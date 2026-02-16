Mercado aquecido

Jardim Camburi: entenda por que bairro mais populoso do Estado vive momento de valorização imobiliária

Infraestrutura e novos empreendimentos impulsionam a valorização imobiliária e reforçam o bairro como uma “cidade dentro da cidade”

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:21

Jardim Camburi tem despontado como um dos bairros mais procurados de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Jardim Camburi vive um momento de consolidação como um dos endereços mais cobiçados de Vitória. Bairro mais populoso do Espírito Santo, com mais de 48 mil moradores, a região figurou no Índice FipeZap como o sexto bairro da Capital com metro quadrado mais caro, de R$ 12.646/m², e também como o sétimo com maior preço médio por metro quadrado na locação residencial: R$ 48,10.

A justificativa para a atratividade crescente pode ser resumida pelos atributos naturais do bairro, como boa infraestrutura urbana, vida comunitária, ampla oferta de lazer e serviços e uma valorização imobiliária acima da média na Capital.

“A combinação de infraestrutura robusta, localização privilegiada e demanda crescente sustenta essa trajetória de valorização. Jardim Camburi oferece o que há de melhor em qualidade de vida urbana e isso se reflete diretamente no interesse do mercado”, avalia Andressa Brandão, gerente de vendas da Mazzini Construtora e Incorporadora

Um exemplo desse movimento de valorização é o empreendimento Vizzo, da própria Mazzini, com entrega prevista para 2026. Entre o lançamento, em julho de 2023, e dezembro de 2025, uma das unidades registrou valorização de 26%, segundo a gestora.

Vizzo da Mazzini tem unidades de 2 e 3 quartos com áreas privativas de 61m² a 162m² Crédito: Mazzini/Divulgação

“O indicador reflete não apenas o aquecimento do mercado, mas a crescente atratividade de uma das regiões mais concorridas de Vitória”, afirma Andressa.

Oportunidades

Ocean Green Home & Beach Residence, da RS Construtora, é aposta da empresa em Jardim Camburi Crédito: Divulgação/RS Construtora

A valorização do bairro também atrai projetos de alto padrão. Em frente à praia de Camburi, na avenida Dante Michelini, o Ocean Green Home & Beach Residence, da RS Construtora, conta com lazer indoor e outdoor integrados e unidades de alto luxo, com apartamentos que chegam a mais de 300 metros quadrados e valores a partir de R$ 3,86 milhões.

Para a RS Construtora, a aposta no bairro é estratégica. “Enxergamos Jardim Camburi como um bairro com grande potencial de valorização e amadurecimento no mercado imobiliário. Nosso único empreendimento na região, o Ocean Green, reforça nossa confiança no bairro, que se consolidou como um dos mais procurados de Vitória, tanto para moradia quanto para investimento, com valorização consistente do metro quadrado”, afirma Renato Aboudib Sandri, diretor da construtora.

Além dos projetos de alto padrão, Jardim Camburi também recebe empreendimentos de uso misto. A Impacto Engenharia inicia, em abril, as obras do Ilha Camburi, primeira etapa do complexo Cidade Camburi, que reunirá torres residenciais, centro comercial e edifício corporativo na avenida Norte-Sul - e cerca de 70% das unidades já estão comercializadas.

Segundo o diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, a empresa acompanha o crescimento do bairro há mais de duas décadas.

“Atuamos em Jardim Camburi desde outubro de 2003. Acreditamos no bairro desde o início e vimos o crescimento acontecer, tanto de infraestrutura quanto de renda da população. Na época do Puerto Madero (outro edifício da construtora no bairro), o metro quadrado girava em torno de R$ 1.600. Hoje, no Ilha Camburi, falamos em valores médios em torno de R$ 15 mil o metro quadrado”, destaca.

Investimentos bilionários

Quartzo é terceiro lançamento da Mivita em Jardim Camburi Crédito: Mivita/Divulgação

Outra construtora que tem aproveitado o bom momento do bairro para expandir os negócios é a Mivita. Entre 2026 e 2027, a empresa já tem em seu portfólio quatro novos empreendimentos a serem lançados em Vitória, totalizando um Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 1,6 bilhão, e parte significativa desse investimento será feita em Jardim Camburi.

Além disso, a construtora já possui três empreendimentos na região: o Lago e o Serena, em construção, e o recém-lançado Quartzo, que ganhará um novo projeto com VGV de R$ 150 milhões em 2026, na região da Fazendinha, com 78 unidades com plantas diversas e 12 lojas. O empreendimento será entregue em março de 2029.

“Jardim Camburi é um bairro importante na nossa trajetória e sabemos que nossos empreendimentos contribuíram para transformar o conceito de moradia na região. São três empreendimentos em construção, um recém-lançado e dois por lançar. Nosso objetivo é continuar contribuindo para o desenvolvimento e a valorização do bairro e para oferecer ganhos em qualidade de vida aos moradores e futuros moradores, além de boas oportunidades para investidores. É um bairro com toda a infraestrutura necessária para se viver bem. E isso se alinha ao que buscamos proporcionar ‘da porta para dentro’”, afirma André Pretti, CEO da Mivita.

"Cidade dentro da cidade"

E, para além dos números, o setor imobiliário acredita que Jardim Camburi hoje se consolida como um território autossuficiente. Isso porque escolas, faculdades, academias, supermercados, restaurantes, bancos, shopping, equipamentos esportivos e serviços diversos estão concentrados em um mesmo território, reduzindo a dependência do carro e tornando o dia a dia mais funcional.

Além disso, ainda há a forte presença de opções para quem deseja curtir a vida ao ar livre ou ter mais contato com a natureza, como a orla de Camburi, praças como a Nilze Mendes, o Pracão e parques como o Atlântica Parque, o Parque Botânico Vale e o Parque Costeiro.

“O atrativo principal de Jardim Camburi é que o bairro tem uma estrutura de cidade. Hoje, a população não precisa ir para outro lugar, pois lá se encontra de tudo: lazer, praia, apartamentos de boa qualidade, vida noturna, restaurantes, escolas e diversas comodidades”, resume Sandro Carlesso.

