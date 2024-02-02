Baile Secreto 2024: show de alegria e luxo no Carnaval de Vitória

Foi dada a largada para o Carnaval de Vitória 2024. Sob o comando das festeiras Luciana Almeida e Maria Sanz, o 7º Baile Secreto reuniu famosos e vips nesta quinta-feira (01º), na Casa Lounge, em Vitória. A festa na Ilha foi um verdadeiro desfile de fantasias ricas e criativas e show de marchinhas, axé e sambas-enredos. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros, que se usou materiais reciclados e sustentáveis para enfeitar os salões. E o DJ Emerson Vaz ferveu a pista do início ao fim. A bateria da Novo Império, campeã do Carnaval em 2022, entrou à meia-noite na casa e sacudiu o baile com hits da folia. Veja vídeos e a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.