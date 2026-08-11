AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ninguém foi preso

Aposentado tem casa incendiada pela segunda vez em cinco meses na Serra

Homem de 70 anos já havia perdido a residência em março, quando relatou ter sido agredido e que a ex-namorada, de 28 anos, teria colocado fogo no imóvel

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 11:52

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 ago 2026 às 11:52

Um aposentado de 70 anos teve a casa incendiada pela segunda vez em cerca de cinco meses no bairro Serramar, na Serra. O incêndio mais recente aconteceu na madrugada de segunda-feira (10). Segundo vizinhos, a suspeita de provocar o fogo é a ex-namorada do homem, de 28 anos.


Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), recebeu dois chamados relacionados ao caso. No primeiro contato, o aposentado relatou que a ex-companheira estaria danificando objetos da residência e o ameaçando com uma barra de ferro.


Uma equipe da PM foi enviada ao endereço, mas o homem não foi localizado. Os policiais também tentaram contato por telefone, sem sucesso.


Posteriormente, o aposentado voltou a acionar o Ciodes e informou que a mulher estava no imóvel e havia derrubado o portão da residência. Os militares retornaram ao endereço, mas a suspeita não foi encontrada.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 1h30. Segundo os solicitantes, uma mulher teria colocado fogo no imóvel durante uma briga de casal. Os militares realizaram o combate e a extinção das chamas.

Aposentado tem casa incendiada pela segunda vez em cinco meses na Serra
Aposentado tem casa incendiada pela segunda vez em cinco meses na Serra Leitor A Gazeta

Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, moradores relataram que o aposentado e a mulher teriam voltado a se relacionar depois do primeiro episódio.


Desta vez, ainda segundo testemunhas, a mulher teria ido novamente ao mesmo terreno e colocado fogo em uma segunda construção, uma espécie de kitnet improvisada onde o aposentado passou a morar depois de perder a casa na primeira vez.


A nova moradia havia sido construída no quintal da residência destruída em março e, conforme a moradora, foi mobiliada com a ajuda de vizinhos.


A Polícia Civil informou que não localizou acionamento para a ocorrência e orientou as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, para identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. 

Primeiro incêndio
Homem teve casa incendiada em março deste ano na Serra
Homem teve casa incendiada em março deste ano na Serra Archimedes Patrício

O primeiro incêndio aconteceu em março deste ano, também no bairro Serramar. Na ocasião, duas casas conjugadas foram atingidas pelas chamas. O aposentado, que estava sozinho no imóvel, contou à reportagem da TV Gazeta na época que dormia quando foi acordado pela então companheira.


Segundo o relato dado por ele na época, a mulher teria amassado o portão da casa a chutes, pulado o muro, agredido o aposentado e colocado fogo no imóvel.


O fogo atingiu todos os cômodos, ultrapassou o telhado e provocou rachaduras nas paredes. O aposentado conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda após, segundo ele, ser defendido pela própria cadela.


Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam durante horas para controlar as chamas. A Polícia Científica também esteve no local e recolheu amostras para tentar identificar o material utilizado para provocar o incêndio.


Ainda segundo os relatos feitos à TV Gazeta em março, vizinhos afirmaram que a mulher já havia agredido o aposentado outras vezes. Na época, também foi relatado que ela respondia a um processo relacionado a um suposto atentado contra a ex-mulher do aposentado.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

Veja Também 

Caminhão quase caiu de ponte em Alegre

Caminhão fica pendurado em ponte após perder o freio em Alegre

Rui Costa Pimenta

PF mira presidente do PCO em operação sobre suspeita de desvio de fundo partidário e eleitoral

Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior

Mais de 230 vagas de estágio e aprendizagem abertas no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corpo de Bombeiros Serra Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sheron Menezzes como Bela em 'Por Você'
'Achei que a hora de voltar era agora', diz Sheron Menezzes sobre retorno às novelas da Globo
Tour de Cria transforma histórias da comunidade em roteiro turístico em Vitória
Tour de Cria: novo roteiro turístico mistura natureza, memória e cultura na periferia de Vitória
mão celular
Polícia intima 500 pessoas para devolver celulares roubados ou furtados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados