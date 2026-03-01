Melyssa Viana celebra aniversário em happy hour na Praia do Canto

Adriana Delmaestro, Melyssa Viana e Carol Delmaestro: em tarde de parabéns pra você!. Crédito: Cacá Lima
Viva, Mel!
Querida de RR, Melyssa Viana celebrou 46 verões na quarta-feira (25), em happy hour organizada pelas amigas e parceiras Adriana e Carol Delmaestro, na Praia do Canto. Por lá, amigos, o marido Helinho Gualberto e a filha Alice. Veja as fotos de Cacá Lima.
MÊS DA MULHER
Conexões e liderança feminina Elayne Borel, Jaqueline Marques e Jhennyfer Souza no segundo encontro mensal de 2026 da Rede Mulheres de Negócios (RMN). O evento ocorreu na última quarta-feira (25), no CDL Vila Velha, sob comando de Elayne Borel, CEO da RMN. . Crédito: Thuanny Louzada
Elvis Experience com Dean Z, o show autorizado pela Elvis Presley Enterprises, está de volta ao Brasil! Com uma equipe de alto nível e surpresas inéditas, o espetáculo promete emocionar os capixabas, celebrando a vida e a obra de Elvis Presley, que faleceu em 1977, mas continua vivo na memória de todos. O espetáculo será na quarta-feira (04), às 21 horas, no Espaço Patrick Ribeiro.
Cliente e marca
Em um mercado cada vez mais competitivo, a experiência do cliente se tornou o principal diferencial das marcas. Com esse foco, a CDL Jovem Vitória promove, no dia 4 de março, mais uma edição do Encontro Mensal, com o empresário Leon Sayegh. Ele abordará o tema “Wellness Club: o poder da experiência do cliente na construção da marca”, destacando a importância do cuidado e da conexão para fortalecer posicionamento e construir negócios mais sólidos e memoráveis.
Café com negócios
A presidente da ASES, Leonelle Lamas, recebe o governador Renato Casagrande no 231º Café de Negócios da entidade, no dia 10 de março, na Serra. O encontro reunirá empresários e lideranças para discutir as perspectivas econômicas do Espírito Santo e reforçar o diálogo entre iniciativa privada e poder público.
Wine Experience
A história, os sabores e os aromas da Borgonha (Bourgogne), uma das mais emblemáticas regiões vitivinícolas da França, inspiram a nova edição do SV Living Wine Experience. Promovido pelo Shopping Vitória em parceria com o Wine Garden Bar & Bistrô e a importadora paulista Anima Vinum, o evento é exclusivo para convidados e clientes SV Privilége, e acontece no próximo dia 05 de março, às 19h, no Wine Garden, localizado no 2º Piso.
ARTE
Rowena Bastos e Heidi Liebermann: no vernissage de "Rembrandt - o mestre da luz e da sombra", no Palácio Anchieta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Céu lotado, Justiça congestionada
O Brasil vive um momento paradoxal na aviação. Enquanto o setor comemora o recorde de 130 milhões de passageiros em 2025 - alta de 9,4% sobre 2024 - , o país concentra 98,5% de todas as ações judiciais contra companhias aéreas no mundo. Para o advogado Sandro Câmara, Mestrando em Direito e políticas públicas e sócio do escritório Santos Câmara Advocacia, os números revelam um descompasso estrutural. “Estamos diante de um setor que cresce em volume, mas não evolui na mesma proporção em qualidade de atendimento. A Justiça virou o principal canal de reclamação do passageiro brasileiro”, afirma. Segundo ele, o aumento de 190% no volume de novas ações entre 2020 e 2024 demonstra que o sistema de atendimento ainda não acompanha a expansão do mercado.
NO PALÁCIO ANCHIETA
Luiz Claudio Peixoto Lobo, Firmina Macedo e Flavio Passos: "Rembrandt - o mestre da luz e da sombra" está em cartaz no Palácio Anchieta. Crédito: Mônica Zorzanelli
