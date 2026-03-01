Melyssa Viana celebra aniversário em happy hour na Praia do Canto

Céu lotado, Justiça congestionada

O Brasil vive um momento paradoxal na aviação. Enquanto o setor comemora o recorde de 130 milhões de passageiros em 2025 - alta de 9,4% sobre 2024 - , o país concentra 98,5% de todas as ações judiciais contra companhias aéreas no mundo. Para o advogado Sandro Câmara, Mestrando em Direito e políticas públicas e sócio do escritório Santos Câmara Advocacia, os números revelam um descompasso estrutural. “Estamos diante de um setor que cresce em volume, mas não evolui na mesma proporção em qualidade de atendimento. A Justiça virou o principal canal de reclamação do passageiro brasileiro”, afirma. Segundo ele, o aumento de 190% no volume de novas ações entre 2020 e 2024 demonstra que o sistema de atendimento ainda não acompanha a expansão do mercado.