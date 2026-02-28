Fotógrafo e colecionador apresenta exposição sobre Brasília em Vitória

A abertura da exposição “Rodoviária de Brasília”, do renomado fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva, na Mosaico Fotogaleria, foi um sucesso. Artistas, colecionadores e fotógrafos que prestigiaram a mostra se encantaram com a simplicidade do cotidiano revelada pelo olhar do fotógrafo, capixaba de nascimento e radicado no Rio de Janeiro. A exposição faz parte de uma série produzida por Paiva no início dos anos de 1980, período em que, após atuar como diplomata no exterior, buscava reencontrar o Brasil em sua essência. A mostra reúne 20 fotografias e segue em cartaz na Mosaico Fotogaleria até 25 de abril.

