Bolinho de carne moída: aprenda receita que é um clássico dos botecos

Que tal aproveitar suas férias para receber os amigos com uma rodada de petiscos? HZ traz as instruções passo a passo, confira!

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:00

Bolinho de carne moída
Bolinho de carne moída: receita é barata e fácil de fazer Crédito: Marca Yoki

Se você é um apreciador da comida de boteco, já sabe que em uma boa estufa nunca falta bolinho de carne. Afinal, empanado ou não, esse quitute é um clássico do paladar boêmio - e você também pode reproduzi-lo em casa sem grandes dificuldades. 

Curtiu a ideia? Então, se liga nessa receita que escolhemos especialmente para a temporada de férias. A dica é receber os amigos em casa e servir seus bolinhos com aquela cervejinha bem gelada.  

Bolinho de carne moída empanado

Rendimento: 30 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 2 colheres (sopa) de óleo de soja
  • 4 dentes de alho amassados
  • ½ cebola grande picada em cubos
  • ½ kg de carne moída (acém)
  • 1 sachê de caldo de carne em pó 
  • 1 tomate sem pele e sem sementes picado
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino branca moída 
  • 1 colher (chá) de orégano 
  • 1 colher rasa (chá) de salsa 
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada 
  • ½ xícara (chá) de farinha de rosca
  • Sal a gosto
  • 1 ovo batido
  • Óleo para fritar

Modo de preparo: 

  1. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola até dourarem.
  2. Acrescente a carne moída, o caldo de carne, o tomate picado, a pimenta-do-reino, o orégano, a salsa e o sal.
  3. Mexa bem até dourar a carne moída.
  4. Adicione a água e deixe ferver. Este será o recheio da sua receita de bolinho de carne moída.
  5. Em outro recipiente, misture as farinhas para fazer a massa do bolinho de carne moída.
  6. Aos poucos, vá adicionando as farinhas ao refogado.
  7. Mexa sem parar (para não empelotar), até que a mistura solte do fundo da panela.
  8. Retire a panela do fogo e deixe esfriar.
  9. Modele a massa em bolinhos de carne moída.
  10. Passe os bolinhos no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca.
  11. Em uma panela, aqueça o óleo e frite os bolinhos de carne moída até ficarem levemente dourados.
  12. Retire o excesso de óleo com papel-toalha e sirva os bolinhos ainda quentes.

Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

