incendiada pela segunda vez em cinco meses na Serra

Um aposentado de 70 anos teve a casa incendiada pela segunda vez em cerca de cinco meses no bairro Serramar, na Serra. O incêndio mais recente aconteceu na madrugada de segunda-feira (10). Segundo vizinhos, a suspeita de provocar o fogo é a ex-namorada do homem, de 28 anos.
Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), recebeu dois chamados relacionados ao caso. No primeiro contato, o aposentado relatou que a ex-companheira estaria danificando objetos da residência e o ameaçando com uma barra de ferro.
Uma equipe da PM foi enviada ao endereço, mas o homem não foi localizado. Os policiais também tentaram contato por telefone, sem sucesso.
Posteriormente, o aposentado voltou a acionar o Ciodes e informou que a mulher estava no imóvel e havia derrubado o portão da residência. Os militares retornaram ao endereço, mas a suspeita não foi encontrada.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 1h30. Segundo os solicitantes, uma mulher teria colocado fogo no imóvel durante uma briga de casal. Os militares realizaram o combate e a extinção das chamas.
Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, moradores relataram que o aposentado e a mulher teriam voltado a se relacionar depois do primeiro episódio.
Desta vez, ainda segundo testemunhas, a mulher teria ido novamente ao mesmo terreno e colocado fogo em uma segunda construção, uma espécie de kitnet improvisada onde o aposentado passou a morar depois de perder a casa na primeira vez.
A nova moradia havia sido construída no quintal da residência destruída em março e, conforme a moradora, foi mobiliada com a ajuda de vizinhos.
A Polícia Civil informou que não localizou acionamento para a ocorrência e orientou as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, para identificar os suspeitos e aplicar a devida punição.
O primeiro incêndio aconteceu em março deste ano, também no bairro Serramar. Na ocasião, duas casas conjugadas foram atingidas pelas chamas. O aposentado, que estava sozinho no imóvel, contou à reportagem da TV Gazeta na época que dormia quando foi acordado pela então companheira.
Segundo o relato dado por ele na época, a mulher teria amassado o portão da casa a chutes, pulado o muro, agredido o aposentado e colocado fogo no imóvel.
O fogo atingiu todos os cômodos, ultrapassou o telhado e provocou rachaduras nas paredes. O aposentado conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda após, segundo ele, ser defendido pela própria cadela.
Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam durante horas para controlar as chamas. A Polícia Científica também esteve no local e recolheu amostras para tentar identificar o material utilizado para provocar o incêndio.
Ainda segundo os relatos feitos à TV Gazeta em março, vizinhos afirmaram que a mulher já havia agredido o aposentado outras vezes. Na época, também foi relatado que ela respondia a um processo relacionado a um suposto atentado contra a ex-mulher do aposentado.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.