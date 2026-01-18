Para petiscar

Bolinho de carne moída: aprenda receita que é um clássico dos botecos

Que tal aproveitar suas férias para receber os amigos com uma rodada de petiscos? HZ traz as instruções passo a passo, confira!

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:00

Bolinho de carne moída: receita é barata e fácil de fazer Crédito: Marca Yoki

Se você é um apreciador da comida de boteco, já sabe que em uma boa estufa nunca falta bolinho de carne. Afinal, empanado ou não, esse quitute é um clássico do paladar boêmio - e você também pode reproduzi-lo em casa sem grandes dificuldades.

Curtiu a ideia? Então, se liga nessa receita que escolhemos especialmente para a temporada de férias. A dica é receber os amigos em casa e servir seus bolinhos com aquela cervejinha bem gelada.

Bolinho de carne moída empanado

Rendimento: 30 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de óleo de soja

4 dentes de alho amassados



½ cebola grande picada em cubos



½ kg de carne moída (acém)



1 sachê de caldo de carne em pó



1 tomate sem pele e sem sementes picado



1 colher (chá) de pimenta-do-reino branca moída



1 colher (chá) de orégano



1 colher rasa (chá) de salsa



2 xícaras (chá) de água



1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada

½ xícara (chá) de farinha de rosca

Sal a gosto



1 ovo batido



Óleo para fritar



Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne moída, o caldo de carne, o tomate picado, a pimenta-do-reino, o orégano, a salsa e o sal.

Mexa bem até dourar a carne moída.

Adicione a água e deixe ferver. Este será o recheio da sua receita de bolinho de carne moída.

Em outro recipiente, misture as farinhas para fazer a massa do bolinho de carne moída.

Aos poucos, vá adicionando as farinhas ao refogado.

Mexa sem parar (para não empelotar), até que a mistura solte do fundo da panela.

Retire a panela do fogo e deixe esfriar.

Modele a massa em bolinhos de carne moída.

Passe os bolinhos no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca.

Em uma panela, aqueça o óleo e frite os bolinhos de carne moída até ficarem levemente dourados.

Retire o excesso de óleo com papel-toalha e sirva os bolinhos ainda quentes.

Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar