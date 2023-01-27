Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Hélvia Abaurre celebra aniversário em tarde "only for women" na Bacutia

Publicado em
27 jan 2023 às 02:30
Aniversário de Hélvia Abaurre
 Hélvia Abaurre celebrou seu aniversário nesta quarta-feira (25), no Alto da Bacutia Crédito: Camilla Baptistin

Viva Hélvia!

Querida de RR, Hélvia Abaurre é a uma grande festeira dos verões de Guarapari. Nesta quarta-feira (24), a aniversariante recebeu amigas para celebrar a vida, no condomínio Alta da Bacutia, ao som de DJ Deprá. Claudia Moulin assinou o menu e o bolo e doces por Najla Carone. A festa começou às 14h e só terminou quando a noite chegou. Veja quem passou por lá galeria de fotos de Camilla Baptistin.

QUERIDAS DE RR

Dalva, Andréia e Márcia Carone
Dalva, Andréia e Márcia Carone: celebrando Hélvia!  Crédito: Camilla Baptistin

Carnaval 1

Cacau Monjardim, que nos deixou em outubro do ano passado, será homenageado pelo Moqueca 027 no Sambão do Povo. Muito amigo da família organizadora, Cacau tem tudo a ver com o nome do espaço VIP, afinal é dele a famosa frase "moqueca é capixaba, o resto é peixada". E nosso embaixador do turismo estará presente na decoração - remetendo ao capixabismo e que promete surpresas em sua homenagem! - e também na gastronomia, já que pratos tradicionais da nossa culinária - sobretudo quanto aos frutos do mar - estarão presentes para o jantar.

Carnaval 2

A Reserva é parceira do Festival Baile Voador 2023. A grife, além de se tornar ponto de venda dos passaportes do evento em todas as suas lojas físicas no Espírito Santo, prepara uma ação especial para os foliões: quem garantir sua entrada para o festival ganha, no ato da compra, desconto não cumulativo nos produtos da label. O Baile Voador acontece entre os dias 17 e 20 de fevereiro no Álvares Cabral, com dois palcos, mais de 30 atrações e presenças confirmadas de Baiana System, Gilsons, BNegao, Flavia Mendonca, Faraó & Funk Retro, Orquestra Ammor e muito mais.

FESTA

Vera Zanol, Carla Moraes e Letícia Pernambuco
Vera Zanol, Carla Moraes e Letícia Pernambuco: em tarde no Alto da Bacutia Crédito: Camilla Baptistin

Em São Paulo

Diretora do Instituto Ambar, a cirurgiã-dentista Nicoly Dalmázio está em São Paulo. Por lá, participa do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) e do podcast exclusivo do evento conduzido pela expert em gerenciamento de pele Millena Ribeiro.

Humberto Gessinger vem aí!

Com canções que embalam gerações, Humberto Gessinger está confirmado como primeira atração do ano no Steffen Centro de Eventos. O espetáculo com o multifacetário gaúcho vai ser no dia 25 de março, com open bar e open food. Uma noite para cantar junto canções como “Refrão de Bolero” e, claro, “Infinita Higway”. A abertura da noite vai ser com Jackson Lima. Ingressos já à venda. Imperdível!

BACUTIA

Regina Pagani
Toda a elegância de Regina Pagani para a coluna RR Crédito: Camilla Baptistin

Veja Também

Veja quem prestigiou o lançamento do edifício mais alto de Vitória

Léo Bahia e Arlindo Porto recebem para jantar com arte em Vitória

Capixabas celebram a chegada do Ano Novo Chinês com festa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento decoracao Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança