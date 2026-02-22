“Carnaval na Selva” agita o Centro de Vitória com festa de ritmos e alegria

A edição 2026 do “Carnaval na Selva” agitou o Centro de Vitória com uma festa de ritmos, cores e alegria. Uma realização do espaço criativo A Selva e de Temponi.prod, a programação atraiu o público jovem, alternativo e criativo, que desfrutou dos dias de Momo em um local multicultural com segurança, conforto e trilha sonora diversificada.O evento reuniu 30 DJs de diferentes vertentes, que apresentaram o melhor da música eletrônica, funk, tecnobrega, axé, reggae, brasilidades, pagode e o samba de raiz. Um dos destaques foi a presença da bateria da Unidos da Piedade, conhecida como a “Ritmo Forte”, que agitou a pista com a potência dos surdos, caixas de guerra e tamborins. Referências em seus respectivos segmentos, os DJs Felipe Ferr (RJ) e Cleiton Rasta (AL) garantiram a diversidade do cardápio musical, juntamente com uma decoração especial que brindou o público com uma experiência repleta de frescor, cores e texturas.