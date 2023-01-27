Hélvia Abaurre celebra aniversário em tarde "only for women" na Bacutia

Cacau Monjardim, que nos deixou em outubro do ano passado, será homenageado pelo Moqueca 027 no Sambão do Povo. Muito amigo da família organizadora, Cacau tem tudo a ver com o nome do espaço VIP, afinal é dele a famosa frase "moqueca é capixaba, o resto é peixada". E nosso embaixador do turismo estará presente na decoração - remetendo ao capixabismo e que promete surpresas em sua homenagem! - e também na gastronomia, já que pratos tradicionais da nossa culinária - sobretudo quanto aos frutos do mar - estarão presentes para o jantar.