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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval 2023: vem aí a 6ª edição do Baile Secreto em Vitória

Publicado em
28 jan 2023 às 02:30
Maria Sanz, DJ De Prá, Bruna Medeiros e Luciana Almeida
Maria Sanz, DJ De Prá, Bruna Medeiros e Luciana Almeida: na edição do Baile Secreto 2022 Crédito: Monica Zorzanelli
Sucesso absoluto em 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022, o Baile Secreto, organizado pela dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, chega à sexta edição no próximo dia 09 de fevereiro, na Casa Lounge,  em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será animado com marchinhas antigas e sambas-enredo. O grito de carnaval é inspirado no Baile da Vogue e se transformou no maior desfile de fantasias e glamourosas da cidade. O DJ De Prá comanda a pista e Bruna Medeiros assina o décor. Neste ano, a festa contará com participação especial da Beta Rede.

VISITA

Móveis planejados

O apartamento decorado do Una Residence, da Grand Construtora, localizado na Beira Mar, em Vitória, vai utilizar em todos os ambientes os móveis planejados de alto padrão da marca gaúcha Forma Legno, representada no Estado pelo empresário Amado Pereira Costa, Ceo do Grupo Vix Prime. A marca executou inteiramente o projeto de interiores da arquiteta Karol Simonasse que entre os destaques para elaboração do projeto do residencial estão os planejados que apresentam funcionalidade e design que podem ser percebidos através de texturas, elementos e sistemas inovadores e funcionais, ferragens de sistemas leves e duráveis, textura em madeira, acabamentos em pintura, estrutura metálica, vidro pintado, entre outros elementos que otimizam os espaços, valorizando e transformando os lares em verdadeiros refúgios, com muita personalidade e materiais de vida útil prolongada.

Regata Vitória x Guarapari

Um dos eventos mais esperados pelos velejadores está chegando. A 22a edição da Regata Vitória x Guarapari promete agitar os mares capixabas em fevereiro. O evento, realizado pelo Iate Clube do Espírito Santo, deve reunir mais de 20 embarcações, saindo do ICES, na Praia do Canto, e indo até a Praia do Morro, em Guarapari. A noite que antecede a aventura será dedicada à reunião dos velejadores para alinhamento do percurso, horários e regras da competição. Os veleiros sairão do Clube pela manhã no sábado (11), retornando no domingo (12). "Estamos felizes e animados por proporcionar a 22a desse evento que valoriza o Estado e incentiva a prática esportiva", comenta o Comodoro Fabiano Pereira.

Nova médica

Vitória Martins comemora a formatura em Medicina pela UVV neste sábado (28). A mãe Flávia Gama está radiante com a conquista. Parabéns!

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