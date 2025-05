Ministro do TCU é confirmado para feira da construção no ES

Próxima edição da ES Construção Brasil acontece de 16 a 18 de julho. Crédito: Divulgação

A edição de 2025 da ES Construção Brasil, feira dedicada à cadeia da construção, terá como tema “Inovação e sustentabilidade: construindo o futuro das cidades”. E um dos nomes dos palestrantes nacionais que estarão no evento será o do ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Junho Anastasia.



Na pauta, ele vai abordar o tema “Segurança jurídica com foco na construção civil”, trazendo uma análise precisa sobre como a previsibilidade legal impacta diretamente o planejamento, os investimentos e a execução de grandes obras. A ES Construção Brasil acontece de 16 a 18 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra.

As inscrições para participar do evento são gratuitas e o cadastro dos visitantes já pode ser feito por meio do link. Os participantes terão acesso a uma programação de palestras, cursos e painéis com foco em inovação, novas tecnologias, sustentabilidade e tendências de mercado.

Como já havia sido adiantado pela coluna, a ES Construção Brasil deve ter mais expositores internacionais, inclusive da China, já que estão ocorrendo negociações junto ao consulado chinês para a participação de empresas daquele país. Até agora, cerca de 150 expositores tanto nacionais quanto internacionais já foram confirmados.

Como o foco é inovação, o evento terá a segunda edição do Concurso de Startups, voltado às construtechs, com premiação em dinheiro para as melhores iniciativas do setor. Outro destaque serão as rodadas de negócios, com objetivo de aproximar empresas fornecedoras de compradores importantes do mercado capixaba.

“A edição 2025 da ES Construção Brasil promete ser ainda mais abrangente, reunindo mais empresas e fornecedores da grande cadeia que é a indústria da construção. Uma vitrine de processos mais industrializados e inovadores”, conta Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES, entidade realizadora do evento.

Leandro Karnal vai abrir o Conecta Imobi

O historiador Leandro Karnal será o keynote speaker na abertura da 12ª edição do Conecta Imobi, no dia 3 de setembro. A informação foi dada com exclusividade para a coluna. Membro da Academia Paulista de Letras e âncora do programa Universo Karnal, na CNN Brasil, é autor dos livros “O Inferno Somos Nós”, “Todos Contra Todos”, “Crer ou Não Crer”, “O Dilema do Porco Espinho” e “Viver, a que se Destina”, sendo reconhecido como um dos mais importantes intelectuais e formadores de opinião do Brasil.

Realizado no São Paulo Expo, na capital paulista, o Conecta Imobi já confirmou a presença do fundador e CEO da Cacau Show, Alê Costa, no encerramento, em 4 de setembro. Neste ano, o encontro reunirá cerca de 5 mil profissionais do setor, incluindo associações, imobiliárias, incorporadoras e corretores de imóveis. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Rede imobiliária do ES é eleita melhor regional

Re/Max ES





Delegação capixaba na Convenção C7 da Re/Max Brasil . Divulgação





Thiara Lopes, Carlos Veras, Vanessa Smith, Flávio Borges, Juliana Leão e Hudnei Calmon . Divulgação





Os franqueados master da Re/Max ES Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setúbal . Divulgação

A Re/Max Espírito Santo foi eleita a melhor regional do ano de 2024 da rede no Brasil. A regional Espírito Santo obteve o maior percentual de crescimento do Brasil. Além disso, Hudnei Calmon e Juliana Leão, da Re/Max Rede Foccus Prime (Praia do Canto/Vitória), se destacam no top 10 de corretores líderes em volume bruto de comissões.

“É com grande satisfação que compartilhamos os resultados históricos alcançados pela Re/Max Espírito Santo no maior evento do ano da franquia no Brasil, a Convenção C7. Com dedicação e paixão pelo que fazemos nos destacamos como a melhor Máster Franquia Regional do Brasil”, comemora Aluisio Sarlo, diretor regional da Re/Max Espírito Santo.

Retomada de imóveis

A perda do imóvel pode ser evitada com o pagamento da dívida. Crédito: Shutterstock

A inadimplência no pagamento das parcelas do financiamento é a principal causa da retomada de imóveis pelas instituições financeiras. Segundo o advogado especialista em Direito Imobiliário e vice-presidente da OAB-ES, Carlos Augusto da Motta Leal, a forma como ocorre a retomada depende do tipo de contrato firmado.

“No financiamento por hipoteca, a instituição credora precisa ingressar com ação judicial para executar a dívida e obter autorização do juiz para retomar o imóvel. Já nos casos de alienação fiduciária em garantia, modalidade mais comum atualmente, o processo é feito extrajudicialmente, o que o torna mais ágil — desde que observados todos os requisitos legais previstos para essa via”, explica.

Ele ainda acrescenta que a perda do imóvel pode ser evitada com o pagamento da dívida, desde que realizado dentro do prazo legal. “Além disso, buscar uma negociação com a instituição financeira logo nos primeiros sinais de dificuldade costuma ser uma alternativa eficaz para evitar a adoção de medidas de expropriação”, aconselha.

