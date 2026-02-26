Sinfônica do ES apresenta concerto especial em celebração ao Dia da Mulher

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) realizou, na noite da terça-feira (24), no Sicoob Boulevard, o Conecta Assevila, primeiro encontro do ano voltado a associados e mantenedores da entidade. A iniciativa reuniu empresários de diferentes setores em uma agenda de integração, apresentação institucional, conteúdo e networking, marcando o início do calendário de atividades de 2026. A abertura foi conduzida pelo presidente da Assevila, Thomaz Tommasi. Na sequência, novos associados tiveram espaço para apresentar seus negócios em pitches rápidos. Encerrando a programação, o diretor financeiro da entidade, Éder Lemke, conduziu a palestra “IA para negócios” trazendo uma abordagem prática sobre como a inteligência artificial já pode apoiar empresas de todos os portes. Na foto: o presidente da Assevila Thomaz Tommasi, com os diretores da associação Cristal Carvalho e Éder Lemke. Crédito: Fabrício Lima