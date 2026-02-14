  • Renata Rasseli
Confira os grandes momentos do Camarote Vix no Carnaval 2026

Vitória
Publicado em 14/02/2026 às 04h00
Rachel Pires

Rachel Pires brilhando no Camarote Vix no Carnaval de Vitória. Crédito: Marcelo Sampaio

De camarote 

Não é dia de #TBT, mas como ésábado de Carnaval, RR traz grandes momentos do Camarote Vix no Carnaval de Vitória. Muita gente bonita circulou pelo espaço nos dias 6 e 7 de fevereiro. O Camarote marcou ainda o início das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta.  Veja as fotos!

EM BRASÍLIA

Mirian Vaz Tales Machado Marcelo Araujo Giovanni Francischetto

Mirian Vaz, Tales Machado, Marcelo Araújo e Giovanni Francischetto na sessão solene em Brasília em homenagem ao setor de rochas naturais. . Crédito: : Robson Cesco

Capixaba na diretoria nacional

O capixaba Alexandre Pedroni, da agência Chuva, passa a integrar a diretoria nacional da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), que toma posse no próximo dia 25 de fevereiro. A nova gestão será presidida pela publicitária Ana Celina Bueno, primeira mulher a comandar a entidade em sua história, marcando um novo momento para o fortalecimento institucional do mercado publicitário brasileiro. 

EM ROMA

Stephanie, Belisa e Sophia, Gracinha e Moysés Nader

Stephanie, Belisa e Sophia, Gracinha e Moyses Nader:   na audiência Geral do Papa Leão XIV no Vaticano, em férias em família pela Europa. Crédito: Divulgação

Carol Avanza, Natália Aliani e Jamile Pena. Divulgação
jantar beneficente

Carol Avanza, Natália Aliani e Jamile Pena marcaram presença no jantar beneficente, que aconteceu nesta terça-feira (10), na Gran Cave. O evento é para custear a vida escolar de cinco crianças atendidas pelo Instituto Ponte. Essa é a quinta edição do Arte & Educação, iniciativa realizada pela Matias Brotas Arte Contemporânea em parceria com o Instituto Ponte. Criado em 2022, o projeto já contribuiu para o custeio da vida escolar de cerca de 24 alunos da instituição.

EM MINAS GERAIS

Joaquina dos Santos Gabriel, com a presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Rosane Oliveira, e a superintendente do Sindbares/Abrasel ES, Andrea Vieira Milholo

Joaquina dos Santos Gabriel, com a presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Rosane Oliveira, e a superintendente do Sindbares/Abrasel ES, Andrea Vieira Milholo: em Minas Gerais, na entrega do prêmio de metas batidas pelo sindicato capixaba em 2025. Crédito: Divulgação

Bom carnaval!

RR vai descansar neste feriado. Voltamos na quarta-feira (18)! Até lá! 

