Praia do Canto ganhará novo edifício de luxo de com vista para o mar

O Horizon Praia do Canto será um edifício de 10 unidades, todas com vista para o mar de Vitória. Crédito: Divulgação

A Praia do Canto, bairro com o metro quadrado mais valorizado de Vitória, irá receber mais um empreendimento de luxo. O Horizon Praia do Canto, assinado pela Incorporadora e Construtora Cadete & Gazzinelli, será um edifício de 10 unidades, todas com vista para o mar de Vitória. O empreendimento não terá campanha de pré-venda, reforçando seu conceito de luxo por meio da disponibilidade limitada de unidades.



Com localização na avenida Saturnino de Brito, os apartamentos contarão com três suítes e todas as plantas terão áreas privativas diferentes, que variam de 108,25m² a 207,60m². Opções com garden privativo também estarão disponíveis para compra.

No lazer, o empreendimento terá itens como brinquedoteca, salão de festas, salão de jogos, área fitness, spa, e piscina com vista para a região da Ilha do Boi e até mesmo do Convento da Penha. Nas áreas comuns, o projeto contempla espaços como bicicletário, espaço de entregas (delivery), coworking e lava pet. O projeto arquitetônico é de Augusto Alvarenga, com design de interiores assinado por Emília Lopes.

Studios em Itaparica

O Ilha de Hokkaido terá apenas unidades tipo studio. Crédito: Divulgação

Já em Vila Velha, a Kemp Empreendimentos acabou de lançar o Ilha de Hokkaido, com unidades no modelo studio, que já tinha sido adiantado pela coluna. Localizado na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o residencial terá unides studio garden com área externa, studio garden up com área externa e pé direito duplo, studio standart com opção de varanda, e studio cobertura, com área privativa exclusiva. Ao todo, serão 120 apartamentos, com preços a partir de R$ 500 mil.

O empreendimento vai contar com estações de trabalho, mercado self store, lavanderia e itens de lazer como piscina, lounge, spa aquecido e churrasqueira. Sobre os principais interessados, a diretora da Kemp Empreendimentos, Rubia Zanelato, afirma que existem muitos investidores interessados em comprar as unidades com objetivo de locação.

Ademi-ES elege nova diretoria

Eduardo Fontes e Alexandre Schubert, durante eleição da nova diretoria da Ademi-ES. Crédito: Divulgação

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) elegeu a sua nova diretoria para o biênio 2025-2027, tendo à frente da entidade o empresário Alexandre Schubert, que assumirá a presidência na solenidade de posse em agosto.

Em seu primeiro pronunciamento, Schubert agradeceu a confiança dos associados, reforçou seu compromisso em dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, Eduardo Fontes, e apresentou novas metas e planos de ação para os próximos anos. “Estamos acostumados a, mesmo em cenários adversos, identificar oportunidades de crescimento para o nosso setor. Por isso, reforço a importância de todos os associados se engajarem ativamente nas atividades da associação e contribuírem para o seu sucesso”, pontua.

O ex-presidente Eduardo Fontes, que liderou a associação por dois mandatos, segue como membro do Conselho de Identidade. “Promovemos a valorização das empresas do segmento imobiliário, defendemos os interesses do nosso setor e mantivemos a união e o diálogo permanente com toda a sociedade e os órgãos públicos”, diz.

Vaz realiza dia de plantio de mudas em Santa em condomínio de luxo

A Vaz Desenvolvimento promoveu para seus clientes e parceiros uma participação em seu Projeto Semear, no último sábado, 14. A iniciativa teve como foco o plantio de mudas de árvores nativas no empreendimento Fazenda Barão do Império, lançamento da empresa em Santa Leopoldina.

Foram plantadas cerca de 100 mudas de espécies nativas como jequitibá-rosa e ipê. Atualmente, a empresa conta com cerca de 40 profissionais responsáveis pela recuperação e proteção das nascentes, monitoramento dos lagos, reflorestamento de matas nativas e educação ambiental, tópico que também foi pauta do evento.

“Estamos sintonizados com as demandas dos novos tempos e alinhando os nossos projetos a questões que estão exigindo mais mobilização do mercado imobiliário, como responsabilidade ambiental, social e corporativa”, avalia o CEO da loteadora, Douglas Vaz.

