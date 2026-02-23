Dudu Altoé celebra aniversário com ressaca de carnaval em Vitória

Carol Vargas, Julia Cruz, o aniversariante Dudu Altoé e Roger Lombardi: parabéns pra você com folia em Vix! . Crédito: Pedro Oliver
Viva, Dudu!
RP querido de RR, Dudu Altoé celebrou aniversário com um "último grito de carnaval,"neste sábado (21), no Brizz, na Enseada do Suá, em Vitória. Ao som de SambaJu e DJ Negana e DJ Dani Brandão, os convidados brindaram os 42 anos de Dudu em ritmo de folia. Veja as fotos e o vídeo do show do SambaJu!
FOLIA
Talita Pinho, Maya e Bruno Pinho: carnaval em família na Aldeia da Praia. Crédito: Divulgação
Maratona do Sol
A Maratona do Sol confirmou sua terceira edição para o dia 31 de maio e com novidade: pela primeira vez, a prova terá percurso de 5km. Já o trajeto segue o mesmo, o conhecido cenário à beira-mar, com largadas ao longo da orla de Vila Velha e chegada no Parque da Prainha. Com expectativa de reunir 3 mil corredores, a prova reforça o município como palco de grandes eventos esportivos ao ar livre, unindo turismo, saúde e aquele nascer do sol que já virou marca registrada da corrida.
A exposição itinerante “Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo” retorna à Fundação Projeto Tamar Vitória, na Enseada do Suá. A mostra é composta por cinco totens com fotos produzidas nas praias de Camburi e do Canto e nas ilhas do Boi e do Frade, que fazem parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, e é uma realização do Instituto Últimos Refúgios e do Projeto de Conservação da Baía das Tartarugas, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) da Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio do Grupo Águia Branca, apoio da Grafitusa e do Instituto Américo Buaiz, e parceria da Prefeitura de Vitória.
Setor Produtivo
Felipe Finamore Simoni, especialista em reestruturação de empresas, destaca: “A junção de juros altos, menor oferta de crédito e um ambiente macroeconômico incerto exige uma atuação preventiva das lideranças empresariais. Diagnosticar fragilidades com antecedência pode ser a diferença entre manter operações ou entrar em colapso.” O advogado reforça que agronegócio e micro e pequenas empresas estão entre os segmentos mais vulneráveis frente às oscilações de preços, clima adverso e falta de margem financeira.
CARNAVAL
Suzane Burnier e Jussara Kretli: no banho de mar à fantasia de Manguinhos . Crédito: Mônica Zorzanelli
