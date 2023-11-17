Construtora do ES fecha 50% de adesões de empreendimento em menos de 2 horas

Jardins de Verona e Mares Guia da Galwan foram lançados recentemente e tiveram grande número de adesões Crédito: Galwan/Divulgação

O mercado imobiliário em Vila Velha continua aquecido. Prova disso é a velocidade de vendas de dois empreendimentos lançados recentemente pela Galwan, no município. O Residencial Jardins de Verona, em Itapuã, apresentado no último dia 11, teve 50% de adesões fechadas em menos de duas horas após abrirem as vendas.

“Pela quantidade de inscritos, já esperávamos negociar rapidamente, mas ficamos surpresos com a velocidade. Ter 50% das adesões fechadas em duas horas foi um recorde”, conta Junior Pereira, supervisor de Vendas da Galwan Imobiliária, que fechou o primeiro dia de adesões com 70% de unidades contratadas.

O empreendimento terá duas torres de 15 pavimentos tipo, sendo uma com três e outra com dois apartamentos por andar. As unidades são de três quartos com plantas que vão de 120,21 m² a 143,58 m², sendo esta a opção garden. Duas vagas de garagem e lazer entregue mobiliado e decorado. Os preços partem de R$ 965.529,23.

Outro lançamento que surpreendeu pela velocidade de adesões foi o Residencial Gustavo Mares Guia, na Praia da Costa. Lançado em outubro, em menos de 30 dias o empreendimento foi viabilizado e teve a assembleia de instauração do condomínio realizada.

Com previsão de entrega da obra pra 36 meses, o Residencial Gustavo mares Guia terá uma torre de 12 pavimentos com três unidades por andar de 3 quartos, sendo uma suíte, com áreas privativas de 109,53 m² a 111,53 m². Duas vagas de garagem, lazer com churrasqueira gourmet com forno de pizza, piscinas adulto e infantil e espaço gourmet multiuso. A partir de R$ 993.484,29.

Mazzini entrega chaves de empreendimento na Praia do Canto A Mazzini se prepara para entregar as chaves dos novos moradores do Jolindo Martins, empreendimento de alto padrão localizado na Praia do Canto. Assinado pelo arquiteto Jolindo Martins Filho, o projeto foi feito no terreno da família, na rua Aleixo Neto. O empreendimento tem unidades de 3 e 4 quartos com até 4 suítes, e áreas privativas que vão e 100,22 m² a 217,10 m².

GRAND FECHA COMPRA DE 150 MIL M² DE REVESTIMENTOS PARA O TAJ

Revestimentos adquiridos pela construtora são chapas de 2 metros por 1 metro Crédito: Grand Construtora/Divulgação

A Grand Construtora fechou parceria com a Roca/Incepa e todos os revestimentos do Taj Home Resort serão da marca. Ao todo, serão utilizados mais de 150 mil metros quadrados de porcelanato. Para se ter uma ideia do que isso significa, um prédio de 10 andares precisa de 5 mil metros quadrados para revestir apartamentos e hall, ou seja, são 30 vezes mais do que normalmente é visto em construções comuns.

“Esse é um produto diferenciado, um porcelanato mais fino, com 7 milímetros de espessura, e mais resistente. E é belíssimo, porque são chapas de 2 metros por 1 metro. Observamos, em alguns casos, o uso de porcelanatos de 90X90 centímetros em construções prediais de alto padrão. Mesmo esse tamanho não é muito comum”, destaca o diretor de Suprimentos da Grand Construtora, Marcelo Paim, que esteve na fábrica da Incepa no início do mês para o fechamento do contrato.

Para Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora, a empresa é pioneira no uso de acabamento de altíssimo padrão. “Estamos realizando sonhos e isso inclui também os nossos. Nossos arquitetos, quando sonharam o Taj, pensaram em cada detalhe, cada revestimento, e tudo é belíssimo”, diz.

RE/MAX abre 4 novas franquias no ES A RE/MAX Espírito Santo abriu mais quatro novas unidades franqueadas no Estado, na Enseada do Suá (dentro da Base 27), em Laranjeiras (a primeira unidade no município da Serra), em Santa Lúcia (Vitória), e a primeira unidade em Anchieta. “Este ano já batemos a meta estipulada de quatro novas franquias. Para 2024 ainda estamos em planejamento, mas vamos incluir novas unidades no interior do Espírito Santo”, conta o empresário e master franqueado RE/MAX no Espírito Santo, Eduardo Ambrósio. Atualmente, a empresa conta com 10 imobiliárias no Estado.

SOLUÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA CONDOMÍNIOS NO CONDOEXPERT

Cadeira tem capacidade de transporte de até 150 quilos e possui itens de proteção, como apoio para os braços e os pés e cinto de segurança Crédito: TK Elevator/Divulgação

A TK Elevator traz soluções de acessibilidade para condomínios para a segunda edição do CondoExpert, que acontece nesta sexta (17) e sábado (18), no Centro de Convenções de Vitória.

Entre as novidades está a cadeira de transferência para piscina. De fácil instalação, a cadeira foi desenvolvida para proporcionar o acesso seguro às áreas de lazer para as pessoas com deficiência ou pouca mobilidade. Sua capacidade de transporte é de até 150 quilos e possui itens de proteção, como apoio para os braços e os pés e cinto de segurança.

Outra novidade é o MAX, solução de manutenção preditiva baseada na nuvem que agrega benefícios na gestão da manutenção dos elevadores. Na prática, a partir da análise em tempo real do funcionamento do elevador e de seus componentes, o sistema analisa as condições de “saúde” do elevador e pode indicar uma intervenção técnica e abrir chamado junto ao técnico.

Já outra solução é o AGILE Mirror, interface multimídia com opções de funcionalidades e entretenimento. Na tela refletida no espelho do elevador, além de escolher o andar que deseja ir, o passageiro pode ficar por dentro das últimas notícias, previsão do tempo, e comunicados internos.