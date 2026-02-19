Moyser Nader celebra aniversário com almoço na Praia das Virtudes

Sophia, Belisa, Moysés, Stephanie e Gracinha Nader: família reunida em tarde de festa. Crédito: Divulgação
Viva, Moyses!
Querido de RR, o médico cardiologista Moyses Nader celebrou seu aniversário em pleno sábado de Carnaval, com almoço regado a paella, na Praia das Virtudes, em Guarapari. Tudo sob os cuidados e caprichos de sua Gracinha, que recebeu a família e amigos em tarde de festa. A música ficou por conta de Mileide Gomes e os MMs. Veja as fotos!
NO CAPARAÓ
Renata Rosa, Fabiana Croce e André Poubel: dias off em meio à natureza no feriado de carnaval. Crédito: Divulgação
A Bluzz Saúde acaba de ampliar sua atuação na Grande Vitória com a inauguração de uma nova clínica em Cariacica. A unidade marca mais um passo no plano de expansão da operadora, que já está presente em Vitória, Serra e Vila Velha, consolidando seu modelo de cuidado integrado na região metropolitana, além de Linhares. O novo espaço segue o padrão multiprofissional da marca, reunindo consultórios modernos, equipe qualificada e foco em prevenção, resolutividade e promoção da saúde. A proposta é oferecer atendimento próximo e humanizado, aliado ao uso de tecnologia e à organização eficiente do cuidado. Segundo o CEO da Bluzz, Dr. Marcio Almeida, a chegada ao município está alinhada à estratégia de crescimento da empresa. “Nosso compromisso é oferecer um atendimento próximo, resolutivo e humano”, afirma.
EM SANTA TERESA
Lorena Rassele Croce e Joelmo Costa, Beatriz Rassele Croce, o prefeito Kleber Medici e Ivana e Santo Pereira Melo e Wanderleia: folia na Terra dos Colibris. Crédito: Divulgação
Vernissage
Álvaro Moura, diretor da Premium, convida para a abertura da exposição “Rembrandt: o mestre da luz e da sombra”, no dia 25 de fevereiro, no Palácio Anchieta.
CarnaOnças 2026
A Confraria das Onças celebra sua Ressaca de Carnaval no próximo dia 28 de fevereiro, com DJ Larissa Tantan e show de Tstinha, em Vitória.
Parabéns pra você!
Querida de RR, Ananda Miranda vai comemorar aniversário no próximo dia 1º de março, em Jacaraípe, na Serra.
Finanças
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) promoveu mais uma edição do CFO In Loco, fazendo visita técnica na sede do Grupo Águia Branca, que neste ano celebra 80 anos de atuação no país. A visita proporcionou aos participantes uma imersão na trajetória da companhia, com destaque para sua cultura organizacional, indicadores de desempenho e estratégias que a posicionam entre as maiores corporações brasileiras.
Foto: Alecsandro Casassi, presidente do Ibef-ES; Andréia Gabriel, diretora de Administração e Finanças da Divisão Comércio da Águia Branca; e Francis Ferrari
Fotografia: Cacá Lima
ESPORTE
Carol Lobato, empresária à frente das franquias Reserva no Espirito Santo, e o relações Públicas da marca, Dudu Altoé, receberam Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, na loja do Shopping Vitória, para apresentar as novidades da marca para 2026. Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível