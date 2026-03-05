Veja como foi a inauguração de obra de José Bechara no Parque do Governador

O artista José Bechara, a galerista Lara Brotas e o curador Omar Salomão: . Crédito: Arthur Duda
"Falta" entre nós
O Parque Cultural Casa do Governador ganhou nesta terça-feira (03), a obra “Falta” (2025), de José Bechara, em coquetel badalado. A instalação, com aproximadamente 10 x 6 x 3 metros e peso de 60 toneladas, está no gramado e passa a integrar o acervo permanente do espaço em Vila Velha, com visitação gratuita. Em “Falta”, é empregada uma pintura eletrostática sobre alumínio combinada a mármore, pedra-sabão e aço pintado para criar uma estrutura que convida o público a vivenciar o traço em escala tridimensional.
ALMOÇO HARMONIZADO
Francielly Ramos e o enólogo francês à frente do ícone franco-chileno Almaviva: em almoço harmonizado com as safras 2023, 2029 e 2014 na Gran Cave, nesta quarta-feira (11), na Gran Cave, em Vitória. Friou ainda apresentou o vinho Epu 2022 . Crédito: Renata Rasseli
A OAB Espírito Santo promove neste domingo (08) uma grande mobilização pública em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O movimento “Todos por Elas” acontece na Orla de Camburi, em Vitória, reunindo instituições públicas, entidades e representantes da sociedade civil em defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero. A programação começa às 8h com uma caminhada simbólica entre os quiosques K1 e K5. Na foto: Thuzza Machado, diretora da Mulher Advogada da OAB-ES; Nara Borgo, Secretária de Estado de Direitos Humanos; Erica Neves, presidente da OAB-ES; Claudia Dematte, delegada chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil; e Cris Samorini, vice-prefeita de Vitoria.
Livro
O professor Luiz Fernando Schettino convida para a solenidade de apresentação do filme documental "Uma vida pelas causas naturais e humanas" e do livro documental "Raízes Profundas - vida e Leado de Luz Fernando Schettino". Será no dia 12, às 19h, no Palácio Anchieta.
Exposição
Sandra Matias e Lara Brotas convidam para a abertura da exposição "Tempo de Espera", individual do artista Thainan Castro, com texto que acompanha a mostra assinado pela psicanalista Ruth Ferreira Bastos. A exposição reúne novos trabalhos que investigam memória e espera a partir do encontro do artista com cartas históricas transformadas em desenho e pintura. Será no dia 12, na Galeria Matias Brotas.
CASAMENTO
Com os pés na areia e o sol se pondo, o cenário foi de filme no sim-sim de Beatriz Seixas e Rafael Porto, em uma das praias mais bucólicas do Espírito Santo. A recepção intimista, na praia de Santa Mônica, reuniu amigos e parentes durante um final de semana especial em Guarapari . Crédito: Sarah Dias
Em um setor tradicionalmente associado a obras, tubulações e grandes estruturas, uma iniciativa inédita coloca em evidência aquilo que realmente sustenta o saneamento: as pessoas. O livro Mulheres do Saneamento reúne relatos de profissionais das empresas do grupo Aegea com operação no Espírito Santo e lança luz sobre trajetórias que ajudam a transformar indicadores em impacto real na vida da população. A publicação percorre diferentes áreas — da operação à engenharia, do laboratório à gestão — e revela histórias construídas com formação técnica, responsabilidade e compromisso com a entrega. Em um ambiente historicamente marcado pela predominância masculina, a obra registra a consolidação de um setor cada vez mais diverso, competente e plural, no qual mulheres ocupam funções estratégicas, atuam no campo e assumem posições de liderança. Mais do que uma coletânea de depoimentos, o livro se firma como um marco institucional. Ao dialogar com o ODS 5 da ONU, que trata da igualdade de gênero, a iniciativa reafirma o compromisso com a equidade e com a valorização de trajetórias que constroem o presente e projetam o futuro do saneamento no Espírito Santo — onde as operações do grupo Aegea, em parceria com a Cesan, impactam milhares de capixabas diariamente.
Tendências e negócios ...
A Buaiz Alimentos marcará presença no 19º Congresso Internacional da Abimapi, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães & Bolos Industrializados. Reconhecido como o principal encontro da indústria do segmento, o evento acontece entre os dias 16, 17 e 18 de março, em Foz do Iguaçu, e promete antecipar cenários de 2026, regulação e novos hábitos de consumo.
... em alimentos
Durante três dias, o congresso reunirá os maiores líderes da indústria, fornecedores estratégicos, especialistas renomados e tomadores de decisão em um ambiente focado em negócios e tendências. A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, participa dos debates juntamente com o CEO Flávio Schiavone, o gerente comercial Fabricio Silva, o executivo de vendas internacionais Alain Wehbe e o consultor Elcio Alves.
