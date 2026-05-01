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Saiba como fazer bolinho de arroz simples: receita é prática e saborosa

Versão tradicional do petisco ganha um toque de parmesão, mas você pode incrementar a massa se preferir
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 07:10

Bolinho de arroz simples
Bolinho de arroz: crocante por fora e molhadinho por dentro Marca Dr. Oetker

Quer transformar suas sobras de arroz em um petisco prático e saboroso? Então, aprenda com uma receita selecionada por HZ a preparar um bolinho de arroz simples para compor seu lanche ou as refeições do dia a dia. 


A versão tradicional desse quitute tão amado pelos capixabas ganha um toque de queijo parmesão, mas você também pode incrementá-lo, colocando na massa pedacinhos de bacon ou linguiça. O bolinho básico já é delicioso: crocante por fora e molhadinho por dentro. Confira o passo a passo!

Bolinho de arroz simples

Ingredientes:

  • 300g de arroz cozido
  • 50g de queijo ralado
  • 1 ovo
  • 50g de farinha de trigo
  • 30g de amido de milho
  • 5g de fermento em pó químico
  • 100ml de leite gelado a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo: 

  1. Em uma tigela grande, misture o arroz cozido, o queijo ralado, o ovo e a farinha de trigo. 
  2. Adicione o amido de milho e o fermento químico em pó, misturando bem para formar uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
  3. Para fritar: aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Enquanto isso, forme pequenos bolinhos com a massa utilizando uma colher. Coloque-os cuidadosamente no óleo quente. 
  4. Frite os bolinhos até dourarem dos dois lados, cerca de dois a três minutos de cada lado.
  5. Retire-os da frigideira e deixe escorrer em papel-toalha para remover o excesso de óleo.
  6. Sirva os bolinhos de arroz quentes com um molho de sua preferência ou como acompanhamento para outros pratos.

Fonte: Dr. Oetker. 

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