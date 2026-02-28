Fotógrafo e colecionador apresenta exposição sobre Brasília em Vitória

Gabriel Lordello, Joaquim Paiva e Tadeu Bianconi: no vernissage de “Rodoviária de Brasília”, nesta quinta-feira (26), na Mosaico Fotogaleria. Crédito: Gilson Borba/Mosaico Imagem
Fotografia
A abertura da exposição “Rodoviária de Brasília”, do renomado fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva, na Mosaico Fotogaleria, foi um sucesso. Artistas, colecionadores e fotógrafos que prestigiaram a mostra se encantaram com a simplicidade do cotidiano revelada pelo olhar do fotógrafo, capixaba de nascimento e radicado no Rio de Janeiro. A exposição faz parte de uma série produzida por Paiva no início dos anos de 1980, período em que, após atuar como diplomata no exterior, buscava reencontrar o Brasil em sua essência. A mostra reúne 20 fotografias e segue em cartaz na Mosaico Fotogaleria até 25 de abril.
HOMENAGEM
A advogada Luciana Mattar Vilela Nemer recebeu o título de Cidadã Espírito-Santense na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (26). Ela, que nasceu no Rio de Janeiro e depois morou por quase 15 anos em Brasília, recebeu a homenagem em sessão solene na companhia do marido Alberto Nemer e dos filhos, Alberto e Laura. Na foto: Sidemar Acosta, Alberto, Laura, Alberto, Luciana e Marcelo Santos. Crédito: Divulgação
Praia do Canto elege ...
O empresário Otacílio Pedrinha e a aposentada Margareth Volpini Boa Nova devem ser eleitos na próxima segunda-feira (02) como presidente e vice-presidente da AMPC - Associação de Moradores da Praia do Canto. A chapa União é a única inscrita, e a eleição será a partir das 18h30, na Escola Irmã Maria Horta, no bairro. Entre os principais objetivos da nova diretoria está o de revitalizar a associação, mobilizar os moradores e lutar pelas demandas da comunidade. A Praia do Canto tem cerca de 15 mil moradores, constituindo um público de classe média alta, bem informado e influente.
... nova diretoria da Associação de Moradores
"Temos um planejamento estratégico muito bem feito, com base em contribuições voluntárias em diversas reuniões, indicando as necessidades básicas e estruturais do bairro. Vamos colocar esse planejamento em prática, ouvindo a comunidade e mobilizando mais moradores, para que a gente possa fortalecer a entidade, com a participação de todos. Temos grandes desafios como segurança, mobilidade urbana e ordenação do trânsito e temos também grandes potencialidades para desenvolver o bairro. Vamos ampliar o diálogo com os moradores e com o poder público, para levar as nossas demandas", disse Pedrinha.
EM PORTUGAL
De férias em Portugal, Juliana Drumond aproveitou para conhecer a charmosa Sintra, onde fica a Quinta da Regaleira com seu palácio histórico. . Crédito: Divulgação
Parabéns pra você!
Save the date! Marianne Assbu vai celebrar 50 anos com festa no dia 11 de abril. Estaremos lá!
CarnaOnça 2026
Augusto Pacheco, Luciana Almeida, Juliana Magalhães e Marcelo DiCavalcanti, Stella Miranda e Zeller Bernardino, Talita e Bruno Pinho, Carla Lacerda e Jonas Giacomin, Carol Veiga, Karla Abad, Roberta Drummond e João Modenesi, Erica Neves e Renata Erler, Marianne Assbu são convidados especiais da Confraria das Onças para o CarnaOnça 2026, a ressaca de carnaval do grupo, neste sábado (28). A decoração ficará a cargo de Bruna Medeiros e a pista será comandada pela DJ Larissa Tantan e Tstinha, que prometem embalar a festa com hits do axé, marchinhas e sambas-enredo.
A presidente da OAB-ES, Érica Neves, ao lado do advogado e conselheiro da Ordem, Rivelino Amaral, recebeu o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos. A visita foi marcada por uma homenagem da advocacia capixaba ao parlamentar.
NOS EUA
O médico Paulo Mansur, especialista em longevidade, qualidade de vida e bem-estar, esteve em Orlando para participar do 2º International Meeting da Integrative Academy sobre emagrecimento anabólico. Por lá, ministrou duas palestras: uma com o tema “Por que as terapias atuais e tradicionais não dão certo?” e outra sobre Síndrome Mosh. No clique, estão o nutrólogo e mentor Tasso Carvalho, Paulo Mansur, Renata Brito e Clessya Rocha. Crédito: Divulgação
