Carnaval 2023: vem aí a 6ª edição do Baile Secreto em Vitória

O apartamento decorado do Una Residence, da Grand Construtora, localizado na Beira Mar, em Vitória, vai utilizar em todos os ambientes os móveis planejados de alto padrão da marca gaúcha Forma Legno, representada no Estado pelo empresário Amado Pereira Costa, Ceo do Grupo Vix Prime. A marca executou inteiramente o projeto de interiores da arquiteta Karol Simonasse que entre os destaques para elaboração do projeto do residencial estão os planejados que apresentam funcionalidade e design que podem ser percebidos através de texturas, elementos e sistemas inovadores e funcionais, ferragens de sistemas leves e duráveis, textura em madeira, acabamentos em pintura, estrutura metálica, vidro pintado, entre outros elementos que otimizam os espaços, valorizando e transformando os lares em verdadeiros refúgios, com muita personalidade e materiais de vida útil prolongada.