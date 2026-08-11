Tucanos: 7 curiosidades sobre essas aves coloridas 

O bico do tucano pode representar cerca de um terço do comprimento do corpo da ave, mas isso não significa que seja pesado. Sua estrutura é formada por uma rede interna semelhante a uma espuma óssea, revestida por queratina, o mesmo material presente nas unhas humanas. Essa combinação torna o bico resistente e, ao mesmo tempo, extremamente leve. Graças a essa característica, oanimalconsegue voar, se alimentar e se movimentar entre os galhos sem que o peso do bico atrapalhe.