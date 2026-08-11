Ex-funcionária é presa após furto em apartamento de Jardim Camburi

Uma ex-funcionária de uma família foi presa suspeita de furtar de R$ 60 mil em dinheiro de um apartamento em Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, R$ 50 mil foram recuperados durante a investigação e a mulher, de 41 anos, foi indiciada por furto qualificado.





O crime foi registrado na quarta-feira (5), depois que a vítima, de 73 anos, percebeu que R$ 60 mil guardados no imóvel haviam desaparecido. As investigações ficaram a cargo da 5ª Delegacia de Polícia de Jardim Camburi.





De acordo com a Polícia Civil, a suspeita entrou no condomínio aproveitando a abertura do portão por outros moradores. Em seguida, teria convencido uma funcionária que estava no apartamento a deixá-la entrar, sob a alegação de que precisava "ungir os cômodos" da residência.





Ainda segundo a polícia, depois de entrar no imóvel, a mulher pediu para circular sozinha pelos quartos. Foi nesse momento, conforme a investigação, que ela teve acesso ao local onde o dinheiro estava guardado.