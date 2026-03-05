Veja como foi a inauguração de obra de José Bechara no Parque do Governador

Mulheres do saneamento

Em um setor tradicionalmente associado a obras, tubulações e grandes estruturas, uma iniciativa inédita coloca em evidência aquilo que realmente sustenta o saneamento: as pessoas. O livro Mulheres do Saneamento reúne relatos de profissionais das empresas do grupo Aegea com operação no Espírito Santo e lança luz sobre trajetórias que ajudam a transformar indicadores em impacto real na vida da população. A publicação percorre diferentes áreas — da operação à engenharia, do laboratório à gestão — e revela histórias construídas com formação técnica, responsabilidade e compromisso com a entrega. Em um ambiente historicamente marcado pela predominância masculina, a obra registra a consolidação de um setor cada vez mais diverso, competente e plural, no qual mulheres ocupam funções estratégicas, atuam no campo e assumem posições de liderança. Mais do que uma coletânea de depoimentos, o livro se firma como um marco institucional. Ao dialogar com o ODS 5 da ONU, que trata da igualdade de gênero, a iniciativa reafirma o compromisso com a equidade e com a valorização de trajetórias que constroem o presente e projetam o futuro do saneamento no Espírito Santo — onde as operações do grupo Aegea, em parceria com a Cesan, impactam milhares de capixabas diariamente.