Mivita adquire terrenos e prepara lançamentos em Jardim da Penha e Mata da Praia

Um dos próximos lançamentos da construtora será em Jardim da Penha. Crédito: Proeng/Divulgação

A Mivita Construtora continua sua expansão pela Grande Vitória, como já foi adiantado pela coluna. A empresa fez duas recentes aquisições de terrenos, localizados em Jardim Camburi e Mata da Praia, em Vitória. A previsão é que os dois projetos sejam lançados já em 2026.



Uma das áreas está localizada de frente para a Ufes, entre Mata da Praia e Jardim da Penha. Ao todo, são 2,5 mil metros quadrados. Segundo a diretora administrativa e de marketing da Mivita, Lívia Giacomin, a proposta será de um empreendimento com estúdios, um e dois quartos, que deve ser lançado ainda no primeiro semestre do ano que vem.

“É um projeto que vai ao encontro dos interesses de públicos diversos. Jovens estudantes ou em início de carreira, casais em busca de uma vida mais prática e investidores de forma geral, profissionais de outros lugares com demanda de trabalho em Vitória, para citar alguns exemplos”, afirma.

Mercadinho, academia, espaço delivery, guarda-compras, piscina adulto, churrasqueiras, coworking e sala de reuniões com podcast, lavanderia, bicicletário para bicicletas convencionais e elétricas estão entre os itens de lazer e conveniência previstos para o projeto.

“Bicicletário para bicicletas elétricas, mercadinho para facilitar o dia a dia com pequenas compras, lavanderia, espaço de co-working são alguns desses exemplos que demonstram a conexão com os nossos dias e o propósito de oferecer mais qualidade de vida e conforto”, acrescenta.

O projeto arquitetônico, segundo ela, terá inspiração na arquitetura Bauhaus, que valoriza elementos como assimetrias, formas geométricas simples e materiais como concreto, aço e vidro. “Pretendemos dar personalidade ao empreendimento a partir de possibilidades artísticas com esculturas, grafites, cores e jardins”, diz.

Já o segundo terreno que a empresa adquiriu fica em Jardim da Penha, nas proximidades da praça do Carone, e o projeto ainda será desenvolvido com previsão de lançamento para 2026.

Outro detalhe divulgado por Livia Giacomin será a personalização do imóvel de acordo com a demanda do cliente, com pacotes que incluem acabamentos específicos, marcenaria e até eletrodomésticos.

“Esse diferencial traz praticidade para o comprador, inclusive para o investidor que já busca algo mais finalizado e com altíssimo padrão de qualidade para receber o imóvel pronto para alugar e rentabilizar. Ao optar por um pacote personalizado, o cliente pode escolher alguns tipos de acabamento, marcenaria de ambientes e até eletrodomésticos”, explica.

Octo Empreendimentos vai lançar o prédio mais alto de Linhares

O Haus Linhares terá 18 andares e está em fase de reserva. Crédito: Divulgação

A Octo Empreendimentos vai lançar o seu primeiro empreendimento em Linhares, o Haus Linhares, que está em fase reserva e deve ser o edifício mais alto do município, totalizando 18 andares. Com foco em investidores e moradores que buscam residências compactas, o projeto terá studios de 1 e 2 quartos e lazer no rooftop.

“O Haus Linhares nasce como um empreendimento que redefine o conceito de moradia e investimento em Linhares. Posicionado estrategicamente na divisa entre o bairro Colina e o Centro, ele oferece uma proposta de habitação compacta e inteligente, aliando sofisticação, praticidade e conveniência”, afirma o diretor comercial e administrativo da Octo Empreendimentos, Bruno Boechat.

O empreendimento será anunciado por Boechat e a gerente comercial e de marketing, Betânia Pires, durante a Lidera Agro, feira de agrotecnologia do Norte do Espírito Santo, que acontece em Linhares, de 31 de julho e 2 de agosto.

A Gazeta integra o Saiba mais