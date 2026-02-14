Confira os grandes momentos do Camarote Vix no Carnaval 2026

jantar beneficente

Carol Avanza, Natália Aliani e Jamile Pena marcaram presença no jantar beneficente, que aconteceu nesta terça-feira (10), na Gran Cave. O evento é para custear a vida escolar de cinco crianças atendidas pelo Instituto Ponte. Essa é a quinta edição do Arte & Educação, iniciativa realizada pela Matias Brotas Arte Contemporânea em parceria com o Instituto Ponte. Criado em 2022, o projeto já contribuiu para o custeio da vida escolar de cerca de 24 alunos da instituição.