Saiba como fazer bolinho de arroz simples: receita é prática e saborosa

Quer transformar suas sobras de arroz em um petisco prático e saboroso? Então, aprenda com uma receita selecionada por HZ a preparar um bolinho de arroz simples para compor seu lanche ou as refeições do dia a dia.
A versão tradicional desse quitute tão amado pelos capixabas ganha um toque de queijo parmesão, mas você também pode incrementá-lo, colocando na massa pedacinhos de bacon ou linguiça. O bolinho básico já é delicioso: crocante por fora e molhadinho por dentro. Confira o passo a passo!
Bolinho de arroz simples
Ingredientes:
- 300g de arroz cozido
- 50g de queijo ralado
- 1 ovo
- 50g de farinha de trigo
- 30g de amido de milho
- 5g de fermento em pó químico
- 100ml de leite gelado a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
- Em uma tigela grande, misture o arroz cozido, o queijo ralado, o ovo e a farinha de trigo.
- Adicione o amido de milho e o fermento químico em pó, misturando bem para formar uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Para fritar: aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Enquanto isso, forme pequenos bolinhos com a massa utilizando uma colher. Coloque-os cuidadosamente no óleo quente.
- Frite os bolinhos até dourarem dos dois lados, cerca de dois a três minutos de cada lado.
- Retire-os da frigideira e deixe escorrer em papel-toalha para remover o excesso de óleo.
- Sirva os bolinhos de arroz quentes com um molho de sua preferência ou como acompanhamento para outros pratos.
Fonte: Dr. Oetker.