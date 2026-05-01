Saiba como fazer bolinho de arroz simples: receita é prática e saborosa

Quer transformar suas sobras de arroz em um petisco prático e saboroso? Então, aprenda com uma receita selecionada por HZ a preparar um bolinho de arroz simples para compor seu lanche ou as refeições do dia a dia.





A versão tradicional desse quitute tão amado pelos capixabas ganha um toque de queijo parmesão, mas você também pode incrementá-lo, colocando na massa pedacinhos de bacon ou linguiça. O bolinho básico já é delicioso: crocante por fora e molhadinho por dentro. Confira o passo a passo!