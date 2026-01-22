Carnaval 2026: vem aí a 9ª edição do Baile Secreto em Vitória

O Baile Secreto, organizado pela dupla Luciana Almeida e Maria Sanz, abre o carnaval capixaba, no dia 5 de fevereiro, na Casa Lounge, em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será embalado por marchinhas e sambas. A decoração será assinada por Bruna Medeiros e a equipe do DJ De Prá comanda a pista. César Romano, do Vitória Shakers, estará à frente do bar.