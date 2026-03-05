Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:48

O dia pedirá maturidade para lidar com sentimentos e sabedoria para escolher os próprios caminhos Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de movimento emocional, revelações e mudanças de rota. As cartas do tarot mostram que algumas situações poderão gerar conflitos ou frustrações, enquanto outras indicarão celebração, oportunidades e viradas inesperadas. O dia pedirá maturidade para lidar com sentimentos e sabedoria para escolher os próprios caminhos.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — 5 de Paus

O ariano deverá evitar transformar tudo em competição Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, revela a carta “5 de Paus”. Será importante evitar transformar tudo em competição. Procure escolher com cuidado onde vale a pena investir sua energia .

Touro — Os Enamorados

O taurino deverá escutar o coração antes de decidir Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Poderão surgir decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Escute o coração antes de decidir.

Gêmeos — Ás de Espadas

Conversas importantes poderão trazer libertação e entendimento ao geminiano Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Clareza e verdade estarão em destaque, segundo a carta “Ás de Espadas”. Conversas importantes poderão trazer libertação e entendimento . Será um dia para enxergar as coisas como realmente são.

Câncer — Rainha de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o cuidado com o bem-estar Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Estabilidade e segurança emocional marcarão a quinta-feira, mostra a carta “Rainha de Ouros”. O dia favorecerá o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.

Leão — 9 de Copas

Algo poderá trazer alegria ou a sensação de um desejo realizado ao leonino Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, mostra a carta “9 de Copas”. Algo poderá trazer alegria ou a sensação de um desejo realizado . A quinta-feira será ideal para aproveitar e cultivar a gratidão.

Virgem — 3 de Copas

A quinta-feira do virginiano favorecerá encontros, amizades e momentos de leveza Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Celebração e boas companhias estarão presentes neste dia, mostra a carta “3 de Copas”. A quinta-feira favorecerá encontros, amizades e momentos de leveza. Será importante permitir-se relaxar um pouco.

Libra — 4 de Copas

O libriano deverá ter cuidado para não ignorar oportunidades Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Algum desinteresse ou insatisfação poderão aparecer, revela a carta “4 de Copas”. Será necessário ter cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado(a) no que não deu certo.

Escorpião — 5 de Espadas

O escorpiano deverá evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” indica evitar conflitos desnecessários, pois nem toda discussão precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.

Sagitário — 3 de Espadas

O sagitariano deverá se permitir sentir, mas sem se prender ao passado Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Uma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir, alerta a carta “3 de Espadas”. Permita-se sentir, mas procure não se prender ao passado. A cura também faz parte do processo .

Capricórnio — 6 de Espadas

Transição e superação marcarão o dia do capricorniano Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Transição e superação marcarão o dia, mostra a carta “6 de Espadas”. Você pode estar deixando para trás um período difícil. Aos poucos, a vida seguirá para águas mais tranquilas.

Aquário — Pajem de Paus

Uma ideia nova ou um convite inesperado poderão trazer animação para o aquariano Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Novidades e entusiasmo marcarão seu dia, mostra a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou um convite inesperado poderão trazer animação para a sua quinta-feira.

Peixes — A Roda da Fortuna

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer para o pisciano Crédito: Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer. A carta “A Roda da Fortuna” mostra que o destino poderá surpreender. Será importante aproveitar o movimento, pois ele poderá trazer novas oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.