Hélvia Abaurre celebra aniversário em tarde "only for women" na Bacutia

A Reserva é parceira do Festival Baile Voador 2023. A grife, além de se tornar ponto de venda dos passaportes do evento em todas as suas lojas físicas no Espírito Santo, prepara uma ação especial para os foliões: quem garantir sua entrada para o festival ganha, no ato da compra, desconto não cumulativo nos produtos da label. O Baile Voador acontece entre os dias 17 e 20 de fevereiro no Álvares Cabral, com dois palcos, mais de 30 atrações e presenças confirmadas de Baiana System, Gilsons, BNegao, Flavia Mendonca, Faraó & Funk Retro, Orquestra Ammor e muito mais.