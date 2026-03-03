  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Otacílio Pedrinha é o novo presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 14h51
José Márcio Barros, Otacílio Pedrinha e José Luiz Kfuri

O presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá José Márcio Barros, o presidente da AMPC Otacílio Pedrinha e o empresário José Luiz Kfuri: em noite de eleição na Praia do Canto . Crédito: Divulgação

O empresário Otacílio Pedrinha e a aposentada Margareth Volpini Boa Nova foram eleitos nesta segunda-feira (02) por unanimidade, em eleição de chapa única, como presidente e vice-presidente da AMPC - Associação de Moradores da Praia do Canto. O mandato é de dois anos. Entre as prioridades da associação, está a melhoria da segurança no bairro, com instalação de mais câmeras de monitoramento, cobrança de maior efetivo das forças municipais e estaduais e uma campanha educativa, em parceria com a prefeitura, para a humanização do trânsito.

Dezenas de pessoas passaram pelo local de votação na segunda-feira, na Escola Irmã Maria Horta, para votar e cumprimentar a nova diretoria. Otacílio Pedrinha falou sobre os próximos passos:

"Vamos revisar e colocar em prática o planejamento estratégico feito de forma voluntária com diversas contribuições, mas a ideia é cumprir os quase 50 itens previstos, incluindo segurança, trânsito, iluminação pública, saneamento, sempre com base no diálogo com o poder público. Vamos também nos mobilizar para ampliar as filiações e a representatividade da associação", disse Pedrinha.

A AMPC também vai atuar em parceria com as outras associações de moradores da chamada Regional 5 de Vitória, que inclui Enseada do Suá, Praia do Suá, Santa Lúcia, Santa Helena, Barro Vermelho, Santa Luiza, Ilha do Boi e Ilha do Frade.

"Vamos sugerir também uma parceria com a prefeitura para uma campanha de educação no trânsito, para torná-lo mais humano, com respeito à sinalização, e vamos também dialogar com o Sindibares, para a melhoria do som alto e a revitalização do Triângulo das Bermudas", disse Otacílio Pedrinha.

A Praia do Canto tem cerca de 15 mil moradores, constituindo um público de classe média alta, bem informado e influente.

A Praia do Canto é um dos bairros mais tradicionais da cidade, com um comércio atrativo e excelentes bares e restaurantes, sendo frequentado por moradores de toda a Capital e também da Grande Vitória. Tem grande potencial turístico e gastronômico. As demandas do bairro, de certa forma, são também as demandas da cidade. Temos o dever e a obrigação de pensar e discutir que bairro estamos querendo daqui a 5 anos", observa Pedrinha.

Confira a nova diretoria da AMPC

  • Presidente: Otacílio Pedrinha de Azevedo
  • Vice Presidente: Margareth Volpini Boa Nova
  • 1° Secretário: Celso Rodrigues de Souza
  • 2° Secretário: Silvia Helena Selvatici de Angeli
  • 1° Tesoureiro: Flavio de Leon S. Scherer
  • 2º Tesoureiro: Cesar Bichara Saade Júnior

