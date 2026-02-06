  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Baile Secreto 2026: desfile de alegria, luxo, axé e marchinhas em Vitória

Vitória
Publicado em 06/02/2026 às 10h07
Luciana Almeida e Maria Sanz

Luciana Almeida e Maria Sanz: as donas do Baile Secreto, que ferveu a pista da Casa Lounge, nesta quinta-feira (03), em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

De marchinhas a sambas-enredos, passando pelos classicos do axé até o hit do Carnaval 2026, 'Freak Le Boom Boom', de Gretchen. Assim ferveu a pista da 9ª edição do Baile Secreto, nesta quinta-feira (05), na Casa Lounge, dando a largada para o Carnaval de Vitória.  A festa, somente para convidados, é comandada da dupla de festeiras, Luciana Almeida e Maria Sanz.

No comando das picapes, DJ Emerson Vaz. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros, da Festar, e Cesar Romano, do Vitória Shakers, mais um ano esteve à frente do bar, com seus drinques clássicos e carnavalescos. 

A dupla Maria e Luciana já inicia os preparativos da 10ª edição do baile. Enquanto os foliões esperam o próximo baile, confira os melhores momentos desta edição nos cliques de Mônica Zorzanelli. 

Vickie Junior

Vickie Junior,  de Elke Maravilha, merece o troféu do Baile Secreto 2026, na votação de RR, na categoria masculino . Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Bowen

Lu Bowen, de "Jeannie é um Gênio", levou o troféu RR na categoria feminina do Baile Secreto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruna Medeiros, Juliana Tonini, Kamila Zamprogno, Fatinha Abelha, Karen Tonini, Silvia Leocadio

Bruna Medeiros, Juliana Tonini, Kamila Zamprogno, Fatinha Abelha, Karen Tonini, Silvia Leocadio. Crédito: Mônica Zorzanelli

Leonardo Gava, Flavia Dalla, Barbara Verzolla e Rodrigo Gabriel

Leonardo Gava, Flavia Dalla, Barbara Verzolla e Rodrigo Gabriel. Crédito: Mônica Zorzanelli

DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida, Maria Sanz e Bruna Medeiros

DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida, Maria Sanz e Bruna Medeiros. Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Rosa, André Poubel e Bernadete Bragatto

Renata Rosa, André Poubel e Bernadete Bragatto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Camila Resende

Camila Resende. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mario Bonella e Fabíola de Paula

Mario Bonella e Fabíola de Paula. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ernesto Frechiane e Aparecida Zamprogno

Ernesto Frechiane e Aparecida Zamprogno. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ivan Aguilar e Kamilla Zamprogno

Ivan Aguilar e Kamilla Zamprogno. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Almeida, Andréia Lopes, Vivi Anselmé e Renata Rasseli

Luciana Almeida, Andréia Lopes, Vivi Anselmé e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Iracema Neves e Marianne Assbu

Iracema Neves e Marianne Assbu. Crédito: Mônica Zorzanelli

Renan Vermelho, Bruno Leão, Donatella Coser, Fernando Finamore

Renan Vermelho, Bruno Leão, Donatella Coser, Fernando Finamore. Crédito: Mônica Zorzanelli

Moyses Demoner e Arly Coelho

Moyses Demoner e Arly Coelho. Crédito: Mônica Zorzanelli

Lethicia Ribeiro, Renata Rasseli, Roberta Furtado, Marli Leite e Mariana Perini

Lethicia Ribeiro, Renata Rasseli, Roberta Furtado, Marli Leite e Mariana Perini. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Paula Ferrari, Juliane Rossi e Priscila Ferrari

Ana Paula Ferrari, Juliane Rossi e Priscila Ferrari. Crédito: Mônica Zorzanelli

Arlindo Porto e Léo Bahia

Arlindo Porto e Léo Bahia. Crédito: Mônica Zorzanelli

Baile Secreto 2026

Luciana Almeida e Bruna Medeiros
Luciana Almeida e Bruna Medeiros. Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Mônica Zorzanelli. Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Adriana Leal
Luciana Almeida e Adriana Leal. Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli
André Hees e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Andreia Lopes
Mariana Perini e Andreia Lopes. Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida, Andréia Lopes, Vivi Anselmé e Renata Rasseli
Luciana Almeida, Andréia Lopes, Vivi Anselmé e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e as filhas Isadora e Eduarda
Luciana Almeida e as filhas Isadora e Eduarda. Mônica Zorzanelli
Lhoraine Pirola e Renata Rasseli
Lhoraine Pirola e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Luciane Ventura e Maurão Albuquerque
Luciane Ventura e Maurão Albuquerque. Mônica Zorzanelli
Luciana Bowen
Luciana Bowen. Mônica Zorzanelli
André Hees e Luiz Paulo Vellozo Lucas
André Hees e Luiz Paulo Vellozo Lucas. Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Andreia Lopes e Fernanda Queiroz
Andreia Lopes e Fernanda Queiroz. Mônica Zorzanelli
Baile Secreto 2026
Baile Secreto 2026. Mônica Zorzanelli
Arlindo Porto e Léo Bahia
Arlindo Porto e Léo Bahia. Mônica Zorzanelli
Bruna Medeiros e Monica Zorzanelli
Bruna Medeiros e Monica Zorzanelli. Mônica Zorzanelli
Andrezza Prosettia e Kamila Zamprogno
Andrezza Prosettia e Kamila Zamprogno. Mônica Zorzanelli
Alessandro Souza e Larissy Soares
Alessandro Souza e Larissy Soares. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini, Lethicia Ribeiro e Renata Rasseli
Mariana Perini, Lethicia Ribeiro e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Maria Sanz e Lethicia Ribeiro
Maria Sanz e Lethicia Ribeiro. Mônica Zorzanelli
Ana Paula Ferrari, Juliane Rossi e Priscila Ferrari
Ana Paula Ferrari, Juliane Rossi e Priscila Ferrari. Mônica Zorzanelli
Claudia Marriel e Larissa Tantan
Claudia Marriel e Larissa Tantan. Mônica Zorzanelli
Andrezinho Castro e Maitê Bumachar
Andrezinho Castro e Maitê Bumachar. Mônica Zorzanelli
Ana Paula e Priscila Ferrari
Ana Paula e Priscila Ferrari. Mônica Zorzanelli
Claudia Louzada e Denize Abaurre
Claudia Louzada e Denize Abaurre. Mônica Zorzanelli
Ivan Aguilar e Kamilla Zamprogno
Ivan Aguilar e Kamilla Zamprogno. Mônica Zorzanelli
Bruna Medeiros e Fabiana Lana
Bruna Medeiros e Fabiana Lana. Mônica Zorzanelli
Iracema Neves e Bruna Medeiros
Iracema Neves e Bruna Medeiros. Mônica Zorzanelli
Giovana Pazolini e Juliana Coutinho
Giovana Pazolini e Juliana Coutinho. Mônica Zorzanelli
Fernanda Queiroz, Ricardo e Flavia Chiabai
Fernanda Queiroz, Ricardo e Flavia Chiabai. Mônica Zorzanelli
Elvis Queiroz , Luciana e Jose Augusto Loureiro
Elvis Queiroz , Luciana e Jose Augusto Loureiro. Mônica Zorzanelli
Cristina e Carol Machado
Cristina e Carol Machado. Mônica Zorzanelli
Iamara Nascimento e Leonardo Bremenkamp
Iamara Nascimento e Leonardo Bremenkamp. Mônica Zorzanelli
Claudia Marriel, David Castro e Paulo Assis
Claudia Marriel, David Castro e Paulo Assis. Mônica Zorzanelli
Fernanda Bedran e Amanda Barcelos
Fernanda Bedran e Amanda Barcelos. Mônica Zorzanelli
Denise Póvoa e Laila Castiglioni
Denise Póvoa e Laila Castiglioni. Mônica Zorzanelli
Eduardo de Castro e Daniel Costa
Eduardo de Castro e Daniel Costa. Mônica Zorzanelli
Duba Andrade
Duba Andrade. Mônica Zorzanelli
Larissa Tantan
Larissa Tantan. Mônica Zorzanelli
Katia Perciano
Katia Perciano. Mônica Zorzanelli
Jose Luis , Yuri Braian, Bianca Maestri, Glauber Vitor
Jose Luis , Yuri Braian, Bianca Maestri, Glauber Vitor. Mônica Zorzanelli
Karl Heinz e Maria Sanz
Karl Heinz e Maria Sanz. Mônica Zorzanelli
Karla Cypreste, Roberta Oliveira, Carol Lourenço
Karla Cypreste, Roberta Oliveira, Carol Lourenço. Mônica Zorzanelli
Juliana Gama e Marcela Carneiro
Juliana Gama e Marcela Carneiro. Mônica Zorzanelli
Irany e Idesio Fracischetto
Irany e Idesio Fracischetto. Mônica Zorzanelli
Irany e Idesio Fracischetto
Irany e Idesio Fracischetto. Mônica Zorzanelli
Leo Favaro e Chiara Musso
Leo Favaro e Chiara Musso. Mônica Zorzanelli
Drag Jayra
Drag Jayra. Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Carol Castro
Luciana Almeida e Carol Castro. Mônica Zorzanelli
Luciana Vello e Janaina Magalhães
Luciana Vello e Janaina Magalhães. Mônica Zorzanelli
Luisa e Simone Garcia
Luisa e Simone Garcia. Mônica Zorzanelli
Maite Bumachar e Juliane Rossi
Maite Bumachar e Juliane Rossi. Mônica Zorzanelli
Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas
Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas. Mônica Zorzanelli
Luisa e Simone Garcia
Luisa e Simone Garcia. Mônica Zorzanelli
Marcia Tourinho e Rosangela Lessa
Marcia Tourinho e Rosangela Lessa. Mônica Zorzanelli
Márcio Junior, Vivi Anselmé e Marli Leite
Márcio Junior, Vivi Anselmé e Marli Leite. Mônica Zorzanelli
Luciana Almedia e Mirela Bravo
Luciana Almedia e Mirela Bravo. Mônica Zorzanelli
Leonardo Davel e Douglas Vingler
Leonardo Davel e Douglas Vingler. Mônica Zorzanelli
Melissa e Taiz Borges
Melissa e Taiz Borges. Mônica Zorzanelli
Maria Teresa Coutinho e Iracema Neves
Maria Teresa Coutinho e Iracema Neves. Mônica Zorzanelli
Melissa e Taiz Borges
Melissa e Taiz Borges. Mônica Zorzanelli
Meyriane Muzzi, Moara Amigo, Ronaldo e Fabiano Amigo
Meyriane Muzzi, Moara Amigo, Ronaldo e Fabiano Amigo. Mônica Zorzanelli
Neila Neiva e Cristiane Marin
Neila Neiva e Cristiane Marin. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Eduardo Caliman
Mariana Perini e Eduardo Caliman. Mônica Zorzanelli
Nete Francischetto, Elizabeth Orletti, Margo Devos e Francisca Selidonha
Nete Francischetto, Elizabeth Orletti, Margo Devos e Francisca Selidonha. Mônica Zorzanelli
Patricia Ferreguete e Luciana Mattos
Patricia Ferreguete e Luciana Mattos. Mônica Zorzanelli
Pierre e Gisela Almeida
Pierre e Gisela Almeida. Mônica Zorzanelli
Sandra Honorato e Tata Bachour
Sandra Honorato e Tata Bachour. Mônica Zorzanelli
Renata Rosa e Bernadete Bragatto
Renata Rosa e Bernadete Bragatto. Mônica Zorzanelli
Tiago Fusi, Ana Flavia Persici, Fernanda e Thiago Carvalho
Tiago Fusi, Ana Flavia Persici, Fernanda e Thiago Carvalho. Mônica Zorzanelli
Renata Rosa e Magui Diniz
Renata Rosa e Magui Diniz. Mônica Zorzanelli
Tatiana Litwin Rocha
Tatiana Litwin Rocha. Mônica Zorzanelli
DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida, Maria Sanz e Bruna Medeiros
DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida, Maria Sanz e Bruna Medeiros. Mônica Zorzanelli
Sabrina DeDe Nadai e Mario Osorio
Sabrina DeDe Nadai e Mario Osorio. Mônica Zorzanelli
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis. Mônica Zorzanelli
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis
Taiz Borges, Bruna Cravinhos, Bruna Severiano, Milena Borges , Juranda Alegro e Claudia Reis

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Luciana Almeida e Maria Sanz
Baile Secreto 2025: show de marchinhas, sambas, axé e luxo em Vitória
Maria Sanz, DJ Emerson Vaz, Luciana Almeida e Bruna Medeiros
Baile Secreto 2024: show de alegria e luxo no Carnaval de Vitória
Maria Sanz, DJ De Prá, Bruna Medeiros e Luciana Almeida
Carnaval 2023: vem aí a 6ª edição do Baile Secreto em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval no ES luxo Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível