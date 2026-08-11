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Crime em Vitória

Ex-funcionária é presa após furto em apartamento de Jardim Camburi

Moradora de condomínio teve R$ 60 mil em dinheiro furtados após a suspeita entrar no imóvel e dizer que precisava "ungir os cômodos"

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2026 às 12:46
Ex-funcionária é presa após furto de R$ 60 mil em apartamento de Jardim Camburi
Ex-funcionária é presa após furto de R$ 60 mil em apartamento de Jardim Camburi Polícia Civil do ES

Uma ex-funcionária de uma família foi presa suspeita de furtar de R$ 60 mil em dinheiro de um apartamento em Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, R$ 50 mil foram recuperados durante a investigação e a mulher, de 41 anos, foi indiciada por furto qualificado.


O crime foi registrado na quarta-feira (5), depois que a vítima, de 73 anos, percebeu que R$ 60 mil guardados no imóvel haviam desaparecido. As investigações ficaram a cargo da 5ª Delegacia de Polícia de Jardim Camburi.


De acordo com a Polícia Civil, a suspeita entrou no condomínio aproveitando a abertura do portão por outros moradores. Em seguida, teria convencido uma funcionária que estava no apartamento a deixá-la entrar, sob a alegação de que precisava "ungir os cômodos" da residência.


Ainda segundo a polícia, depois de entrar no imóvel, a mulher pediu para circular sozinha pelos quartos. Foi nesse momento, conforme a investigação, que ela teve acesso ao local onde o dinheiro estava guardado.

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R$ 50 mil foram recuperados

A identificação da suspeita ocorreu após os investigadores analisarem imagens do sistema de videomonitoramento do condomínio e reunirem outros elementos durante as diligências.


A mulher foi localizada e levada para a delegacia. Inicialmente, entregou R$ 20 mil aos policiais. Durante o interrogatório, segundo a Polícia Civil, ela confessou o furto e indicou onde havia escondido outros R$ 30 mil. Ao todo, R$ 50 mil foram recuperados.


A suspeita afirmou que os R$ 10 mil restantes já haviam sido gastos e se comprometeu a ressarcir a vítima de forma parcelada. A mulher foi indiciada por furto qualificado e o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário. A identidade dela não foi divulgada.

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A investigação também apontou que a mulher já havia sido identificada como suspeita de outros furtos cometidos quando trabalhava como empregada doméstica na casa de familiares da vítima, na Serra, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, há ainda registro de outro furto ocorrido em março deste ano, quando R$ 10 mil em dinheiro foram levados.

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