Carnaval 2026: vem aí a 9ª edição do Baile Secreto em Vitória

Vitória
Publicado em 22/01/2026 às 10h12
Luciana Almeida e Maria Sanz

Luciana Almeida e Maria Sanz: na edição do Baile Secreto 2025. Crédito: Mônica Zorzanelli

O Baile Secreto, organizado pela dupla Luciana Almeida e Maria Sanz, abre o carnaval capixaba, no dia 5 de fevereiro, na Casa Lounge, em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será embalado por marchinhas e sambas. A decoração será assinada por Bruna Medeiros e a equipe do DJ De Prá comanda a pista. César Romano, do Vitória Shakers, estará à frente do bar. 

