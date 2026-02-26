Sinfônica do ES apresenta concerto especial em celebração ao Dia da Mulher

Mãeana apresenta, no Sesc Glória, um concerto especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Crédito: Divulgação
No dia 6 de março, às 20h, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo apresenta, no Sesc Glória, um concerto especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A Oses sobe ao palco ao lado da cantora carioca Mãeana, sob regência da maestra Ludhymila Bruzzi, à frente de uma orquestra formada exclusivamente por musicistas de diversas regiões do país.
Com arranjos de Bruno Santos, o repertório homenageia nomes como Maysa, Joyce Moreno, Marília Mendonça e Preta Gil, além de canções de Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.
O programa inclui ainda músicas do projeto “Mãeana canta JG”, no qual a cantora propõe releituras ousadas e afetivas que aproximam dois universos aparentemente distantes: a bossa nova intimista de João Gilberto e o piseiro popular de João Gomes.
Os ingressos estarão à venda a partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, através do link da bio do Instagram @sinfonicaes.
Janaína Magalhães, Ana Paula Nascif, Marianne Assbu, José Bechara, Karla Toríbio e Luciana Vello: no evento de encerramento da exposição “Para nadar é preciso vencer o mar”, do artista carioca José Bechara, no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida. Crédito: Cacá Lima
Guarapari está entre os destinos mais procurados tanto para turismo quanto para moradia. Essa posição se confirma pelo verão de alta demanda que o balneário registrou, recebendo visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, além do desempenho expressivo do mercado imobiliário local.
O empresário Sandro Carlesso, Diretor Executivo da Impacto Engenharia, destaca que encerrou a temporada com 90% das unidades de seu mais recente empreendimento na cidade, o Lumina, já negociadas, além de diversas propostas em andamento para os 10% restantes. Segundo ele, o perfil dos compradores confirma a força do mercado: 50% são capixabas, enquanto 40% são de outros estados e até do exterior, com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Estados Unidos.
Luiza Medina e Lauro Pitanga comemoraram com familiares e amigos o primeiro ano do filho William em celebração, realizada no sábado (21). O aniversário oficial do pequeno foi nesta segunda-feira (23). Os pais celebram o crescimento do pequeno, que já demonstra muita personalidade e alegria.
EM VILA VELHA
A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) realizou, na noite da terça-feira (24), no Sicoob Boulevard, o Conecta Assevila, primeiro encontro do ano voltado a associados e mantenedores da entidade. A iniciativa reuniu empresários de diferentes setores em uma agenda de integração, apresentação institucional, conteúdo e networking, marcando o início do calendário de atividades de 2026. A abertura foi conduzida pelo presidente da Assevila, Thomaz Tommasi. Na sequência, novos associados tiveram espaço para apresentar seus negócios em pitches rápidos. Encerrando a programação, o diretor financeiro da entidade, Éder Lemke, conduziu a palestra “IA para negócios” trazendo uma abordagem prática sobre como a inteligência artificial já pode apoiar empresas de todos os portes. Na foto: o presidente da Assevila Thomaz Tommasi, com os diretores da associação Cristal Carvalho e Éder Lemke. Crédito: Fabrício Lima
Casa nova
As dermatologistas Priscila Passamani e Isabella Redighieri celebram uma nova fase da DERMASKIN, clínica referência em dermatologia na capital. Localizada no Shopping Vitória, a DERMASKIN passa por uma reinauguração que marca a ampliação de sua estrutura física e tecnológica, com ambientes reformulados, e foco em protocolos atualizados da dermatologia contemporânea, com o que há de mais moderno no mundo. O novo espaço reforça o compromisso das médicas com inovação, excelência e atendimento personalizado - sempre respeitando as características pessoais das pacientes. O coquetel de reinauguração acontece nesta sexta-feira (27), em evento exclusivo para imprensa, influenciadores e parceiros.
Parabéns pra você!
O parabéns desta quinta-feira vai para a jornalista Andréia Lopes, que completa 50 anos com muita energia à frente da sua Andréia Lopes Consultoria
A advogada Bruna Aquino, sócia do escritório Alexandre Dalla Bernardina & Advogados Associados, aproveitou alguns dias de pausa na agenda para uma temporada em Buenos Aires, ao lado do marido, Eliakim Stutz. Entre a arquitetura clássica, a cena cultural vibrante e a gastronomia portenha, o casal desfrutou de momentos de descanso antes de retomar os compromissos profissionais em Vitória.
