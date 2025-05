Incorporadoras do ES buscam novas formas de financiamento para lançar imóveis

Nova modalidade de financiamento por meio de mercado de capitais tem crescido no país. Crédito: Shutterstock

Uma tendência do mercado nacional para financiamento de obras e de lançamentos imobiliários começa a surgir no Espírito Santo, que é o funding (financiamento) por meio de mercado de capitais, como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário (FII), as letras de crédito imobiliário (LCI) e os certificados de recebíveis imobiliários (CRI).



Diga-se de passagem, o volume de empréstimos para aquisição de imóveis em 2023, por essas modalidades, chegou a R$ 250,7 bilhões, com crescimento de 4% sobre 2022, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

E com a redução do volume de recursos da poupança, que alimenta o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SPBE), muitas empresas têm tido dificuldade em acessar a linha de crédito de grandes bancos que integram esse sistema, afirma o empresário do mercado financeiro e head do Comitê Qualificado de Conteúdo do Ibef-ES, José Carlos Buffon Junior.

“Já existem alguns empreendimentos residenciais financiados no Estado via mercado de capitais. Mas o empresário capixaba, em geral, é muito conservador, no entanto, a entrada desse tipo de financiamento aqui no Espírito Santo quebra uma grande barreira de entrada e de desconhecido com a disseminação maior desse produto. Muitas incorporadoras vão conhecer o benefício e optar por ele”, avalia.

Buffon, que atualmente é sócio da Robusta Capital, empresa de assessoria financeira, conta que já fez a captação para a estruturação de duas operações no Estado. “Uma na Serra, na região de Alphaville, com um financiamento de R$ 36 milhões e um valor geral de vendas (VGV) de cerca de R$ 100 milhões. E estamos estruturando outro, na região de Itapuã, em Vila Velha, com financiamento de R$ 35 milhões e VGV de cerca R$ 90 milhões”, adianta.

Para ele, uma das vantagens dessa nova forma de financiamento é a agilidade na aprovação e a possibilidade de crescimento para pequenas e médias empresas do setor. “Muito mais fácil do que nas linhas vinculadas ao SBPE. Outra vantagem é o crescente número de gestoras que operam esse tipo de crédito, cada uma com apetite e gosto por riscos diferentes. Esse tipo de funding é importante, pois amplia as possibilidades de linha de crédito para pequenas e médias incorporadoras, dando acesso a elas a um mercado de investidores antes acessível apenas para grandes incorporadoras”, explica.

Nova faixa do MCMV e o crescimento do mercado imobiliário

Nova faixa do Minha Casa, Minha Vida vai permitir ampliação do acesso da classe média a mais imóveis. Crédito: Shutterstock

Ainda sobre a nova faixa do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que inclui famílias com renda mensal bruta de R$ 8,6 mil a R$ 12 mil e imóveis de até R$ 500 mil, a inclusão da classe média no programa representa um avanço importante, afirma Ricardo Gava, executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Secovi-ES.

“O aumento das taxas de juros e a inflação impactaram o poder de compra deste segmento nos últimos meses, dificultando o acesso ao crédito imobiliário. Com as condições mais favoráveis da Faixa 4, essas famílias voltam a ter acesso a financiamentos com parcelas mais acessíveis, o que pode acelerar decisões de compra e estimular novos lançamentos voltados a esse perfil”, avalia.

Segundo ele, os imóveis mais compatíveis com essa modalidade são, em sua maioria, apartamentos de 2 a 3 quartos, bem localizados. “Isso vai contribuir para o fortalecimento da atividade da construção civil e ampliação ao acesso da classe média a imóveis compatíveis com suas necessidades e padrão de vida. Para aproveitar esse novo momento, a orientação de um corretor de imóveis é essencial”, atenta.

Invite prepara inauguração de empreendimento em Búzios

Em fase final de obras, o empreendimento conta com infraestrutura de lazer completa. Crédito: Divulgação

A Invite Incorporadora prepara para o mês de julho a inauguração do Santé, empreendimento da empresa em Búzios, no Rio de Janeiro. Em fase final de obras, o empreendimento conta com infraestrutura de lazer completa.

Outro diferencial do empreendimento é que, ao adquiri-lo, o proprietário se associa à RCI, empresa que permite um sistema de troca de hospedagens em uma rede que conta com 4.300 empreendimentos/hotéis em 110 países de cinco continentes. Ou seja, o proprietário terá datas reservadas para utilizar o empreendimento e fica livre para alugá-lo ou para trocar a hospedagem e conhecer novos lugares nos demais períodos.

Novo produto para imobiliárias vai garantir o aluguel pago em dia

Novo produto é uma parceria da OLX com a fintech Creditas. Crédito: Shutterstock

Em meio ao crescimento do segmento de locação, o Grupo OLX e a fintech Creditas estão criando um novo produto. o Garantia Locatícia, voltado para imobiliárias. O produto integra a modalidade “fiança onerosa”, que é quando se contrata uma empresa que assume os custos caso o inquilino fique inadimplente.

Além de assegurar que o aluguel seja pago em dia, o produto oferece outros benefícios, como a indenização ao proprietário em caso de danos no imóvel por exemplo. Rafael Nader, VP de Imóveis do Grupo OLX, explica que, na Garantia Locatícia, enquanto o proprietário do imóvel tem o recebimento mensal garantido, com pagamento em até cinco dias da inadimplência e proteção nos casos de danos ao imóvel, o locatário tem a vantagem de um produto 100% digital, rápido e sem burocracia.

Para contratar a Garantia Locatícia é preciso ser anunciante do Grupo OLX e se cadastrar na Creditas. Já as imobiliárias cadastradas podem fazer a análise de perfil gratuitamente. A taxa do produto é inclusa no boleto de aluguel, sendo paga pelo inquilino, que vai precisar de uma análise de perfil simples e automática, evitando gastos e a necessidade de fiador.

A Gazeta integra o Saiba mais