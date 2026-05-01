Banksy confirma que está por trás de estátua que apareceu de um dia para o outro no centro de Londres

A estátua apareceu em um pedestal em Waterloo Place na quarta-feira Crédito: Getty Images

artista de rua Banksy confirmou que uma grande estátua que apareceu no centro de Londres é mesmo uma obra sua.

A escultura — que leva sua assinatura — retrata um homem de terno andando de um pedestal enquanto carrega uma bandeira que cobre seu rosto.

Sua localização — Waterloo Place, St James's — é uma área projetada para celebrar o imperialismo e o domínio militar no século 19. A escultura fica perto das estátuas de Edward 7º, Florence Nightingale e do Memorial da Guerra da Crimeia.

Representantes de Banksy disseram à BBC que a estátua foi instalada na madrugada de quarta-feira (29/4), antes de o artista publicar um vídeo dela em sua conta do Instagram na tarde de quinta-feira (30/4).

Pessoas se reuniram para tirar fotos da estátua Crédito: PA Media

A assinatura de Banksy foi gravada no pedestal Crédito: BBC

Sobre a posição da estátua em Waterloo Place, Banksy disse: "Havia uma pequena lacuna".

Desde que apareceu na quarta-feira, as multidões foram aumentando gradualmente de tamanho.

"Com Banksy, é um evento por tempo limitado porque é arte pública — você não sabe por quanto tempo vai durar", disse Ollie Isaac, estudante de 23 anos, ao se juntar a dezenas para ver a obra.

"Acho que é brilhante", acrescentou, dizendo que achava que a estátua era uma resposta ao "ressurgimento do nacionalismo no mundo e neste país".

"Esse terno tem cara de político", acrescentou ele.

A professora Lynette Cloraleigh, de 55 anos, resolveu visitar o local depois que uma amiga postou sobre a estátua no Instagram.

"Eu gosto", disse ela. "Gosto de onde está. (É) intrigante como chegou aqui."

Operários foram vistos erguendo barreiras de segurança ao redor da obra na quinta-feira à tarde.

Barreiras de segurança foram colocadas ao redor da estátua Crédito: PA Media

A Câmara de Westminster, responsável pela área, disse: "Estamos entusiasmados em ver a mais recente escultura de Banksy em Westminster, fazendo uma adição impressionante à vibrante cena artística pública da cidade".

"Embora tenhamos tomado as medidas iniciais para proteger a estátua, neste momento ela permanecerá acessível para o público ver e desfrutar."

A estátua foi colocada em frente a outra estátua dourada de Atena na fachada do Athenaeum Club, em Londres Crédito: BBC

James Peak, criador da série de podcast da BBC The Banksy Story, afirmou: "Temos aqui um comentário brilhante sobre um homem no poder, arrogante, de peito estufado, com a bandeira obstruindo completamente a sua visão — razão pela qual ele está prestes a cair do pedestal."

"Trata‑se de um momento no tempo enquadrado de forma magnífica, algo que uma estátua raramente consegue captar."

Ele afirmou que Banksy "deu mais um golpe fantástico… o posicionamento é simplesmente arrebatador".

"Como é que ele conseguiu levar até ali um caminhão‑prancha, com toda a segurança existente, e instalar uma estátua gigante de resina?"

Sobre a localização da estátua, ele acrescentou: "Temos que encarar o fato de que o Reino Unido tem uma história imperialista cheia de aquisições e parte disso é o tipo de nacionalismo extremo que Banksy absolutamente abomina.

"Cada peça (de Banksy) é uma campanha."

Na publicação de Banksy no Instagram, um internauta escreveu: "Gosto do fato de ele aparecer quando já passou tempo suficiente para esquecermos — e chegar com força total, sem ninguém notar".

Outro comentou: "Como colecionador de Banksy há muitos anos, esta obra me pegou em cheio. Energia de grande monumento, mas com uma ideia brutalmente simples: uma figura de terno cegada pela própria bandeira. Banksy clássico. Discreta no começo, depois impossível de não ver".

Sobre seu significado, muitos interpretaram a estátua como um comentário sobre "patriotismo cego".

Uma vista de 2020 de Waterloo Place, o local central de Londres antes de Banksy colocar sua estátua Crédito: BBC

Essa não é a primeira vez que Banksy, cuja identidade real não é oficialmente conhecida, colocou uma estátua em Londres. Em 2004, The Drinker ("O Bebedor"), uma versão subversiva de O Pensador, de Rodin, foi instalado na Shaftesbury Avenue antes de ser roubada logo depois.

Esta obra é a mais recente de uma série de trabalhos realizados em Londres pelo artista, conhecido mundialmente por peças de grande repercussão e frequentemente controversas.

Em dezembro, surgiu em Bayswater, região central de Londres, um mural que retrata duas crianças deitadas no chão. Já em setembro, o artista afirmou ter pintado uma cena no complexo dos tribunais de Londres mostrando um manifestante caído, segurando um cartaz manchado de sangue, enquanto um juiz se impõe sobre ele, brandindo um martelo.

Em 2024, o artista de rua criou uma trilha de animais pela capital com peças que incluíam uma cabra, elefantes, um gorila, macacos, piranhas, um rinoceronte e pelicanos.

Em todos os casos, as obras parecem ter sido instaladas de forma discreta e só depois confirmadas como sendo do artista em sua conta no Instagram.

As obras de Banksy, instaladas tanto em propriedades privadas quanto públicas, são amplamente interpretadas como manifestações políticas e, muitas vezes, removidas pouco tempo depois de surgirem.