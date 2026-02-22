  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

“Carnaval na Selva” agita o Centro de Vitória com festa de ritmos e alegria

Vitória
Publicado em 22/02/2026 às 04h00
Vincenzo Guizzardi, Mayara Rímolo, Thamires Hoehene e Rayane Redinz

Vincenzo Guizzardi, Mayara Rímolo, Thamires Hoehene e Rayane Redinz: folia na Selva, no Centro de Vitória. Crédito: Melina Furlan

Carnaval na Selva

A edição 2026 do “Carnaval na Selva” agitou o Centro de Vitória com uma festa de ritmos, cores e alegria. Uma realização do espaço criativo A Selva e de Temponi.prod, a programação atraiu o público jovem, alternativo e criativo, que desfrutou dos dias de Momo em um local multicultural com segurança, conforto e trilha sonora diversificada.O evento reuniu 30 DJs de diferentes vertentes, que apresentaram o melhor da música eletrônica, funk, tecnobrega, axé, reggae, brasilidades, pagode e o samba de raiz. Um dos destaques foi a presença da bateria da Unidos da Piedade, conhecida como a “Ritmo Forte”, que agitou a pista com a potência dos surdos, caixas de guerra e tamborins. Referências em seus respectivos segmentos, os DJs Felipe Ferr (RJ) e Cleiton Rasta (AL) garantiram a diversidade do cardápio musical, juntamente com uma decoração especial que brindou o público com uma experiência repleta de frescor, cores e texturas.

EM RECIFE

O casal Lucas Carvalheira e Isabella Lira

O casal Lucas Carvalheira e Isabella Lira, empresária à frente das escolas Grau Técnico, curtiram o carnaval de Recife no Festival Carvalheira na Ladeira, em Olinda. . Crédito: Divulgação

Luxo em rochas

Monte Negro, marca brasileira especializada na extração e exportação de rochas ornamentais de alto padrão, reúne convidados nesta segunda-feira ( 23), em um almoço no Fasano Itaim, no reservado Gero Privê, para anunciar oficialmente a arquiteta Ticiane Lima como sua nova embaixadora e diretora criativa.

Luxo capixaba

Com um toque de luxo capixaba e parceiro exclusivo do Grupo Monte Negro, o estilista Ivan Aguilar fez parte do desenvolvimento do rebranding da marca, sendo responsável por traduzir a robustez e o peso da rocha natural para a suavidade e a leveza da alta costura. Os produtos desenvolvidos pelo designer serão oferecidos aos participantes deste primeiro evento e, em breve, estarão disponíveis para aquisição na plataforma de vendas no site da empresa

EM MANGUINHOS

João Carlos Putini e Mauro Cesar Rocha

João Carlos Putini e Mauro Cesar Rocha: no Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Direito e Saúde

O avanço das discussões sobre a cobertura de tratamentos psiquiátricos no país tem contado com a participação ativa do advogado Eduardo Amorim. À frente da Comissão Nacional de Direito Médico da OAB, ele acompanha os impactos jurídicos e assistenciais das possíveis mudanças na regulamentação dos planos de saúde.

Chocolate Dubai

A valorização de sabores autorais e referências da confeitaria mundial tem impulsionado o crescimento das sobremesas artesanais no Brasil. Seguindo essa tendência, a Borelli Vitória aposta no Chocolate Dubai, gelato que une a tradição italiana a elementos inspirados nas sobremesas do Oriente Médio. O sabor está de volta às lojas da Praia do Canto e do Shopping Vitória até o dia 1º de março.

NA SERRA

Serra conquista Selo Diamante de Transparência pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, a Serra conquistou o Selo Diamante de Transparência e Governança Pública 2025, mantendo-se entre os mais transparentes do Espírito Santo, desde a criação do selo, em 2023. Ao lado de representantes da Amunes e da Ases, a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno participou da solenidade de entrega da certificação, que é resultado de uma avaliação rigorosa realizada pelas ONGs ES em Ação e Transparência Capixaba, com apoio técnico da Transparência Internacional – Brasil, e reconhece administrações que adotam boas práticas, ampliam o acesso às informações públicas e fortalecem a confiança da população. Na foto estão: Luciano Gollner (superintendente ES em Ação), Bruno Carvalho (Amunes), Gustavo Ribeiro (diretor de Formação de Lideranças ES em Ação), Adila Damiani (diretora executiva Transparência Capixaba), Fernando Saliba (diretor presidente ES em Ação), Schirley Andressa Zamprogno (diretora administrativo financeira da ASES). Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Andréa Salsa, Verônica Lopes, Kamila Matos e Braunea Victório
Adriana Guerra celebra aniversário com bailinho de carnaval em Manguinhos
Desfile do Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia (GRUA)
Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia anima o carnaval de Guarapari
Sophia, Belisa, Moysés, Stephanie e Gracinha Nader
Moyses Nader celebra aniversário com almoço na Praia das Virtudes

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Carnaval de Vitória Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível