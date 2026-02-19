Moyser Nader celebra aniversário com almoço na Praia das Virtudes

Finanças

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) promoveu mais uma edição do CFO In Loco, fazendo visita técnica na sede do Grupo Águia Branca, que neste ano celebra 80 anos de atuação no país. A visita proporcionou aos participantes uma imersão na trajetória da companhia, com destaque para sua cultura organizacional, indicadores de desempenho e estratégias que a posicionam entre as maiores corporações brasileiras.

Foto: Alecsandro Casassi, presidente do Ibef-ES; Andréia Gabriel, diretora de Administração e Finanças da Divisão Comércio da Águia Branca; e Francis Ferrari

Fotografia: Cacá Lima