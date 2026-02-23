Dudu Altoé celebra aniversário com ressaca de carnaval em Vitória

exposição

A exposição itinerante “Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo” retorna à Fundação Projeto Tamar Vitória, na Enseada do Suá. A mostra é composta por cinco totens com fotos produzidas nas praias de Camburi e do Canto e nas ilhas do Boi e do Frade, que fazem parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, e é uma realização do Instituto Últimos Refúgios e do Projeto de Conservação da Baía das Tartarugas, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) da Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio do Grupo Águia Branca, apoio da Grafitusa e do Instituto Américo Buaiz, e parceria da Prefeitura de Vitória.