CasaCor 2024 já tem local definido e terá conceito de condomínio

Profissionais que participaram da CasaCor 2023 Crédito: Vitor Carvalho/Divulgação

A CasaCor 2023 se despediu na última quarta-feira (29) trazendo uma novidade: a data, o tema e o local da edição de 2024 da mostra de decoração. Anunciado pela organizadora da mostra, Rita Tristão, o Clube Ítalo Brasileiro, local em que aconteceu a edição deste ano, irá hospedar novamente a CasaCor do ano que vem.

“Pela primeira vez, em 27 anos de CasaCor, conseguimos realizar um sonho, que era lançar a edição do ano seguinte na festa de encerramento. E também a data de estreia da mostra foi antecipada: para 2024, a mostra vai acontecer de 2 de setembro a 27 de outubro”, conta.

Festa de encerramento da CasaCor 2023

Ela também revelou o tema da mostra no ano que vem: “De presente, o agora”. Segundo Rita, o convite é para pensar sobre o legado que queremos deixar para as gerações futuras. Em um momento em que o mundo enfrenta ameaças de um colapso climático, a mostra lança seu manifesto que celebra o passado e convoca a cuidar do planeta.

Além disso, a CasaCor trará novidades na escolha dos ambientes. Segundo Rita, a intenção é transformar o Clube Ítalo Brasileiro em “um grande condomínio, com formas diferenciadas de residências, inclusive algumas ideias que foram pedidas pelo público frequentador da mostra”. A intenção é criar residências inteiras para os espaços, inclusive áreas comuns, como se fosse um condomínio.

Morar entrega 2ª etapa do Vista de Barcelona A Morar fez a entrega da segunda etapa do Vista de Barcelona Condomínio Clube, na Serra. Mais de 200 famílias receberam as chaves de seus imóveis em um evento realizado no dia 23 de novembro, que contou com confetes, cornetas e até a presença da coruja Cora. Com 272 novas unidades, o empreendimento já tem mais de 90% das suas unidades vendidas. Com a entrega da segunda etapa, o Vista de Barcelona atinge a marca de 480 unidades prontas. De acordo com a empresa, esta segunda etapa agrega a maior quantidade de unidades entregues pela Morar desde 2022.

Empreendimento vende 60% das unidades antes do lançamento

Soul For Life

O Soul For Life, empreendimento em parceria da Incorporadora Nazca com a Construtora Abaurre, terá seu lançamento neste sábado (2), mas já teve 60% das suas unidades comercializadas. Localizado na Praia do Canto, o empreendimento é o primeiro do Estado com o selo Fitwell, certificação criada nos EUA e pensada nos ocupantes, com foco no bem-estar e saúde dos usuários dos imóveis.

Com apartamentos de quatro suítes com 188 a 572 m² privativos e hall independente, em uma área de 1.554,08 m² no bairro, o Soul For Life terá 27 andares. O empreendimento terá lazer e conveniência inspirada em resorts internacionais e ainda proporcionará que seus futuros moradores passam personalizar a planta do seu apartamento.

Argo inicia as obras de novo empreendimento no Jockey de Itaparica A Argo deu início às obras de seu novo empreendimento no bairro Jockey de Itaparica, o Edifício Brisa Boulevard. O imóvel oferece apartamentos de dois quartos a partir de 58 m² com lazer no bairro que tem sido um dos mais valorizados de Vila Velha. “O Brisa está localizado em uma região estratégica, afinal, é um local cercado por praias e próximo a rodovia do Sol e Leste-Oeste, que corrobora para o fácil acesso às áreas de Guarapari e das montanhas, além de estar próximo às principais faculdades de Vila Velha. Por isso, estamos comprometidos em atender as expectativas dos residentes por meio de uma arquitetura inovadora e funcional”, comenta o diretor de Vendas da Argo, Emerson Lima.

Soma Urbanismo investe em novos negócios

A Soma Urbaismo tem investido em novos segmentos Crédito: Divulgação

Há 14 anos atuando no mercado, a Soma Urbanismo tem buscado pela inovação, inclusive nas áreas de atuação da empresa. Um desses projetos em desenvolvimento são as salas comerciais em São Mateus, que diferem da atuação inicial da empresa, de acordo com a diretora comercial da loteadora, Danielli Simões.

“A gente tem investido muito em inovação. Então, são participações em hubs como o Base27, em Vitória, o Bússola Hub, aqui em São Mateus, e a Bbutton Space, em Colatina, que têm contribuído para essas trocas e movimentações. A Bbutton, uma empresa do grupo Soma, que é uma aceleradora de startups, mostra um pouco desse nosso envolvimento nesse viés”, esclarece Danielli.

Outro segmento que tem ganhado a atenção da loteadora é de imóveis nas áreas rurais. “A Soma tem no DNA dela essa vanguarda de explorar outros segmentos, que não só ficar atrelado ao loteamento residencial, e esse movimento está se mostrando cada vez mais forte. Muitas novidades estão por vir”, completa.

A empresa também lançou uma estratégia de investimento em startups, o SomaVC. E também tem atuado na área de desenvolvimento de aplicativos. Um exemplo é o Soma Corretor, aplicativo de vendas que busca facilitar o processo dos corretores, desenvolvido pelos parceiros da Shift Sistemas.

“As funcionalidades do app estão relacionadas a toda etapa do processo de venda. O corretor consegue cadastrar os dados do cliente, anexar as fotos e os documentos relacionados. Consegue, também, selecionar o empreendimento, com todas as informações sobre ele, sobre o lote, sua disponibilidade, suas metragens e valores e, depois que ele realizar a venda, também consegue acompanhar o status de como ela está”, explica Raphael Pinheiro, coordenador do setor de Melhoria Contínua.

Mercado de imóveis de alto padrão cresce, mas tem novas prioridades Dados recentes da Brain Inteligência Estratégica apontam que o lançamento de imóveis de luxo e super luxo aumentou 39,2% no primeiro trimestre deste ano em comparação a igual período de 2022. O que pesquisas quantitativas não mostram é que o mercado de imóveis de luxo também passa por uma transformação que já é vista também em outros setores da economia como a moda e os bens de consumo. É o que aponta a CEO da Invite, incorporadora especializada em imóveis de alto padrão, Cecília Zon Rody Rogério. “O mercado de alto padrão deixa de lado a ostentação e o luxo sem razão de ser. Investe-se em um projeto conectado à sua demanda, investe-se em design, em qualidade, em durabilidade. Investe-se em experiências, contato com a natureza, bem-estar, conforto e segurança. Investe-se muito, sim, mas é um investimento carregado de sentido e de verdade” , explica.

Construtora faz concurso entre arquitetos para projeto de lançamento

Projeto vencedor privilegia a integração com os terraços descobertos Crédito: Mocelin/Divulgação

O primeiro lançamento da Mocelin Engenharia, na Praia do Canto, em Vitória será o Air@225. Previsto para este mês, o empreendimento terá projetos para os apartamentos Garden escolhidos por meio de uma concorrência digital. O edifício oferecerá unidades compactas e utiliza conceitos como a biofilia.

O concurso foi realizado pela Archa, startup “dona” do Studio Archa, uma das maiores plataformas de serviços de arquitetura, com arquitetos de todo o Brasil. O vencedor foi o arquiteto Ítalo de Macedo, de Fortaleza (CE), com um projeto que privilegia a integração com os terraços descobertos, a valorização da luz e de materiais naturais.