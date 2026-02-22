“Carnaval na Selva” agita o Centro de Vitória com festa de ritmos e alegria

Vincenzo Guizzardi, Mayara Rímolo, Thamires Hoehene e Rayane Redinz: folia na Selva, no Centro de Vitória. Crédito: Melina Furlan
Carnaval na Selva
A edição 2026 do “Carnaval na Selva” agitou o Centro de Vitória com uma festa de ritmos, cores e alegria. Uma realização do espaço criativo A Selva e de Temponi.prod, a programação atraiu o público jovem, alternativo e criativo, que desfrutou dos dias de Momo em um local multicultural com segurança, conforto e trilha sonora diversificada.O evento reuniu 30 DJs de diferentes vertentes, que apresentaram o melhor da música eletrônica, funk, tecnobrega, axé, reggae, brasilidades, pagode e o samba de raiz. Um dos destaques foi a presença da bateria da Unidos da Piedade, conhecida como a “Ritmo Forte”, que agitou a pista com a potência dos surdos, caixas de guerra e tamborins. Referências em seus respectivos segmentos, os DJs Felipe Ferr (RJ) e Cleiton Rasta (AL) garantiram a diversidade do cardápio musical, juntamente com uma decoração especial que brindou o público com uma experiência repleta de frescor, cores e texturas.
EM RECIFE
O casal Lucas Carvalheira e Isabella Lira, empresária à frente das escolas Grau Técnico, curtiram o carnaval de Recife no Festival Carvalheira na Ladeira, em Olinda. . Crédito: Divulgação
Luxo em rochas
Monte Negro, marca brasileira especializada na extração e exportação de rochas ornamentais de alto padrão, reúne convidados nesta segunda-feira ( 23), em um almoço no Fasano Itaim, no reservado Gero Privê, para anunciar oficialmente a arquiteta Ticiane Lima como sua nova embaixadora e diretora criativa.
Luxo capixaba
Com um toque de luxo capixaba e parceiro exclusivo do Grupo Monte Negro, o estilista Ivan Aguilar fez parte do desenvolvimento do rebranding da marca, sendo responsável por traduzir a robustez e o peso da rocha natural para a suavidade e a leveza da alta costura. Os produtos desenvolvidos pelo designer serão oferecidos aos participantes deste primeiro evento e, em breve, estarão disponíveis para aquisição na plataforma de vendas no site da empresa
EM MANGUINHOS
João Carlos Putini e Mauro Cesar Rocha: no Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli
Direito e Saúde
O avanço das discussões sobre a cobertura de tratamentos psiquiátricos no país tem contado com a participação ativa do advogado Eduardo Amorim. À frente da Comissão Nacional de Direito Médico da OAB, ele acompanha os impactos jurídicos e assistenciais das possíveis mudanças na regulamentação dos planos de saúde.
Chocolate Dubai
A valorização de sabores autorais e referências da confeitaria mundial tem impulsionado o crescimento das sobremesas artesanais no Brasil. Seguindo essa tendência, a Borelli Vitória aposta no Chocolate Dubai, gelato que une a tradição italiana a elementos inspirados nas sobremesas do Oriente Médio. O sabor está de volta às lojas da Praia do Canto e do Shopping Vitória até o dia 1º de março.
NA SERRA
Pelo terceiro ano consecutivo, a Serra conquistou o Selo Diamante de Transparência e Governança Pública 2025, mantendo-se entre os mais transparentes do Espírito Santo, desde a criação do selo, em 2023. Ao lado de representantes da Amunes e da Ases, a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno participou da solenidade de entrega da certificação, que é resultado de uma avaliação rigorosa realizada pelas ONGs ES em Ação e Transparência Capixaba, com apoio técnico da Transparência Internacional – Brasil, e reconhece administrações que adotam boas práticas, ampliam o acesso às informações públicas e fortalecem a confiança da população. Na foto estão: Luciano Gollner (superintendente ES em Ação), Bruno Carvalho (Amunes), Gustavo Ribeiro (diretor de Formação de Lideranças ES em Ação), Adila Damiani (diretora executiva Transparência Capixaba), Fernando Saliba (diretor presidente ES em Ação), Schirley Andressa Zamprogno (diretora administrativo financeira da ASES). Crédito: Divulgação
